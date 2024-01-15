«Сейчас это неприемлемо»: Киев отказался замораживать конфликт В офисе Зеленского заявили, что не согласны на заморозку конфликта

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак по итогам встречи по украинской «формуле мира» в Давосе заявил, что Киев не согласен на заморозку конфликта. Об этом ранее также говорил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. При этом Financial Times в декабря 2023-го писала, что некоторые наиболее активные союзники Киева обсуждают возможность заморозки. Источник газеты сообщал, что на Украину будут давить, чтобы заставить ее заключить перемирие, поэтому заморозка — самый выгодный для страны вариант.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что власти страны не согласны на заморозку конфликта (ситуация, когда вооруженный конфликт между государствами заканчивается без подписания мирного договора).

«Этот президент (Зеленский. — «Газета.Ru»), его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды», — подчеркнул Ермак во время пресс-конференции в Давосе.

Выступая на переговорах по украинской «формуле мира», глава офиса украинского президента также напомнил о надеждах Киева на согласование конгрессом США выделения новой финансовой помощи. Кроме этого, Ермак заявил, что Украина позитивно настроена, ожидая выделения $50 млрд от «европейских коллег и друзей».

По словам главы офиса, на переговорах не было единства. Совместную декларацию по итогам встречи не приняли. Отвечая на вопрос журналиста, почему так произошло, Ермак пояснил, что некоторые участники призывают к немедленным переговорам.

«Мы очень четко объясняем, почему сейчас это неприемлемо», — заключил чиновник.

Будет ли заморозка?

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью El Pais также заявил, что о заморозке конфликта речь не идет. По его словам, западные партнеры Киева такой вариант не рассматривают и не требуют от Украины его исполнения.

Кулеба также выразил мнение, что Россию ни заморозка конфликта, ни его мирное решение не интересует.

При этом в декабре 2023 года газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника писала, что некоторые наиболее активные союзники Украины обсуждают возможность заморозить конфликт. Источник FT также отметил, что будет все больше и больше давить на Киев, чтобы заставить его заключить перемирие. Собеседник газеты считает, что выгоднее для Украины будет заморозка конфликта.

Ее среди наиболее вероятных вариантов развития событий также назвал преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт в своей колонке для CNN. Другие два варианта — победа России и уступка Украиной территорий или победа Киева. Однако она, по мнению Шмидт, возможна только в том случае, если США и ЕС предоставят новую помощью Украине.

Украинские власти и сами понимают, что без помощи Запада с наибольшей вероятностью проиграют. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью El Pais рассказал, что, если союзники не выделят новое финансирование, Киев может потерпеть поражение.

«Если кто-то решит приостановить или отказаться от поддержки сейчас из-за нехватки ресурсов, Россия сможет добиться успеха на поле боя», — добавил министр.

На Западе тем временем уже заговорили о том, чтобы включить Россию в процесс мирного урегулирования процесса на Украине. О необходимости этого шага заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это призвала не снабжать Украину все новым и новым вооружением, если Запад действительно хочет переговоров.

«Если речь идет о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завел Вашингтон, это один разговор. Тогда надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления», — заявила Захарова в комментарии «Известиям».