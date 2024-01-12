Недавно завербованные хуситы с оружием в руках во время церемонии окончания их обучения в Сане, Йемен, 11 января 2024

«Американцы дразнят Тегеран»: кто такие хуситы и почему США их бомбят Востоковед Супонина видит риск большой войны из-за ударов США по хуситам

Хуситы в Йемене пообещали ответить на американо-британские атаки по объектам группировки на территории страны. Они грозятся принять меры против «источников угрозы» в ближайшее время. Кто такие хуситы и нужно ли бояться «большой войны» в регионе, разбиралась «Газета.Ru».

Ответ хуситов

Йеменское движение повстанцев-хуситов «Ансар Аллах» рассматривает возможные варианты ответа на удары, нанесенные Великобританией и США по территории арабской страны. Как заявил представитель группировки Мухаммед Абдель Салям, ответные шаги могут последовать в ближайшее время.

«Вооруженные силы [хуситов] в настоящее время изучают возможные варианты ответа», — отметил официальный представитель «Ансар Аллах».

В движении утверждают, что под ответный удар могут попасть «источники угрозы» как на суше, так и на море . Всего хуситы насчитали 73 удара в рамках ночной атаки США и Великобритании по территории Йемена, в том числе по столице Сане.

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Американо-британская операция, поддержанная из арабских государств только Бахрейном, проводилась в ночь на 12 января. Атака стала прямым ответом на нападения хуситов на морские суда в Красном море, проводимые с помощь беспилотников и баллистических ракет. Повстанцы уверяют, что атакуют только корабли, связанные с Израилем, и будут продолжать до конца операции еврейского государства в секторе Газа.

Кто такие хуситы

Движение шиитов-зейдитов (отличается от шиитов тем, что имамом (духовным главой) может быть любой мусульманин) возникло еще в 1992 году на севере Йемена . Боевое крыло организации — «Ансар Аллах» — получило мировую известность в 2004 году, подняв антиправительственный мятеж. Повстанцы набрали популярность среди населения, выступая за борьбу с коррупцией и внешним влиянием, а также за справедливость в ценообразовании и при трудоустройстве.

На сегодняшней день, по ряду оценок, примерно треть населения Йемена (всего там проживает примерно 31 млн человек) составляют хуситы, а боевое крыло организации включает свыше 200 тысяч членов . Руководит группой Абдель Малик аль-Хуси, брат основателя движения Хусейна аль-Хуси. Их фамилия и легла в основу названия организации.

К 2014 году повстанцы смогли частично захватить власть в государстве , сместив правительство суннитов на волне протестов из-за отмены госсубсидий на топливо, но взять полный контроль им помешало вмешательство арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. По факту страна до сих пор находится в состоянии конфликта.

Война в Йемене Ситуация в Йемене классифицируется ООН и другими организациями как гуманитарная катастрофа. Последние 10 лет на территории страны идет полномасштабная гражданская война между повстанцами-хуситами (шиитским меньшинством) и силами правительства (под контролем суннитского большинства).



Сам конфликт начался в 2004 году, когда прошли первые протесты хуситов. Выступления против власти впоследствии переросли в попытку мятежа, который был задавлен правительством в 2009 году при поддержке Саудовской Аравии. Однако два года спустя между сторонами вновь начались вооруженные столкновения.



В 2014 году конфликт перешел в формат гражданской войны, которую не смогли остановить ни уход правительства в отставку, ни мирные переговоры при поддержке ООН. К началу 2015 года повстанцы взяли под контроль столицу республики Сану, захватив президента Абд Раббо Мансур Хади и добившись его отставки вместе с договором о перемирии, который предполагал внесение изменений в конституцию Йемена с целью превращения страны в федеративное государство с обязательным включением в институты власти представителей всех групп населения.



Все эти договоренности так и не были реализованы в связи с началом весной того же года военной интервенции арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией на территорию республики. Эр-Рияд и его союзники поддержали правительство Йемена, начав активные бомбардировки позиций хуситов по всей территории страны, а также введя свои контингенты для поддержки властей на местах.



К весне 2022 года сторонам удалось достичь перемирия после очередного обострения боевых действий. В экспертном сообществе существует мнение, что за 2023 год стороны значительно приблизились к мирному урегулированию ситуации. Перемирие продолжает действовать по сей день, несмотря на атаки хуситов по коммерческим судам в Красном море.

В западном медиапространстве распространено мнение о том, что хуситы как минимум частично спонсируются, в частности в военном плане, и контролируются Ираном . Группировку ассоциируют с Тегераном так же, как ХАМАС в секторе Газа или «Хезболлу» в Ливане. Внешнеполитическая идеология «Ансар Аллах» отчасти повторяет иранскую. Например, они используют похожие лозунги и выступают против израильского правительства.

После обострения конфликта в Газе хуситы выразили солидарность с палестинцами и потребовали прекратить военную операцию Израиля. С ней же движение увязывает и атаки на суда в Красном море. При этом в последние годы повстанцам удалось серьезно нарастить военный арсенал, включив в него крылатые и баллистические ракеты, в чем на Западе обвиняют Иран.

Чем грозят удары США по хуситам

Американо-британская атака по объектам «Ансар Аллаха» в Йемене вызвала неоднозначную реакцию в мире. Так, в России и Иране операцию США и Великобритании осудили, а в Германии и Дании поддержали. При этом в мировых СМИ указывают на риски эскалации ситуации в регионе из-за действий Вашингтона.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что вероятность «большой войны» из-за атаки присутствует. Бывший посол России в Йемене, Ливии и Тунисе, директор Центра партнерства цивилизаций института международных исследований МГИМО Вениамин Попов считает, что действия Вашингтона создают угрозу для региона:

«Эта американская авантюра грозит серьезными последствиями, потому что расширяет фронт войны. Суть проблемы тут заключается в том, что уже четвертый месяц идет война в секторе Газа и американцы не могут надавить на Израиль, наоборот, они поставляют ему вооружения. Хуситы же обстреливают корабли, которые идут из Израиля и в него, в знак солидарности с палестинцами. Это серьезная вещь, потому что через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море проходит 12-15% всех мировых грузоперевозок. Если пустить корабли в обход Африки, то это на 10 дней увеличит сроки доставки, а значит, и их стоимость».

Попов добавил, что у хуситов, вероятно, действительно есть чем ответить американцам. Эксперт также подчеркнул, что США ударами по Йемену решают внутренние проблемы на фоне предвыборной кампании, пытаясь выставить Джо Байдена сильным президентом и заглушить призывы к отставке министра обороны Ллойда Остина.

Востоковед и политолог Елена Супонина согласилась, что риск конфликта в регионе на фоне атак по объектам хуситов возрастает, но отметила, что главные игроки постараются не допустить такого развития событий.

«Опасность большой войны в регионе с участием Ирана возрастает: действия американцев становятся все более провокационными. Они дразнят Тегеран с каждым разом все агрессивнее, и удержаться на грани тут будет очень сложно. Тем не менее, вероятно, в ближайшее время будут предприняты соответствующие усилия. То есть риски тут существуют, но главные участники будут пытаться перевести ситуацию в русло политических контактов после всплеска напряженности», — сказала эксперт.