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Политика

Военная операция на Украине, день 696-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 696-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Беспилотник самолетного типа сбили над Брянской областью. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал контрнаступление ВСУ «довольно успешным». Помощники Байдена на засекреченной встрече попытались убедить представителей конгресса выделить деньги Киеву, аргументируя это тем, что в ином случае Россия может победить в конфликте в ближайшие недели. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:39

Эксперты МАГАТЭ обнаружили мины на периферии территории Запорожской АЭС, заявили на сайте организации. Отмечается, что это закрытая зона между внутренним и внешним ограждениями, которая недоступна для персонала станции.

8:31

❗️ Словакия не получила обещанную Евросоюзом и США компенсацию в €700 млн за передачу Украине 13 истребителей МиГ-29, заявил министр обороны республики Роберт Калиняк.

8:24

Президент США Джо Байден заявил о возможном заключении сделки с представителями Республиканской партии по поставкам помощи Украине.

До этого бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев не идти на компромиссы с Байденом по поставкам помощи Украине, добиваясь полной реализации своих требований.

8:21

ВС РФ поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции украинских комплексов ПВО в Одессе, сообщил РИА Новости информированный источник.

8:16

Пострадавших и разрушений после уничтожения украинского беспилотника над Клинцовским районом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

8:12

Помощники президента США Джо Байдена на засекреченной встрече заявили конгрессменам, что в случае отказа в финансировании военных расходов Украины Россия может выиграть конфликт в течение ближайших месяцев или даже недель. Об этом сообщает NBC.

8:09

8:04

⚡️ Дежурные средства ПВО около 06:30 уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянской областью — Минобороны РФ

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 696-го дня специальной военной операции России на Украине.

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