«Не нужно приглашать на пиво»: украинский экс-посол призвал Шольца встретиться с Путиным Экс-посол Украины в ФРГ Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным

Экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал страны Запада проявить дипломатическую инициативу, чтобы прекратить военный конфликт на Украине. Он подчеркнул, что миру нужно думать о том, как найти подход к руководству РФ. По его мнению, канцлер ФРГ Олаф Шольц должен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, но «не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво».

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник (сейчас возглавляет украинскую дипмиссию в Бразилии), известный призывами к масштабным поставкам оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимо встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например в Исландии», — сказал он в интервью NTV.

Мельник подчеркнул, что миру нужно думать о том, как найти подход к российским властям.

«На данный момент Путин считает себя более сильным, способным одержать верх. Стратегическая дипломатическая инициатива должна была бы попытаться бросить вызов Путину», — отметил посол.

Дипломатия и Минские соглашения

Украинский дипломат также выразил надежду, что страны-союзницы Киева постепенно придут к пониманию того, что Украину нужно поддерживать гораздо больше. «И не только в военном, но и в дипломатическом отношении», — добавил он.

По мнению Мельника, за последние два года какие-либо дипломатические усилия по урегулированию конфликта «практически отсутствовали». При этом посол признал, что не может сказать, с какой конкретной целью следует добиваться переговоров с Россией.

«Никто на Украине не хочет вести эту войну до последнего солдата. Для нас речь идет о сохранении нашей государственности. В этом вся суть», — подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что в ходе событий 2014 года ключевую роль сыграли именно дипломатические усилия со стороны стран Запада. Тогдашние канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд добились результата, заключив Минские соглашения в феврале 2015 года.

«Если оглянуться назад трезво, то в Минских соглашениях черным по белому записано, что Москва должна будет вернуть все оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях до конца 2015 года», — отметил Мельник.

Кроме того, соглашение дало Украине «семь лет, чтобы стать сильнее — достаточно сильной, чтобы лучше отражать нынешнюю крупномасштабную агрессию России», указал он.

«Разрушить западную модель»

По словам Мельника, не все на Западе понимают, что речь идет не только о праве Украины на существование, но и о сохранении западной модели жизни, демократии, свободы и прав человека, которую, как считает дипломат, «хочет разрушить Путин».

«Это его большая цель. Это означает, особенно для немцев, что им придется сделать гораздо больше, чтобы остановить Россию. Это имеет военное измерение, но не только», — отметил посол.

Мельник заявил, что Германия встала на сторону Украины и «тем самым сделала исторический выбор», поэтому в дальнейшем «не должно быть больше никаких ограничений».

По мнению дипломата, прежде всего важно, чтобы военная и финансовая помощь для защиты и освобождения Украины стала «делом государства». Он напомнил, что в 2024 году федеральное правительство Германии уже поддерживает Украину выделением €7 млрд на вооружение.

Громкие заявления посла

Мельник был послом Украины в Берлине более семи лет — с 2015 по 2022 год. После 24 февраля 2022 года он публично и яростно призывал правительство ФРГ снабдить его страну оружием.

Из-за своих одиозных заявлений в адрес немецких властей Мельник не раз оказывался в центре скандала. Весной 2022 года он назвал Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» за отказ посетить Киев. Чуть позже он заявил о «вялости немецкой политики», комментируя тот факт, что руководство Германии с начала вооруженного конфликта ни разу не посещало Украину. Мельник также обвинил Берлин в том, что он «посадил на диету» Украину в вопросе военных поставок.

Летом 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла в Киев. Мельник, комментируя потерю должности, говорил, что не считает свое недипломатическое поведение неправильным. «Если бы я в последние очень драматические месяцы оставался бы тихим и вежливым в Берлине, возможно, не было бы такой мощной дискуссии о поставках немецкого оружия на Украину», — подчеркивал он.

После возвращения в Киев Мельник был заместителем министра иностранных дел, а осенью 2023 года был назначен послом в Бразилии. Послом Украины в ФРГ стал Алексей Макеев, который редко выступает публично, держась в рамках дипломатического статуса.