Пожар произошел на промышленном объекте в Кременчуге после ударов двух баллистических ракет ВС РФ, сообщил глава местной военной администрации Филипп Пронин.
Москва адекватно и эффективно ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Российские десантники сбили три дрона «Баба-Яга» на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Украина планирует украсть российские активы в стране на общую сумму более $2 млрд, заявил в интервью ТАСС руководитель второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Главком ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Киев с радостью примет два списанных британских корабля.
Ранее газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что два фрегата типа 23 HMS Westminster и HMS Argyll ВМС Великобритании будут выведены из строя в 2024 году из-за проблем с набором военнослужащих. Их предполагается утилизировать либо передать союзникам.
Выдвинутая украинским президентом Владимиром Зеленским «формула мира» препятствует разумным предложениям КНР, Бразилии и стран Африки по Украине, заявил в интервью ТАСС руководитель второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
СБУ провела обыски у сотрудников минобороны Украины и «Львовского арсенала» в рамках расследования дела о краже 1,5 млрд грн при закупке 100 тыс. минометных снарядов.