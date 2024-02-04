Военная операция на Украине, день 711-й

❗️ Количество погибших в результате обрушения двухэтажного дома в Лисичанске из-за обстрела ВСУ выросло до 20 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Варшава выделила кредит на совместное производство оружия Украины и Польши, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.
Запад должен отказаться от пессимистичных высказываний о перспективах Украины в конфликте, заявил в интервью газете Sunday Times министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
«Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне (президента РФ Владимира) Путина», — сказал Кэмерон.
Ударная группа вертолетов ВКС РФ поразила живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.