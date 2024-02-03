«Многие города под прицелом»: Киев пообещал сдвинуть демилитаризованную зону «минимум до Москвы» На Украине ответили Путину, где будет демилитаризованная зона

Киев отодвинет демилитаризованная зону минимум до Москвы, заявил секретарь СНБО Данилов. По его словам, Украина сейчас наращивает производство оружия, и многие российские города, включая столицу и Петербург, уже «под прицелом». Президент России Путин ранее призвал отодвинуть такую зону так далеко, чтобы ВСУ не смогли доставать до российской территории.

По итогам военного конфликта на Украине возникнет демилитаризованная зона, но не на украинской территории, как хочет Москва, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире «Украинского радио».

«Эта зона будет проходить по совсем другим меридианам и параллелям. Все очень просто: эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере в Москве, в Санкт-Петербурге. <..> Мы ее обязательно продвинем. Единственное, где они смогут квакать, это не ближе Урала», — пригрозил Данилов.

По его словам, Москва, Петербург и другие территории России уже находятся «под прицелом» украинского оружия. Его Киев делает на собственных предприятиях, а также заграницей совместно с западными союзниками.

«Количество средств поражения военных объектов в тылу [России] растет ежемесячно», — резюмировал Данилов.

Так секретарь СНБО прокомментировал недавние слова президента России Владимира Путина. Тот 31 января сказал, что демилитаризованную линию на Украине надо отодвинуть так далеко, чтобы ВСУ не смогли обстреливать российскую территорию даже с помощью иностранного оружия. Путин добавил, что для этого российские военные пытаются отбросить противника «от жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации».

«Будем отодвигать», — пообещал президент.

Что раньше говорили о демилитаризованной зоне

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в конце февраля 2023 года говорил, что в случае гипотетической полной победы (возвращение всех территорий, включая Крым) Киеву нужно создать «условия для зоны безопасности вокруг нашей границы».

«Как этого добиться, есть много вариантов. 100 км зона оправдана, но и 40 км будет более или менее нормально. ... Идти ли нам дальше [в России] — вопрос не ко мне, а создать зону безопасности вокруг границы — необходимость», — сказал он.

По словам Буданова, это должна быть зона «без никаких вооружений, с нормальным контролем, чтобы мы всегда имели время на реагирование». Он допустил и то, что конфликт перетечет в «постоянную оборонную операцию», и Украина окажется на месте Израиля, который «живет в состоянии войны» и проводит оборонительные операции на рубежах.

Летом Индонезия предлагала создать на Украине демилитаризованную зону с миротворцами ООН.

«Каждая сторона [в таком случае] отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны», — уточнил министр обороны страны Прабово Субианто на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.

Россия отреагировала на план без энтузиазма. В нем есть «элементы Минских соглашений, которые Киев саботировал», отметил источник РИА Новости в Москве.

«Не помогло их выполнению и присутствие международных наблюдателей ОБСЕ. Действия Киева не заслуживают доверия», — сообщил собеседник агентства.

Украина тоже отнеслась к предложению негативно.

«Прекращение огня без вывода российских войск из Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, укрепить оккупированные территории и накопить силы для новой волны агрессии», — оценил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

Были также отдельные попытки создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС. Это крупнейшая атомная электростанция Европы. Российские войска взяли ее под контроль в феврале 2022 года, сейчас объект в собственности государства. Реакторы станции выключены, но там остаются десятки тонн радиоактивных материалов.

В 2022 году глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси несколько месяцев вел переговоры о создании демилитаризованной зоны вокруг АЭС. Министр энергетики Украины Герман Галущенко называл их «достаточно сложными».

«Позиция Украины четкая, мы ее не меняли никогда — россияне должны покинуть станцию. Речь идет о военных, тяжелой технике и персонале «Росатома», который фактически помогает совершать оккупацию. И после этого мы будем говорить о зоне, как она будет определена, сколько это будет километров — 5, 10, 20», — пояснял Галущенко.

Однако Москва отрицала эти требования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что на территории АЭС нет и не было тяжелых вооружений, а отвода российских войск «нет и быть не может».

В конце марта 2023-го Гросси заявил о провале переговоров по созданию вокруг Запорожской АЭС демилитаризованной зоны. Вместо этого организация стала убежать стороны не проводить рядом боевые действия. И Украина, и Россия несколько раз обвиняли друг друга в обстрелах станции.

Песков 12 января сообщил, что ситуация вокруг АЭС остается «тревожной». МАГАТЭ 20 января передало, что по периметру станции появились мины, что не соответствует стандартам безопасности.