«Не можем им запретить»: во Франции объяснили участие граждан в конфликте на Украине

Власти Франции не могут запретить французам участвовать в военных действиях на Украине, заявил министр обороны страны Себастьен Лекорню в интервью телеканалу LCI.
«Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», — отметил глава Минобороны.
При этом заявления о наличии французских наемников на Украине Лекорню назвал признаком «российской информационной войны», которая, по его мнению, ужесточилась после того, как президент Эммануэль Макрон объявил о поставках Киеву 40 ракет Scalp.
Французы на Украине
16 января Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных военных в Харькове, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По заявлению ведомства, там находились в основном «французские наемники». В результате удара уничтожены более 60 военных, более 20 доставлены в больницы, а здание полностью разрушено.
После сообщения российского оборонного ведомства посла Франции Пьера Леви вызвали в министерство иностранных дел России.
«В связи с уничтожением ВС России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сразу после этого в МИД Франции заявили об отсутствии на Украине французских наемников и назвали информацию о поражении базы «грубой манипуляцией».
«У Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще», — заявили во французском министерстве.
Обсуждение на дипломатическом уровне
Посол Франции Леви прибыл в российское внешнеполитическое ведомство 19 января. Как сообщили в МИД России, дипломату в ходе визита предъявили «факты все большей вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины».
Кроме того, МИД РФ обвинил французские власти в «потворстве работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях».
Визит французского посла длился около 45 минут. Леви покинул здание дипведомства без комментариев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне в ходе брифинга прокомментировал уничтожение иностранных военных из Франции в Харькове. По его словам, представители двух стран обсуждают эту ситуацию только на дипломатическом уровне.
«На высшем уровне предложений провести беседу не было», — сказал Песков.
Он добавил, что Россия неоднократно сообщала об участии иностранных наемников в конфликте на стороне Киева и «каждый раз это утверждение находит подтверждение».
В то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении депутатов обратиться в Национальное собрание Франции (нижняя палата французского парламента) из-за данных о французских наемниках на Украине. Как отметил Володин, во Франции наемническая деятельность запрещена, поэтому данная тема заслуживает того, чтобы депутаты Госдумы обратились к французскому парламенту.