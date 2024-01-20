«Не можем им запретить»: во Франции объяснили участие граждан в конфликте на Украине Во Франции заявили, что не могут запретить гражданам воевать на Украине

Глава Минобороны Франции Лекорню заявил, что не может запретить гражданам страны воевать на стороне Украины. При этом он подчеркнул , что участвующие в конфликте французы носят украинскую военную форму и не имеют отношения к армии Франции, а заявления о «французских наемниках» счел признаком «российской информационной войны». Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении иностранных военных в Харькове, заявив, что большую часть из них составляли французы.

Власти Франции не могут запретить французам участвовать в военных действиях на Украине, заявил министр обороны страны Себастьен Лекорню в интервью телеканалу LCI.

«Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», — отметил глава Минобороны.

При этом заявления о наличии французских наемников на Украине Лекорню назвал признаком «российской информационной войны», которая, по его мнению, ужесточилась после того, как президент Эммануэль Макрон объявил о поставках Киеву 40 ракет Scalp.

Французы на Украине

16 января Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных военных в Харькове, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По заявлению ведомства, там находились в основном «французские наемники». В результате удара уничтожены более 60 военных, более 20 доставлены в больницы, а здание полностью разрушено.

После сообщения российского оборонного ведомства посла Франции Пьера Леви вызвали в министерство иностранных дел России.

«В связи с уничтожением ВС России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сразу после этого в МИД Франции заявили об отсутствии на Украине французских наемников и назвали информацию о поражении базы «грубой манипуляцией».

«У Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще», — заявили во французском министерстве.

Обсуждение на дипломатическом уровне

Посол Франции Леви прибыл в российское внешнеполитическое ведомство 19 января. Как сообщили в МИД России, дипломату в ходе визита предъявили «факты все большей вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины».

Кроме того, МИД РФ обвинил французские власти в «потворстве работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях».

Визит французского посла длился около 45 минут. Леви покинул здание дипведомства без комментариев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне в ходе брифинга прокомментировал уничтожение иностранных военных из Франции в Харькове. По его словам, представители двух стран обсуждают эту ситуацию только на дипломатическом уровне.

«На высшем уровне предложений провести беседу не было», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия неоднократно сообщала об участии иностранных наемников в конфликте на стороне Киева и «каждый раз это утверждение находит подтверждение».

В то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении депутатов обратиться в Национальное собрание Франции (нижняя палата французского парламента) из-за данных о французских наемниках на Украине. Как отметил Володин, во Франции наемническая деятельность запрещена, поэтому данная тема заслуживает того, чтобы депутаты Госдумы обратились к французскому парламенту.