Военная операция на Украине, день 694-й

Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинского беспилотника над Ленинградской областью. Кроме того, дрон был сбит в небе Подмосковья. Десять ракет сбиты над Белгородом и Белгородской областью. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами конгресса объяснил важность обеспечения Украины необходимыми ресурсами. Экипаж вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил бронетехнику и живую силу ВСУ на направлении Сватово–Кременная, сообщили в Минобороны РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.