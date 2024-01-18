«Эти средства все равно закончатся». Получит ли Украина российские активы? Представитель США Прицкер: получение активов РФ не станет панацеей для Киева

В Давосе обсуждают, как передать Украине замороженные резервы российского Центробанка. Этот вопрос поднимается не первый раз, но сейчас западные чиновники настроены к нему более благожелательно. Однако в США предупреждают, что даже конфискация российских средств не станет панацеей для Киева и может даже ухудшить в целом ситуацию для Украины. А в России предупредили, что Москва готовит зеркальный ответ на возможную конфискацию почти $300 млрд. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

«Если решение будет, то коллективное»

Западные чиновники поддерживают конфискацию российских активов на сумму $300 млрд, но предупреждают, что «дьявол кроется в деталях», и пока не готовы приступить к реализации этого плана, передает Reuters со ссылкой на заявления, сделанные на полях текущего экономического форума в швейцарском Давосе.

По информации агентства, западные представители дают понять, что «открыты» для идеи конфисковать замороженные с начала конфликта российские активы и передать их Украине. Однако они же отмечают, что в любом случае это не станет «панацеей» для Киева, не говоря о юридических трудностях такого решения. До сих пор непонятно, как законно провести изъятия активов.

«Придется привлечь кучу юристов. Пока никаких решений на этот счет не принято. Если решение будет, то коллективное. И ожидать от него эффекта панацеи ошибочно. Прилагаются реальные усилия, но мы далеки от завершения»,

— подчеркнула спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер на встрече в Давосе 15 января.

Она добавила, что ситуация «тяжелая и сложная», и призвала юристов и правительства всех стран работать сообща.

Прежде Белый дом отвергал идею о передаче российских активов как слишком «юридически громоздкую», отмечает агентство Associated Press. Сейчас в Вашингтоне рассматривают закон, который предполагает использование замороженных российских резервов. Документ даст США право конфисковать любые средства России в американской юрисдикции и тратить их на «восстановление Украины, гуманитарную помощь и другие цели». При этом замороженные активы перейдут в американский «фонд поддержки Украины», а доход от них, «при необходимости», к правительству Соединенных Штатов.

Анонимный американский чиновник высокого ранка сообщил AP, что администрация президента США Джозефа Байдена «в целом» поддерживает закон и ведет «активные переговоры» с союзниками о том, как лучше его реализовать.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем в Давосе призвал Запад действовать в этом году «решительно» и направить замороженные российские активы «на защиту от российской войны и на восстановление Украины».

«[Президент России Владимир] Путин больше всего любит деньги. Чем больше миллиардов он и его олигархи, друзья и сообщники потеряют, тем больше вероятность, что он пожалеет о начале этой войны», — заявил Зеленский.

Эксперт по санкциям из Корнеллского университета Николас Малдер считает, что на деле конфискация активов может сыграть дурную службу Киеву. По мнению Малдера, США рассматривают ее как замену, а не дополнение долгосрочной помощи Запада. «Если активы передадут [Киеву], эти средства тоже рано или поздно закончатся», — отметил эксперт.

«Это напугает центральные банки»

Некоторые страны «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) беспокоятся, что подобный шаг создаст соответствующий прецедент и вызовет «потенциальные последствия», пишет Reuters. Высокопоставленные западные чиновники опасаются, что конфискация активов российского Центробанка, которые хранились на Западе, напугает центральные банки других стран. Из-за этого они не захотят держать свои резервы за границей.

В то же время рейтинговые агентства Moody's и Standard & Poor's (S&P) 18 января сообщили, что странам, гособлигации которых приобрела Россия, не грозит дефолт в случае конфискации замороженных резервов Москвы.

Львиная доля активов (ценных бумаг, в которые инвестировал российский Центробанк) заморожена в депозитарии Euroclear в Брюсселе.

«Мы не говорим нет конфискации активов. Но нам нужно работать над механизмом [такой конфискации]. Например, их можно использовать в качестве залога для привлечения средств для Украины. Мы открыты для дальнейшего обсуждения и готовы участвовать в поиске правовой основы для передачи этих средств на Украину без дестабилизации мировой финансовой системы», — сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Россия готовит зеркальный ответ

Если Запад конфискует российские активы, Россия примет зеркальные меры, предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции 18 января. Он отметил, что сейчас не будет подробно анонсировать возможный ответ Москвы, чтобы это не стало «дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников».

«Идея [о конфискации] постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до ее реализации западной группой дело в практическом плане еще не дошло», — резюмировал дипломат.

МИД России называл возможную конфискацию российских активов в пользу Украины «воровством, которое даже не пытаются скрыть». Путин весной 2022 года подчеркивал, что «воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило».

Бизнесмен Олег Дерипаска, в свою очередь, 18 января указал, что правовых оснований для конфискации замороженных в Европе денег ЦБ РФ «как не было, так и нет». По его мнению, идея слишком рискованная.

«Непредсказуемы конкретные последствия для той страны, которая на это решится. А прикрыться коллективной ответственностью в этом конкретном случае не получится», — написал российский предприниматель в Telegram.

Дерипаска считает, что дискуссия насчет российских активов показывает, что на Западе все меньше тех, кто готов «вкладывать свои деньги и репутацию» в украинский конфликт.

Минфин США в сентябре 2023 года оценил замороженных российские активы примерно в $280 млрд, большая часть находится в Евросоюзе. При этом российские ценные бумаги не лежат мертвым грузом, а продолжают приносить прибыль (купоны, дивиденды, погашения).

В одном 2022 году Euroclear заработал на российских активах €241 млн чистой прибыли. Из-за санкций российские инвесторы не могут получить свои деньги, они остаются на счетах депозитария, который инвестирует их дальше и еще больше увеличивает свой доход. Часть идет Киеву, так, в октябре 2023-го Бельгия обещала отдать Украине €1,7 млрд налогов с активов России.