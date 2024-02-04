«Я услышал крики, и меня задавило плитой». При ударе по пекарне в Лисичанске погибли 28 человек

Под обстрелом Лисичанска 3 февраля погибли 28 человек, передает «Луганский информационный центр» со ссылкой на администрацию главы ЛНР.
«10 человек пострадали, 28 погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок», — указали власти.
Город обстреляли 3 февраля в 14:20. Следственный комитет считает, что ВСУ использовали реактивные системы залпового огня HIMARS. Под удар попали популярные у местных пекарня и ближайшее кафе, где было много людей.
«ВСУ открыли огонь по пекарне в Лисичанске, где организована выпечка хлеба для мирного населения. В выходные там всегда многолюдно. <...> Рядом нет ни одного военного объекта», — заявила военная комендатура Лисичанска.
Двухэтажное здание пекарни обрушилось. Всего под завалами могли оказаться около 40 человек, как оценивала комендатура. На место прибыло МЧС со спецтехникой, завалы разбирали весь день и всю ночь. К полуночи нашли тела 20 человек, за ночь еще восемь.
«Разобрано порядка 65% разрушенных конструкций. Сотрудники МЧС России спасли 10 человек», — доложили спасатели около 9 утра мск 4 февраля.
Один из пострадавших при ударе по пекарне рассказал, что все произошло очень быстро, он не успел ничего понять и его придавила плита здания.
«Привезли продукты, начали разгружать. Ничего не понял. Я ничего не понял, слышу крики... И меня ударило в спину что-то, задавило плитой», — рассказал мужчина порталу «360».
На месте обрушения пекарни продолжается поисково-спасательная операция. Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал оказать всем пострадавшим «максимальную помощь». Он также объявил 4 февраля траур по жертвам обстрела. В Луганске приспустили государственные флаги.
«Смогли спасти из-под завалов 10 человек, за их здоровье и жизнь борются медики. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Выражаю искреннее соболезнование родным и близким погибших. Всем, кто пострадал в результате обстрела, желаю скорейшего выздоровления. Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле», — написал Пасечник в Telegram.
По мнению Пасечника, ВСУ обстреляли город, «не имея успехов на фронте». Сама Украина обстрел пока не комментировала.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по Лисичанску «благодарностью» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза» и «еще одним доказательством преступной сущности киевского режима».
«По предварительным данным, удар был нанесен с применением западного вооружения. <...> Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги — на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей. Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима — выпить чашечку кофе с корнетто — но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», — написала Захарова в Telegram.
Она пообещала, что Россия расскажет о произошедшем международным организациям. Представитель МИДа подчеркнула, что Москва ждет «скорейшего безоговорочного осуждения преступления».
Из-за близости к фронту Лисичанск не первый раз попадает под обстрелы. Из-за ударов с начала конфликта были разрушены отопление, водоснабжение, все коммуникации. К лету 2023-го электроснабжение здесь восстановили только на 30%, практически не было воды.
По словам местных, из-за военных действий к взятию города также оказались уничтожены торговые центры, офисы крупных компаний и предприятий.
«Из города ВСУ вышли, но удары по нему идут до сих пор. А на окраинах стоит наша артиллерия, которая работает по ним», — рассказывал очевидец.
Между Северодонецком и Лисичанском есть семь мостов. При отходе украинская армия все взорвала, по заявлению российской стороны.
Шефство над Лисичанском взял Татарстан, однако не мог приступить к ремонтным работам из-за слишком близкой линии фронта и продолжающихся обстрелов. Кроме того, по словам того же очевидца, в городе не хватало врачей, так как «представители ценных профессий» ушли из Лисичанска вместе с украинской армией.
«Увы, эта война не первая. Но когда видишь детей, которые играют на улице и абсолютно не реагируют на канонаду… Это поражает больше всего. Когда взрослый привыкает, это понятно, но когда дети 10-12 лет привыкают... Они такие же дети, они катаются на велосипедах, играют, живут обычной детской жизнью, только на звуки обстрелов уже не реагируют», — описал очевидец.
Он отмечал, что ВСУ бьют по Лисичанску «точечно, зная, где и что находится». Вдобавок, среди жителей есть «те, кто сдает координаты».