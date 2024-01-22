«Элегантное правосудие»: экс-глава Всемирного банка объяснил целесообразность конфискации активов РФ

Бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик заявил, что странам Запада пора прекратить колебаться в вопросе изъятия российских активов, и призвал использовать этот «очевидный экономический инструмент». Банкир считает, что, если пообещать Киеву финансовую поддержку, он охотнее пойдет на переговоры. Почему Зеллик не думает, что это решение станет для G7 и ЕС рискованным — в материале «Газеты.Ru».

Риски сильно преувеличены

Бывший глава Всемирного банка (ВБ) Роберт Зеллик считает, что страны, которые сомневаются в передаче замороженных активов России Украине, сильно преувеличивают риски и недооценивают стратегическую выгоду этого шага. Такое мнение банкир выразил в колонке для газеты Financial Times.

По словам экс-главы ВБ, сначала надо разобраться со страхами, что после конфискации активов другие страны не захотят хранить свои резервы в долларах и евро. Зеллик считает, что если страны «Большой семерки» (G7 включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) и члены ЕС будут работать сообща, то альтернатив для инвестирования резервов просто не останется . В качестве примера он приводит Китай, который хранит свои активы на Западе из-за профицита торгового баланса. Если бы Пекин конвертировал свои сбережения в юань, объясняет банкир, это бы подорвало обменный курс и навредило бы экспортерам, от чего пострадала бы и торговля.

Кроме того, как подчеркнул экс-глава ВБ, правительства и рынки, заморозившие активы РФ на два года, уже убедились, что разрушительного и сдерживающего эффекта за этим решением не последовало.

«Государства-изгои», как отмечается в материале, всегда имеют право национализировать иностранные активы без законного основания и предоставления компенсаций, но редко решаются на этот шаг, так как боятся прекращения международных инвестиций. Бывший глава Всемирного банка замечает, что вряд ли страны G7 захотят хранить свои резервы в российских рублях, венесуэльских боливарах или китайских юанях.

Международные юристы, пишет Зеллик, одобрили передачу российских активов Украине в качестве контрмеры.

«Большая семерка» и другие союзники должны прекратить колебаться и вместо этого использовать очевидный экономический инструмент», — заключает банкир.

Сплошные плюсы

По мнению Зеллика, рассматривая дипломатические, экономические и юридические выгоды от передачи замороженных активов РФ Украине или «другим претендентам», нужно учитывать лишь небольшие риски. При этом передачу резервов экс-глава ВБ назвал «элегантным правосудием», которое покажет Москве, что она не продержится дольше Киева.

Зеллик считает, что такая масштабная финансовая поддержка окажет на Украину положительное моральное влияние во время «зимы недовольства».

«Маловероятно, что правительства и их общественность отправят замороженные ими миллиарды обратно в Россию», — говорится в статье.

Бывший глава Всемирного банка также предлагает подумать, как грамотно использовать российские активы. По его словам, Украина может охотнее пойти на переговоры, если стране пообещают финансовую поддержку для «выживания, восстановления и реконструкции».

Часть активов можно отправить и в Россию, пишет экс-глава ВБ, если она согласится на «настоящее мирное урегулирование». Какую-то сумму Зеллик считает нужным отдать развивающимся странам, которые пострадали от роста цен на продовольствие и энергоносители, а другую часть — передать компаниям, пострадавшим от ответных мер России.

Позиция Запада

Западные чиновники не готовы принять окончательное решение о конфискации российских активов, хотя в целом поддерживают эту идею. Некоторые члены G7 все еще обеспокоены последствиями, которые возникнут из-за этого шага, сообщало ранее агентство Reuters.

Спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер считает, что к делу прежде всего надо подключить «массу юристов».

«Никаких решений пока не принято <…> Прилагаются реальные усилия, но мы далеки от завершения», — заявила Прицкер.

Она также подчеркнула, что решение, если оно будет принято, все равно не будет иметь «эффект панацеи».

22 января глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что страны-участники объединения договорились перейти к финальному этапу работы над возможностью использовать замороженные активы РФ для Киева:

«Я могу сказать, что у нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов [от замороженных активов РФ]».

«Дурной знак для всех »

Российские власти не раз указывали на то, что РФ зеркально ответит на изъятие своих замороженных активов в пользу Украины. 11 января, после того как стало известно, что Белый дом поддержал соответствующий закон, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США таким образом пытаются надавить на европейцев:

«И, как всегда, американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия и, как следствие, в будущем неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми неминуемо столкнутся европейцы, если они пойдут в фарватере американцев».

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в комментарии «Известиям» отметил, что поддержка Белым домом такого закона — это «дурной знак для всех остальных участников международных отношений» и сигнал мировому сообществу, что с США опасно вести бизнес.

«Получается, что все, на чем базировалась послевоенная система международных отношений, фактически перечеркивается и вводится новый стандарт изоляции. То есть нельзя быть уверенным в сохранности ни одного актива, находящегося за пределами национальной юрисдикции», — сказал депутат.