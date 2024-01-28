Политика

Военная операция на Украине, день 704-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 704-й день

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Виталий Аньков/РИА Новости
Пожар произошел на промышленном объекте в Кременчуге после ударов двух баллистических ракет ВС РФ. Российские десантники сбили на Херсонском направлении три дрона «Баба-Яга». В МИД РФ Украину обвинили в воровстве российских активов. СБУ провела обыски у чиновников минобороны Украины — менеджеров «Львовского арсенала» — по делу о хищении 1,5 млрд гривен на закупках снарядов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:33

Пожар произошел на промышленном объекте в Кременчуге после ударов двух баллистических ракет ВС РФ, сообщил глава местной военной администрации Филипп Пронин.

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8:31

Москва адекватно и эффективно ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы, сообщили РИА Новости в МИД РФ.

8:24

Российские десантники сбили три дрона «Баба-Яга» на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

8:21

Украина планирует украсть российские активы в стране на общую сумму более $2 млрд, заявил в интервью ТАСС руководитель второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

8:17

Главком ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Киев с радостью примет два списанных британских корабля.

Ранее газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что два фрегата типа 23 HMS Westminster и HMS Argyll ВМС Великобритании будут выведены из строя в 2024 году из-за проблем с набором военнослужащих. Их предполагается утилизировать либо передать союзникам.

8:13

8:09

Выдвинутая украинским президентом Владимиром Зеленским «формула мира» препятствует разумным предложениям КНР, Бразилии и стран Африки по Украине, заявил в интервью ТАСС руководитель второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

8:04

СБУ провела обыски у сотрудников минобороны Украины и «Львовского арсенала» в рамках расследования дела о краже 1,5 млрд грн при закупке 100 тыс. минометных снарядов.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 704-го дня специальной военной операции России на Украине.

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