«Завтра придется воевать другим странам»: на Украине заявили о сложной ситуации на фронте Подоляк заявил, что интенсивность боев между Россией и Украиной не снижается

Ситуация на фронте сложная, а интенсивность боевых действий не снижается, заявил советник офиса президента Украины Подоляк. Он выразил мнение, что бои продолжатся, «пока Россия не завоюет всю украинскую территорию», и призвал Германию поставить Киеву ракеты Taurus – министр обороны ФРГ Писториус накануне утверждал, что об этом «пока не может быть и речи».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сложной ситуацию на фронте, где идут бои между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и российскими войсками. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild. По его словам, интенсивность боевых действий не снижается, даже несмотря на холодную погоду.

«Ситуация сложная, поскольку интенсивность боевых действий не снижается: независимо от климатических факторов она остается высокой», — сказал он.

По мнению советника, боевые действия на территории Украины будут продолжаться до тех пор, «пока Россия не завоюет всю украинскую территорию», не добьется господства в Европе и не завоюет другие постсоветские территории. Он также заявил, что существует «два варианта» развития событий: либо страны Запада предоставят Киеву необходимую помощь, либо «завтра придется воевать другим странам, в том числе европейским».

В частности, Подоляк выразил надежду на то, что Берлин поставит Киеву оружие в максимальном объеме, включая крылатые ракеты Taurus.

«В качестве приоритета ФРГ выбрала важное для нас направление — противовоздушную оборону и поставку ракет для этих систем. Это хорошее решение, но мы, конечно же, хотели бы, чтобы не было ограничений и мы получили все необходимые средства в максимальном объеме», — отметил советник главы офиса Зеленского.

По его словам, украинские войска нуждаются в ракетах дальнего действия в 250 км, которые «могут значительно изменить ситуацию на фронте».

При этом он подчеркнул, что отправка в страну военных из других стран не обсуждается. По словам советника офиса президента Украины, Киев согласился бы на любую помощь, однако пока именно такие переговоры не ведутся.

«Я хотел бы, чтобы такие сценарии были, но в действительности есть только один сценарий — максимальное усиление Украины высокотехнологичным оружием», — сказал он.

Также чиновник рассказал, что Киев продолжает обсуждать с зарубежными партнерами санкции против Москвы. Он назвал встречи по этом поводу содержательным, но в то же время признал, что пока рестрикции не привели к желаемым результатам.

Помощь со стороны Германии

Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не может «поставить все на карту» и увеличить военную помощь Украине, потому что тогда сама останется без оружия. По словам Писториуса, Германия уже сделала «все возможное» для помощи Киеву, и теперь должны постараться другие члены Евросоюза.

Он подчеркнул, что бундестаг не берет танки для Украины «просто с полки» — возможности немецкой оборонной промышленности ограничены. Министр также заявил, что о поставке Украине крылатых ракет Taurus, о которых просит Киев, «пока не может быть и речи».

Как сообщили 19 января в пресс-службе МИД Германии, после начала российской военной операции на Украине Берлин выделил более €27,8 млрд, в том числе на комплексную программу помощи в зимнее время, поддержку людей, бежавших с Украины, борьбу с военными преступлениями, гуманитарную помощь и разминирование, поставку оружия и техники. Кроме того, Германия стала крупнейшим вкладчиком в «Европейский фонд мира», который уже направил Киеву €5,6 млрд.

За день до этого мэр Киева Виталий Кличко потребовал от Германии новой помощи из-за критического положения ВСУ на фронте. Как отметил чиновник в разговоре с Bild, уже несколько месяцев на Украине ощущается «безумная, огромная нехватка боеприпасов».