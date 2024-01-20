Военная операция на Украине, день 696-й

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Президент США Джо Байден заявил о возможном заключении сделки с представителями Республиканской партии по поставкам помощи Украине.

До этого бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев не идти на компромиссы с Байденом по поставкам помощи Украине, добиваясь полной реализации своих требований.