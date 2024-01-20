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«Не можем им запретить»: во Франции объяснили участие граждан в конфликте на Украине

Во Франции заявили, что не могут запретить гражданам воевать на Украине

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Mstyslav Chernov/AP
Глава Минобороны Франции Лекорню заявил, что не может запретить гражданам страны воевать на стороне Украины. При этом он подчеркнул , что участвующие в конфликте французы носят украинскую военную форму и не имеют отношения к армии Франции, а заявления о «французских наемниках» счел признаком «российской информационной войны». Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении иностранных военных в Харькове, заявив, что большую часть из них составляли французы.

Власти Франции не могут запретить французам участвовать в военных действиях на Украине, заявил министр обороны страны Себастьен Лекорню в интервью телеканалу LCI.

«Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», — отметил глава Минобороны.

При этом заявления о наличии французских наемников на Украине Лекорню назвал признаком «российской информационной войны», которая, по его мнению, ужесточилась после того, как президент Эммануэль Макрон объявил о поставках Киеву 40 ракет Scalp.

Французы на Украине

16 января Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных военных в Харькове, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По заявлению ведомства, там находились в основном «французские наемники». В результате удара уничтожены более 60 военных, более 20 доставлены в больницы, а здание полностью разрушено.

После сообщения российского оборонного ведомства посла Франции Пьера Леви вызвали в министерство иностранных дел России.

«В связи с уничтожением ВС России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сразу после этого в МИД Франции заявили об отсутствии на Украине французских наемников и назвали информацию о поражении базы «грубой манипуляцией».

«У Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще», — заявили во французском министерстве.

Обсуждение на дипломатическом уровне

Посол Франции Леви прибыл в российское внешнеполитическое ведомство 19 января. Как сообщили в МИД России, дипломату в ходе визита предъявили «факты все большей вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины».

Кроме того, МИД РФ обвинил французские власти в «потворстве работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях».

Визит французского посла длился около 45 минут. Леви покинул здание дипведомства без комментариев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне в ходе брифинга прокомментировал уничтожение иностранных военных из Франции в Харькове. По его словам, представители двух стран обсуждают эту ситуацию только на дипломатическом уровне.

«На высшем уровне предложений провести беседу не было», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия неоднократно сообщала об участии иностранных наемников в конфликте на стороне Киева и «каждый раз это утверждение находит подтверждение».

В то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении депутатов обратиться в Национальное собрание Франции (нижняя палата французского парламента) из-за данных о французских наемниках на Украине. Как отметил Володин, во Франции наемническая деятельность запрещена, поэтому данная тема заслуживает того, чтобы депутаты Госдумы обратились к французскому парламенту.

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