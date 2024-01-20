Военная операция на Украине, день 696-й

Эксперты МАГАТЭ обнаружили мины на периферии территории Запорожской АЭС, заявили на сайте организации. Отмечается, что это закрытая зона между внутренним и внешним ограждениями, которая недоступна для персонала станции.
❗️ Словакия не получила обещанную Евросоюзом и США компенсацию в €700 млн за передачу Украине 13 истребителей МиГ-29, заявил министр обороны республики Роберт Калиняк.
Президент США Джо Байден заявил о возможном заключении сделки с представителями Республиканской партии по поставкам помощи Украине.
До этого бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев не идти на компромиссы с Байденом по поставкам помощи Украине, добиваясь полной реализации своих требований.
ВС РФ поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции украинских комплексов ПВО в Одессе, сообщил РИА Новости информированный источник.
Пострадавших и разрушений после уничтожения украинского беспилотника над Клинцовским районом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Помощники президента США Джо Байдена на засекреченной встрече заявили конгрессменам, что в случае отказа в финансировании военных расходов Украины Россия может выиграть конфликт в течение ближайших месяцев или даже недель. Об этом сообщает NBC.
⚡️ Дежурные средства ПВО около 06:30 уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянской областью — Минобороны РФ