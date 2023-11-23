Улицкую, Ерофеева и Сорокина обвинили в финансировании ВСУ из-за автографа в книге

Российских писателей Улицкую, Ерофеева и Сорокина обвинили в поддержке ВСУ из-за проданной на аукционе в поддержку «Легиона «Свобода России»* книги с их автографами. Литературные деятели составили обращение, в котором отрицают финансирование каких-либо военных организаций. Они также называют абсурдными предъявленные обвинения в содействии терроризму. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Писатели Людмила Улицкая, Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев составили коллективное обращение, в котором отвергли обвинения в поддержке украинской армии и содействии терроризму.

«После этого нас, поставивших подписи на этой книге, СМИ РФ стали обвинять в поддержке ВСУ, а организация «Зов народа» подала заявление в СК и прокуратуру РФ с просьбой проверить нас на содействие терроризму. Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий. Подаренная Марату Гельману (признан в РФ иностранным агентом) книга — его собственность, коей он вправе сам распоряжаться», — говорится в письме, опубликованном РБК.

В чем обвиняют писателей

Обвинения в адрес Улицкой, Сорокина и Ерофеева появились после того, как подписанную ими книгу «Слово Ново. Выход» продали на аукционе в поддержку «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) (Верховный суд запретил его в России как террористическую организацию).

«Слово Ново. Выход» презентовали 18 октября в Берлине. Ерофеев, Улицкая и Сорокин подписали экземпляр, который был подарен галеристу Марату Гельману. Позднее он выставил книгу на аукционе в Вильнюсе.

20 ноября стало известно, что общественное движение «Зов народа» попросило Следственный комитет и Генеральную прокуратуру проверить писателей на содействие террористической деятельности. Активисты подчеркивали, что Ерофеев, Улицкая и Сорокин заняли антироссийскую позицию и ранее неоднократно высказывались против СВО.

«Считаем, что этих писателей нужно внести в список спонсоров терроризма и перекрыть им доступ к любому доходу в России, тем более — [к возможности] нести свою чушь в массы через книги», — сказал тогда представитель «Зова народа» Сергей Зайцев.

22 ноября зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что в России необходимо ужесточить законодательство об иноагентах. По его словам, практика показывает, что «останавливаться на этом нельзя, поскольку правонарушения в этой сфере становятся с каждым годом все более изощренными».

Кроме того, Выборный призвал Генпрокуратуру и Минюст провести проверку в отношении Ерофеева, Сорокина и Улицкой.

Shortparis и Пугачева

Ранее движение «Зов народа» потребовало признать иноагентами музыкантов группы Shortparis. Общественники также обратились в ФСБ, Следственный комитет России, полицию и Минюст с призывом проверить их на предмет дискредитации ВС РФ. Поводом для проверки якобы были «резкие высказывания солиста Shortparis Николая Комягина» с критикой СВО.

Ранее активисты «Зова народа» потребовали допросить певицу Аллу Пугачеву, так как заподозрили в финансировании ВСУ и ее. Общественники также попросили наказать артистку по административной статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление) из-за ее постов в соцсетях, в которых она называла россиян «рабами и холопами».

Представители движения напомнили также, что Пугачева замужем за ведущим Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом), который внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, и сама ранее просила Минюст РФ присвоить ей иноагентский статус.