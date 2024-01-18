Проблемы с выплатами, сдача Крыма. За какие посты Стрелкову грозит почти пять лет колонии Гособвинение запросило почти 5 лет колонии для Стрелкова по делу об экстремизме

Прокурор запросил для бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова 4 года и 11 месяцев колонии общего режима по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете, сообщил его адвокат. Основанием для уголовного дела стали посты Стрелкова в Telegram о возможной сдаче Крыма Украине и проблемах с денежным довольствием военных. Дело рассматривает Мосгорсуд. Заседания проходят в закрытом режиме. Экс-министра задержали 21 июля 2023 года. Стрелков отверг обвинения.

Прошение прокурора

Гособвинение запросило назначить 4 года и 11 месяцев лет лишения свободы для бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), которого обвиняют в призывах к экстремистской деятельности, сообщил агентству ТАСС адвокат политика Александр Молохов и подтвердили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Прокурор попросил назначить моему подзащитному наказание в виде 4 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказал защитник.

Как уточнили в Мосгорсуде, прокурор запросил и дополнительное наказание для Стрелкова: лишить на три года права администрировать сайты.

Процесс по делу Стрелкова проходит в закрытом режиме. По информации «Интерфакс», приговор огласят 25 января в 14:00.

Посты в соцсетях

По версии стороны обвинения, 25 мая 2022 года на интернет-странице Е. Э. Михайлова Стрелков прочитал сообщение о том, что военнослужащие корпуса Народной милиции ДНР не обеспечены денежным довольствием. Он проверил эту информацию по своим каналам, после чего в тот же день разместил в Telegram пост со ссылкой на сообщение Михайлова. Кроме того, в деле фигурирует запись Стрелкова от 25 мая о возможной сдаче Крыма Украине.

Уголовное дело в отношении экс-министра обороны ДНР возбудили 18 июля 2023 года. Спустя три дня — 21 июля — его задержали в Москве и арестовали, предъявив обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). Максимальное наказание по этой статье — пять лет колонии.

В начале августа Молохов сообщил, что следствие засекретило уголовное дело против Стрелкова. В том же месяце Стрелков на заседании, где рассматривался вопрос о продлении ареста, заявил, что не считает себя виновным и не видит «даже формальной причины скрываться от следствия и суда». О материалах дела Стрелков отозвался как о «халтуре», в которой он не видит необходимости «исследовать что-либо». По информации адвоката Гаджи Алиева, 14 декабря прошлого года в ходе первого заседания суда по существу, где Стрелкову зачитали обвинительное заключение, тот не признал вину.

7 декабря Мосгорсуд продлил арест на шесть месяцев. Он находится в столичном СИЗО «Лефортово».

Политическая деятельность

Стрелков в 2014 году был одним из лидеров ополчения в Донбассе. Занимал должность министра обороны ДНР с 16 мая по 14 августа 2014 года. С тех пор не участвовал в военных действиях. В ноябре 2022 года суд в Гааге по крушению малайзийского Boeing рейса MH17 признал Стрелкова вместе с экс-главой разведки ДНР Сергеем Дубинским и украинцем Леонидом Харченко виновными в гибели борта.

В начале июля 2023 года он проводил лекцию по итогам мятежа ЧВК «Вагнер», сообщало интернет-издание «Фонтанка». Встреча должна была состояться в книжном магазине «Листва», но за несколько часов до ее начала силовики оцепили вход и эвакуировали персонал, ссылаясь на сообщения о бомбе.

Сопредседатель «Российского движения в поддержку Стрелкова» Олег Нельзин на съезде организации в ноябре заявил, что экс-глава Минобороны ДНР призвал своих сторонников сформировать штаб для поддержки его на выборах президента в марте 2024 года. Политик собирался идти на выборы как самовыдвиженец.

24 декабря стало известно, что сторонники Стрелкова не смогли предоставить в Центральную избирательную комиссию все необходимые для регистрации кандидата документы. Дело в том, что у инициативной группы не получилось добиться встречи Стрелкова с нотариусом в СИЗО для заверения подлинности документов, которые должны были быть направлены в ЦИК.