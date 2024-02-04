«Я услышал крики, и меня задавило плитой». При ударе по пекарне в Лисичанске погибли 28 человек Число погибших при ударе ВСУ по Лисичанску в ЛНР выросло до 28 человек

В Лисичанске всю ночь разбирали завалы после обстрела. Количество погибших выросло до 28 человек, среди них один ребенок. Город обстреляли накануне, удар пришелся на пекарню и прилегающее кафе. В пекарне по выходным раздавали хлеб, поэтому там было много людей. Власти России обвинили в ударе ВСУ и потребовали осуждения от Запада.

Под обстрелом Лисичанска 3 февраля погибли 28 человек, передает «Луганский информационный центр» со ссылкой на администрацию главы ЛНР.

«10 человек пострадали, 28 погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок», — указали власти.

Город обстреляли 3 февраля в 14:20. Следственный комитет считает, что ВСУ использовали реактивные системы залпового огня HIMARS. Под удар попали популярные у местных пекарня и ближайшее кафе, где было много людей.

«ВСУ открыли огонь по пекарне в Лисичанске, где организована выпечка хлеба для мирного населения. В выходные там всегда многолюдно. <...> Рядом нет ни одного военного объекта», — заявила военная комендатура Лисичанска.

Двухэтажное здание пекарни обрушилось. Всего под завалами могли оказаться около 40 человек, как оценивала комендатура. На место прибыло МЧС со спецтехникой, завалы разбирали весь день и всю ночь . К полуночи нашли тела 20 человек, за ночь еще восемь.

«Разобрано порядка 65% разрушенных конструкций. Сотрудники МЧС России спасли 10 человек», — доложили спасатели около 9 утра мск 4 февраля.

Один из пострадавших при ударе по пекарне рассказал, что все произошло очень быстро, он не успел ничего понять и его придавила плита здания.

«Привезли продукты, начали разгружать. Ничего не понял. Я ничего не понял, слышу крики... И меня ударило в спину что-то, задавило плитой», — рассказал мужчина порталу «360».

На месте обрушения пекарни продолжается поисково-спасательная операция. Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал оказать всем пострадавшим «максимальную помощь». Он также объявил 4 февраля траур по жертвам обстрела. В Луганске приспустили государственные флаги.

«Смогли спасти из-под завалов 10 человек, за их здоровье и жизнь борются медики. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Выражаю искреннее соболезнование родным и близким погибших. Всем, кто пострадал в результате обстрела, желаю скорейшего выздоровления. Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле», — написал Пасечник в Telegram.

По мнению Пасечника, ВСУ обстреляли город, «не имея успехов на фронте». Сама Украина обстрел пока не комментировала.

Где находится Лисичанск Лисичанск — это город-спутник Северодонецка в 70 км к северо-западу от Луганска. В советское время здесь была богатая промышленность — несколько заводов и шахт.

Россия заняла Лисичанск в июле 2022 года. Сейчас до него от линии фронта порядка 15 километров. До боев в городе жили около 90 тыс. человек. К настоящему моменту численность населения упала до 37 тыс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по Лисичанску «благодарностью» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза» и «еще одним доказательством преступной сущности киевского режима».

«По предварительным данным, удар был нанесен с применением западного вооружения. <...> Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги — на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей. Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима — выпить чашечку кофе с корнетто — но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», — написала Захарова в Telegram.

Она пообещала, что Россия расскажет о произошедшем международным организациям. Представитель МИДа подчеркнула, что Москва ждет «скорейшего безоговорочного осуждения преступления».

Из-за близости к фронту Лисичанск не первый раз попадает под обстрелы. Из-за ударов с начала конфликта были разрушены отопление, водоснабжение, все коммуникации. К лету 2023-го электроснабжение здесь восстановили только на 30%, практически не было воды.

По словам местных, из-за военных действий к взятию города также оказались уничтожены торговые центры, офисы крупных компаний и предприятий.

«Из города ВСУ вышли, но удары по нему идут до сих пор. А на окраинах стоит наша артиллерия, которая работает по ним», — рассказывал очевидец.

Между Северодонецком и Лисичанском есть семь мостов. При отходе украинская армия все взорвала, по заявлению российской стороны.

Шефство над Лисичанском взял Татарстан, однако не мог приступить к ремонтным работам из-за слишком близкой линии фронта и продолжающихся обстрелов. Кроме того, по словам того же очевидца, в городе не хватало врачей, так как «представители ценных профессий» ушли из Лисичанска вместе с украинской армией.

«Увы, эта война не первая. Но когда видишь детей, которые играют на улице и абсолютно не реагируют на канонаду… Это поражает больше всего. Когда взрослый привыкает, это понятно, но когда дети 10-12 лет привыкают... Они такие же дети, они катаются на велосипедах, играют, живут обычной детской жизнью, только на звуки обстрелов уже не реагируют», — описал очевидец.

Он отмечал, что ВСУ бьют по Лисичанску «точечно, зная, где и что находится». Вдобавок, среди жителей есть «те, кто сдает координаты».