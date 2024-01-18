Пакистан обстрелял Иран, убиты женщины и дети. Что происходит между двумя странами ВС Пакистана переведены в режим крайне высокой готовности после удара Ирана

Пакистан и Иран обменялись авиаударами. Стороны заявляют, что бьют по местным сепаратистам, которые хотят независимости для разделенного между странами народа белуджей. В результате ударов в обеих странах погибли дети, в Иране сепаратисты застрелили полковника КСИР. Пакистан закрыл границу с Ираном и отозвал посла, премьер Пакистана срочно уехал с форума в Давосе. Тегеран проведет у границы Пакистана крупные военные учения, Исламабад перевел свои войска в режим крайне высокой готовности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пакистан обстрелял «укрытия террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан утром 18 января в рамках операции «Смерть сармачарам» («Марг Бар Сармачар»), сообщил МИД Пакистана на своем сайте.

«Несколько террористов убиты. <...> Это сделано в свете достоверных разведданных о готовящейся крупномасштабной террористической деятельности этих так называемых сармачаров», — заявил МИД.

Ведомство указало, что в рамках атаки Пакистан провел «серию высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов». По мнению МИДа, страна действовала законно, в рамках международного права и принципов ООН, поскольку защищает свои суверенитет и территориальную целостность.

Сармачары — это повстанцы, которые хотят независимости для пакистанской провинции Белуджистан. В ней живет народ белуджей, чья историческая территория оказалась поделена между Афганистаном, Ираном и Пакистаном. У пакистанских властей проблемы с белуджами с 1948 года, когда они фактически насильно присоединили эту провинцию. На языке белуджей слово «сармачар» значит «партизан».

МИД пояснил, что Пакистан последние несколько лет постоянно выражал Ирану серьезную обеспокоенность из-за того, что на неподконтрольных Тегерану территориях внутри страны скрываются «террористы пакистанского происхождения, называющие себя сармачарами». Как утверждается в пресс-релизе, Пакистан предоставил Тегерану множество досье с конкретными доказательствами присутствия сармачар в Иране, но тот в ответ бездействовал, а «сармачары продолжали безнаказанно проливать кровь невинных пакистанцев».

В то же время, Пакистан по-прежнему открыт к диалогу и готов с Ираном дальше искать «совместные решения проблемы». В своем пресс-релизе МИД называет Иран братской страной и подчеркивает, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана. Однако собственная безопасность и национальные интересы для Пакистана превыше всего.

«Пакистан будет продолжать предпринимать все необходимые шаги для сохранения безопасности своего народа», — резюмировал МИД.

В обстрелянной Пакистаном провинции Систан и Белуджистан погибли девять человек:, четверо детей, три женщины и двое мужчин, сообщил заместитель губернатора провинции Алиреза Мархамати.

Все погибшие не граждане Ирана. Несколько человек ранены, добавило иранское информагентство Mehr со ссылкой на неназванный источник.

По словам Мархамати, несколько взрывов прогремели возле иранского пограничного города Сераван около 4.00 (мск). Пресс-служба пакистанской армии указала, что нанесла «точечные удары» по семи целям в трех разных местах иранской провинции: Сераване, Шам-и-Саре и Ханаге.

Удары Пакистана наносились с военных самолетов, передает Reuters со ссылкой на источник в пакистанской разведке. Агентство уточнило, что пакистанские ВВС нарушили границу и вошли в воздушное пространство Ирана, но позже эта информация исчезла из материала Reuters. Агентство Mehr со ссылкой на источник пишет, что Пакистан использовал беспилотники и ракеты.

Издание HalVash, поддерживающее белуджей, сообщило, что «многие» пакистанские удары попали по жилым домам. Видео и фото последствий HalVash опубликовало в соцсети X, отметив, что разрушены несколько зданий в Сераване и окрестностях, а их жители оказались заперты под завалами.

МИД Ирана вызвал посла Пакистана и потребовал объяснений по поводу авиаударов. Иранские службы безопасности по словам Мархамати, расследуют ситуацию.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит в Давос, где проходит международный экономический форум. «В связи с продолжающимися событиями» он возвращается на родину, хотя должен был отсутствовать до 22 января.

Обострение ситуации между Ираном и Пакистаном

Пакистан обстрелял территорию Ирана после аналогичной атаки с его стороны. Иран 16 января ударил по пакистанской приграничной провинции Белуджистан, целясь по движению «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости», сторонники белуджийских сепаратистов). Согласно заявлению самого движения, шесть дронов-камикадзе поразили его базу в горах. По информации группировки, погибли двое детей и были ранены две женщины и девочка-подросток.

Это ответ на то, что «Джейш аль-Адль» недавно напало на иранский город Раск в провинции Систан и Белуджистан, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Движение укрылось в некоторых частях пакистанской провинции Белуджистан. Мы несколько раз разговаривали с пакистанскими чиновниками по этому поводу. Иран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана, но не позволит ставить под угрозу национальную безопасность страны», — подчеркнул глава иранского МИДа.

Он утверждал, что никто «из граждан дружественной и братской страны Пакистан не пострадал от иранских ракет и беспилотников». Однако МИД Пакистана сообщил, что погибли два ребенка, еще трое были ранены~. Случившееся МИД назвал «неприемлемым».

«Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение его воздушного пространства Ираном <...>. Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», — предостерегало ведомство.

Пакистан закрыл 17 января границу с Ираном, отозвал из Исламской республики своего посла и закрыл въезд в Пакистан для иранского посла.

Само «Джейш аль-Адль» в ответ на атаку 17 января убило иранского полковника КСИР (Корпус стражей исламской революции) Хосейна-Али Джавданфара и двух его телохранителей. Они ехали в машине недалеко от пакистано-иранской границы по дороге, соединяющей город Хаш со столицей провинции Систан и Белуджистан Захедан. Автомобиль обстреляли вооруженные люди.

КСИР 18 января заявил, что начинает крупномасштабные военные учения на юго-востоке Ирана недалеко от Пакистана, на территории от Абадана до Чабахара. В них будут участвовать десятки самолетов и дронов, системы противоракетной обороны.

Reuters сообщило, что войска Пакистана перешли в режим «крайне высокой готовности».