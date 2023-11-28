«С армянина снимут последнюю рубаху». Сможет ли Пашинян построить армию по швейцарскому образцу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна реформирует армию, опираясь на международный опыт. Ереван намерен привести Вооруженные силы Армении к швейцарской модели. Сможет ли Пашинян справиться с такой задачей и какие именно вооруженные силы нужны Армении, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«В вооруженных силах Армении проводятся масштабные реформы с учетом международного опыта», — сказал Пашинян. В стране были введены 24-дневные военные сборы с целью обучить резервистов минимальным военным навыкам. В качестве образца в Армении предполагается взять швейцарскую модель.

Для начала напомним, что представляет собой модель этого альпийского государства. Вооруженные силы Швейцарии организованы на основе смешанного (контрактно-призывного или на добровольной основе и повинности) способа комплектования ВС. Вооруженные силы конфедерации состоят всего из двух видов ВС: сухопутных войск и военно-воздушных сил. Сухопутные войска состоят из трех механизированных бригад, а также вспомогательных частей и учебных соединений.

Служба в вооруженных силах обязательна для всех граждан мужского пола конфедерации и обычно составляет 260 дней, распределенных на 10 лет. Швейцарские военнообязанные хранят дома табельное стрелковое оружие и амуницию, но хранение боеприпасов дома им было запрещено в 2007 году.

Теперь вернемся к новациям премьер-министра Армении Никола Пашиняна. С одной стороны, складывается впечатление, что лидер государства заходит в сферу военного строительства явно не с той двери.

Как бы там ни было, вооруженные силы любой страны — это инструмент войны. И только для этой единственной цели они предназначены. Армия или воюет, или готовится к войне. Любое третье состояние для военной организации государства исключено по определению.

И при реформировании армии надо исходить не из того, какая модель военного строительства больше подходит для той или иной страны, а какие цели и задачи стоят перед государством в целом и его вооруженными силами в частности.

Для начала Николу Пашиняну, наверное, следовало бы озвучить вполне конкретные требования по подготовке своей страны и ВС к отражению возможной агрессии, о способах и формах ведения войны в целом, и только потом переходить к практической деятельности политического руководства страны и высшего военного командования в сфере военного строительства. При этом, разумеется, надо опираться на экономические, военные, морально-психологические возможности государства и общества.

Вместе с тем наивно было бы полагать, что эти прописные истины неизвестны кабинету Никола Пашиняна. Тут дело в другом.

Расклад сил

Население Армении составляет менее 3 млн человек (к тому же оно не растет, а перманентно убывает). Военный бюджет государства составляет примерно $1,5 млрд. На эти деньги не купишь и одной эскадрильи многофункциональных истребителей F-16 Block 70/72 (Цена одного самолета существенно больше $150 млн).

Что касается ближайших соседей Армении, то эти показатели у них выглядят следующим образом: население Азербайджана — 10 млн чел., военный бюджет — $3,1 млрд, население Турции — 85,3 млн чел., военный бюджет — $15,842 млрд.

Учитывая, что и в Баку, и в Анкаре постоянно озвучивается тезис — «один народ — два государства», ситуация для Еревана выглядит откровенно угрожающей.

Даже если с последнего армянина снимут последнюю рубаху, конкурентоспособную современную армию при таких раскладах Еревану создать не удастся даже при сильнейшем перенапряжении финансовых и мобилизационных возможностей государства.

Тут необходимо кардинально другое решение.

При оценке обстановки и всех иных сопутствующих обстоятельств следует учесть, что не так давно Армения лишилась Нагорного Карабаха. В сентябре 2023 года Азербайджан всего за сутки достиг всех целей операции в Нагорном Карабахе. Ни Россия, ни ОДКБ в этой ситуации не проявили себя никак. Никак не помогли Еревану Москва и ОДКБ и во Второй карабахской войне.

Курс на вступление в НАТО

В этой связи в Армении полагают, что Россия и ОДКБ национальную безопасность республики обеспечить не могут. А раз на них надеяться нельзя, то в Ереване считают — надо что-то менять, и менять при этом радикально – и военный блок, и главного союзника. Утрата Карабаха при этом будет для Армении кровоточащей раной, которая в народной памяти останется на ближайшие сто лет, если не больше.

При этом во весь голос и причем в деталях озвучивать свои военно-политические намерения в Ереване на данном этапе не считают целесообразным. По всей видимости, геополитические и геостратегические векторы и последовательность шагов для Армении будут выглядеть в ближайшее время следующим образом: нормализация отношений с ближайшими соседями — Азербайджаном и Турцией; постепенный отход от Москвы и выход из ОДКБ; курс на вступление в НАТО.

То есть какое-либо вооруженное противостояние с Анкарой и Баку в планы армянского руководства сегодня не входит. То есть бряцать оружием и продолжать военное строительство, как и прежде, сегодня для Армении уже нет никакой необходимости. Задача «отобьем Карабах!» на ближайшие десятилетия на стоит.

При подобных установках для вооруженных сил страны вполне подойдет и швейцарская модель. А после гипотетического вступления Армении в НАТО боевой и численный состав ее армии вообще вполне может быть ограничен несколькими батальонами. Так что заявления Никола Пашиняна о переходе его армии на швейцарский образец в таких условиях выглядят вполне логичными.

Разве что раздача армянским военнослужащим табельного стрелкового оружия и амуниции и его последующее хранение в домашних условиях может легко привести к утрате (продаже) как первого, так и второго. Для безусловной сохранности оружия, бронежилетов, стальных шлемов, фляг, вещмешков и всего прочего, безусловно, надо иметь дисциплинированность и организованность граждан Швейцарской Конфедерации. Есть основания сомневаться, что армянские призывники уже достигли подобных показателей. Над этим вопросом еще надо много работать. Но это, пожалуй, единственное препятствие на пути введения 24-дневных военных сборов для ВС Армении.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).