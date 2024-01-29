«Миллионные» ВСУ, возврат украинцев, мир от Трампа: Зеленский подвел итоги 700 дней боевых действий Зеленский утверждает, что в «миллионной» армии Украины служат 880 тысяч человек

Владимир Зеленский дал интервью ARD, в котором назвал численность украинской армии, высказался о принудительной мобилизации и рассказал, что делать с уклонистами за рубежом. Подробности — в нашем материале.

О беженцах с Украины и мобилизации

В ВСУ сейчас служат 800 тыс. человек, рассказал президент Украины в интервью ведущей немецкого медиахолдинга ARD Карен Миосге.

«У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия», — подчеркнул лидер.

Он добавил, что Киев хотел бы возвращения украинцев мобилизационного возраста, которые незаконно остаются за рубежом:

«Мы бы хотели, чтобы люди, которые выехали вне закона с Украины, мобилизационного возраста, чтобы они были на Украине. И вопрос не в том, что они все должны быть на фронте — у нас большая армия. Вопрос в справедливости.

Эти люди должны платить налоги... Желательно на Украине, потому что эти деньги мы потом отдаем нашим военным, которые нас защищают».

В то же время Зеленский несколько раз упомянул, что люди уезжали из страны по разным соображениям. Он добавил, что не призывает канцлера Германии Олафа Шольца депортировать украинцев. «Я точно не кричу Олафу Шольцу «Быстро верни их!» — сообщил Зеленский. По его словам, «мы живем в демократическом мире», поэтому Берлин должен сам решать, что делать с беженцами на своей территории. В том числе, сокращать им господдержку или нет. Украине же в первую очередь нужны законы, которые регламентируют работу с гражданами, незаконно остающимися в других странах.

«Если люди (украинцы. — «Газета.Ru») незаконно находятся в другом государстве, то не надо говорить [властям другой страны] «Верни их» или говорить им «Ну-ка быстро приезжай». Нужно, чтобы работал закон. И уже согласно этому законодательству соответствующие органы должны делать свою работу. Вот и все. <..> Если мы говорим, что защищаем демократию, то даже по отношению к нарушителям должны действовать законодательно», — пояснил Зеленский.

Всего, по его словам, за границу с Украины уехали 6,5-7,5 млн человек.

Украинский лидер отметил, что в его стране действительно есть случаи принудительной мобилизации. Он назвал их неправильными.

«Неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые не приходили в военкоматы. <...> Есть случаи такие — да есть. Правильно ли это — абсолютно нет», — считает президент. Вместо этого, уточнил он, надо «решить вопрос по-современному», то есть, например, рассылать электронные повестки.

Угроза «нового раздела мира»

Президент заявил, что Киев и Москва по-разному ценят жизни своих солдат, поэтому формулировка «война на истощение» имеет разное значение для Украины и РФ. Последняя, по его мнению, относится к людям как к расходному материалу.

«В первый год Россия, мне сдается, совсем не пользовалась математикой и просто выбрасывала своих людей. Но они к ним относятся как к мясу, и я не уверен, что для них это истощение», — считает Зеленский.

Украинский лидер также снова выразил сожаление из-за того, что Германия не готова поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, но ответственность за это возложил не на Шольца, а на бундестаг. Канцлера ФРГ Зеленский похвалил:

«Канцлер теперь лучше понял ситуацию, он лучше понял меня и Украину. Он понял, что Путин — это не просто имя, а угроза, которая может спровоцировать третью мировую войну путем нападения на НАТО».

Зеленский добавил, что на Украине чувствуется «физическая усталость» как среди бойцов, так и среди гражданских, которые им помогают. Сам президент потерял счет дням военных действий.

«Вы сейчас сказали про 700 дней [которые длятся боевые действия], я не ожидал, серьезная дата», — признался глава государства.

Без поддержки Европы Украине не справиться, подчеркнул президент. Стране по-прежнему нужны и оружие, и деньги. Без них Россия продвинется на Украине, а Европе и НАТО в таком случае грозит раскол, который приведет к «новому разделу мира». Политик добавил, что «не верит» в прекращение американской помощи Киеву.

Президент добавил, что готов пообщаться с Дональдом Трампом и выслушать его предложения по конфликту, если тот выиграет президентские выборы в США.

«Я скажу вам честно — если его формат или его формула приведет к миру, и ему действительно достаточно 24 часа [чтобы закончить войну], то я буду очень счастливым президентом. Очень счастливым. Потому что я знаю, сколько за одни сутки мы теряем людей. Я знаю, сколько это стоит», — подытожил Зеленский.

«Все держится на плечах простых людей»

С февраля 2022 года численность украинской армии выросла более чем в три раза , с 261 тыс. человек до более 800 тыс., отчитался в сентябре прошлого года министр обороны Украины Рустем Умеров. В январе 2023-го Зеленский упомянул, что в сухопутных войсках ВСУ служат 600 тыс. человек. Кроме того, около 1 млн человек трудятся в оборонной промышленности, отмечал Умеров.

Зеленский в прошлом декабре утверждал, что Генштаб и главком ВСУ Валерий Залужный предложили ему дополнительно мобилизовать 450–500 тыс. человек. Однако сам Залужный опроверг эту информацию. По его словам, Генштаб «никакого запроса на какие-то цифры не делал». Публично озвучить потребность в людях штаб не может, это военная тайна.

Военачальник уточнял, что ВСУ не намерены «влиять на гражданскую жизнь» эмигрировавших украинцев.

Дело армии — воевать, а на это есть «центральные органы исполнительной власти, которые должны принять решение», напомнил он. По его словам, при этом он будет «очень рад», если «через некоторое время» увидит уехавших в рядах украинской армии.

Как и Зеленский, Залужный отмечал разницу в отношении к армии властей Украины и России. Он неоднократно признавался, что недооценил противника:

«Это была одна из моих главных ошибок. Я считал, что такое количество потерь, какое мы нанесли противнику даже год назад, может остановить [их]. Такое количество потерь остановило бы любую страну, но не Россию. <..> К сожалению, так Россия относится к собственным людям».

В мае прошлого года он же говорил, что для России человеческая жизнь — это «самое дешевое, что есть в этой стране», а для Украины, наоборот, «самое дорогое». Тогда Залужный передал, что Украина уже потеряла много профессиональных военных.

«Потому что войну начинают кадровые военные, а завершают учителя, инженеры, бухгалтеры. Это то, что сейчас происходит. <...> Пока все держится на плечах простых людей», — оценил командующий ВСУ.

Возрастные ВСУ

Большой проблемой для украинской армии становится возраст ее солдат, им в среднем по 43 года, написала в январе британская газета The Sunday Times. Тогда как в западных армиях эта планка намного ниже: в США средний возраст солдат 28 лет, в Великобритании — 31 год.

В зрелом возрасте солдатам уже трудно даже просто носить бронежилеты и боеприпасы, не то что идти на штурм, рассказал изданию командир батальона 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитро Берлим. По его словам, средней возраст его батальона — 45.

«Добровольцы среди молодежи есть, но их недостаточно, чтобы составить в армии большинство. Особенно эта проблема актуальна для штурмовых подразделений, ... они должны комплектоваться более молодыми людьми», — сообщил газете депутат Рады Роман Костенко, сам воюющий в Херсонской области.

Минобороны России в декабре 2023-го впервые за время военных действий на Украине раскрыло число своих контрактников — их более 640 тыс. человек. Мобилизовали, согласно отчету ведомства, 302 503 человека.