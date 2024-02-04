Газета.Ru в Telegram
Политика

Военная операция на Украине, день 711-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 711-й день

close
100%
Александр Река/ТАСС
Ударная группа вертолетов ВКС РФ поразила живую силу и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении. Варшава выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей. Запад должен отказаться от пессимистичных высказываний о перспективах Украины в конфликте, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:47

08:35

❗️ Количество погибших в результате обрушения двухэтажного дома в Лисичанске из-за обстрела ВСУ выросло до 20 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

08:21

Варшава выделила кредит на совместное производство оружия Украины и Польши, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

08:09

Запад должен отказаться от пессимистичных высказываний о перспективах Украины в конфликте, заявил в интервью газете Sunday Times министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

«Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне (президента РФ Владимира) Путина», — сказал Кэмерон.

08:03

Ударная группа вертолетов ВКС РФ поразила живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 711-го дня специальной военной операции России на Украине.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Картина дня
Байден побеждает на первичном голосовании в Южной Каролине
В МИД Британии заявили, что время в украинском конфликте играет на стороне Запада
Американского журналиста Такера Карлсона заметили в России
Юристы рассказали, могут ли изъять загранпаспорт из-за переименования города
Аналитик рассказал о повышении средней стоимости вторичного жилья в РФ
Фигуристка Радионова отреагировала на нападение с ножом на Дикиджи
Прохожий и охранник магазина спасли россиянку от нападения пьяного незнакомца
Новости и материалы
Названы последствия возможного выхода Германии из Евросоюза
Москвичам рассказали, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника
В ЛНР уточнили число погибших при ударе ВСУ по Лисичанску
Кушанашвили о российских футболистах: во время гимна у них в голове «Тополиный пух»
В России ведут работу по оформлению магазинов беспошлинной торговли
Стало известно, когда Мбаппе объявит о переходе в «Реал»
Стало известно, как ВСУ получили данные для атаки на Ил-76
В России подешевели гречка, картофель и гаджеты
ВСУ пытаются дымовыми снарядами мешать работе минометчиков под Артемовском
Власти намерены увеличить доступность семейного отдыха
Шарапова вновь сыграла в теннис
Россиянам рассказали, что делать, если задерживают зарплату
В США призвали Украину к переговорам с Россией
В Якутии дедушка надругался над семилетней внучкой
Китайцы пожаловались на ситуацию в КНР под постом посольства США о жирафах
В США не видят признаков прямой агрессии со стороны КНДР
Лукашенко поблагодарил Володина за поддержку Минска
В Башкирии подросток решил прикурить сигарету от плиты и попал в реанимацию
Все новости
В Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» после жалоб активистов
Умер президент Намибии
Израиль нанес ряд ударов по югу сектора Газа
Первого в мире президента хотели воскресить: интересные факты о жизни Вашингтона
Джордж Вашингтон стал первым президентом США 235 лет назад
«Операция без срока годности». Пластический хирург рассказал, сколько стоит сделать новую грудь
Хирург Зленко назвал пластику груди одной из самых популярных операций в России
«20 лет назад это было невозможно»
Как в России изменились медицина и забота о здоровье людей
14 главных фото недели: день сурка и протесты в Аргентине
«Сначала потребуют от Москвы погасить долг»: на Западе придумали схему изъятия активов России
FT: Запад хочет использовать активы РФ для выпуска долговых обязательств Украины
«Сеют разрушение и хаос». Россия созывает Совбез ООН после ударов США на Ближнем Востоке
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии
«Грубы, невежественны и предвзяты». Южная Корея обиделась на слова Захаровой
Посол России Зиновьев: заявления Южной Кореи об СВО на Украине неприемлемы
«Многие города под прицелом»: Киев пообещал сдвинуть демилитаризованную зону «минимум до Москвы»
Секретарь СНБО Данилов ответил Путину, где будет демилитаризованная зона
Украина уведомила Штаты об отставке Залужного. Указа Зеленского до сих пор нет
WP: Украина сообщала властям США о решении уволить Залужного
«Думали, что там террористы». 10 лет назад подросток впервые в России открыл стрельбу в школе
Психолог Давыдов: доверительные отношения в семье могут спасти от школьных трагедий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами