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Политика

Военная операция на Украине, день 694-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 694-й день

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Юрий Смитюк/ТАСС
Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинского беспилотника над Ленинградской областью. Кроме того, дрон был сбит в небе Подмосковья. Десять ракет сбиты над Белгородом и Белгородской областью. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами конгресса объяснил важность обеспечения Украины необходимыми ресурсами. Экипаж вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил бронетехнику и живую силу ВСУ на направлении Сватово–Кременная, сообщили в Минобороны РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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09:17

Украинское контрнаступление 2023 года окончилось «абсолютно безуспешно» и не оправдало ожиданий западных союзников Киева, заявил в интервью Le Parisien глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

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Global Look Press
09:12

Из-за атаки беспилотника петербургский аэропорт Пулково ограничивал работу и вводил план «Ковер», был задержан рейс из Еревана, сообщил представитель информационной службы воздушного узла ТАСС. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

08:56

Женщина получила осколочное ранение при утреннем обстреле ВСУ по Белгороду, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

08:39

ВСУ пытались атаковать беспилотником в Санкт-Петербурге нефтяной терминал, сообщает SHOT со ссылкой на свой источник.

08:38

08:31

ВСУ на правом берегу Днепра постепенно переходят к обороне, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

08:23

Россия намерена запретить Великобритании ловить рыбу в Баренцевом море, денонсировав соглашение 1956 года, пишут «Известия».

08:13

Экипаж вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины на направлении Сватово-Кременная. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

08:12

❗️ Десять украинских ракет сбиты над Белгородом и Белгородской областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

08:10

Президент США Джо Байден провел встречу с лидерами конгресса, на которой разъяснил важность продолжения военной помощи Украины. «Он (президент) ясно дал понять: продолжающаяся неспособность конгресса действовать ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остальной свободный мир. Президент призвал конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать сильный сигнал о решимости США», — говорится в заявлении Белого дома.

08:02

⚡️ Минобороны РФ впервые с начала СВО сообщило о перехвате БПЛА над Ленинградской областью. Кроме того, беспилотник был вновь сбит и в небе над Московской областью.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 694-го дня специальной военной операции России на Украине.

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