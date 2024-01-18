Военная операция на Украине, день 694-й

Украинское контрнаступление 2023 года окончилось «абсолютно безуспешно» и не оправдало ожиданий западных союзников Киева, заявил в интервью Le Parisien глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.
Из-за атаки беспилотника петербургский аэропорт Пулково ограничивал работу и вводил план «Ковер», был задержан рейс из Еревана, сообщил представитель информационной службы воздушного узла ТАСС. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Женщина получила осколочное ранение при утреннем обстреле ВСУ по Белгороду, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
ВСУ пытались атаковать беспилотником в Санкт-Петербурге нефтяной терминал, сообщает SHOT со ссылкой на свой источник.
ВСУ на правом берегу Днепра постепенно переходят к обороне, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Россия намерена запретить Великобритании ловить рыбу в Баренцевом море, денонсировав соглашение 1956 года, пишут «Известия».
Экипаж вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины на направлении Сватово-Кременная. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
❗️ Десять украинских ракет сбиты над Белгородом и Белгородской областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Президент США Джо Байден провел встречу с лидерами конгресса, на которой разъяснил важность продолжения военной помощи Украины. «Он (президент) ясно дал понять: продолжающаяся неспособность конгресса действовать ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остальной свободный мир. Президент призвал конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать сильный сигнал о решимости США», — говорится в заявлении Белого дома.
⚡️ Минобороны РФ впервые с начала СВО сообщило о перехвате БПЛА над Ленинградской областью. Кроме того, беспилотник был вновь сбит и в небе над Московской областью.