В Москве возбудили дело против главы узбекского землячества. Он сравнил участников СВО с петухами На главу узбекского землячества завели дело за унижающий участников СВО пост

В Москве в отношении главы узбекского землячества Баратова возбуждено уголовное дело об экстремизме. По версии следствия, он своим постом в соцсетях оскорбил участников СВО. В декабре Баратов высказался о ситуации с дефицитом куриных яиц в России, сопроводив пост картинкой, где сравнил участников СВО с петухами. На публикацию обратили внимание военные корреспонденты. Они попросили главу СКР Бастрыкина принять меры.

В чем обвиняют лидера узбекской диаспоры

СК России по Москве возбудил уголовное дело в отношении президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, сообщили в Telegram-канале комитета.

Баратова подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

По версии следствия, в декабре 2023 года президент Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» опубликовал на своей странице в соцсетях пост, который унижает достоинство группы лиц из числа россиян, в том числе участников спецоперации. Сейчас мужчину доставили в отделение московского СК.

Что было в посте Баратова

По данным следствия, Баратов прокомментировал дефицит куриных яиц в стране, проиллюстрировав текст картинкой, на котором военнослужащих СВО сравнили с петухами. Позднее мужчина отредактировал публикацию, удалив картинку. Однако изначальный пост успели заметить российские военные корреспонденты. Они пожаловались Бастрыкину.

Из-за этой публикации Баратова осудил глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов. Он призвал мужчину публично извиниться и «ответить по закону» за свои посты и высказывания. Как заявил «Газете.Ru» Исмаилов, землячества «Ватандош» не существует, а сам Баратов не имеет никакого отношения к диаспоре.

«Все его высказывания — это его личное мнение, за которое он должен ответить по закону. Российские узбеки резко осуждают его позицию, а также все его высказывания и посты в социальных сетях. Я, как Председатель узбекского военно-исторического общества, как внук ветеранов Великой Отечественной войны, крайне негативно отношусь к высказываниям Баратова. Считаю, что он должен принести публичные извинения и понести предусмотренную законом ответственность», — подчеркнул он.

По информации Life.ru, Баратов сделал публикацию с нелицеприятным сравнением в адрес военных в середине декабря 2023 года в соцсети «ВКонтакте». Вскоре, как пишет издание, мужчина в интернете заявлял, что его оскорбляет замена слова «российский» на «русский» в передачах на российском телевидении. По словам Баратова, это ущемляет права других народов России, которые не хотят быть русскими.

«Русский паспорт — это чушь! Нет никакого русского паспорта, есть российские паспорта. Адаптация нужна, интеграция нужна, но нельзя ассимилироваться!» — приводит фразу главы «Ватандоша» Life.ru.

Неоднозначные высказывания

Баратов высказывался на подобные темы и раньше. Например, в октябре 2023 года его возмутило, что патриарх Московский Кирилл назвал Санкт-Петербург «имперской столицей России». Он обвинил патриарха в воинственности и «имперской риторике» и посоветовал ему сменить профессию — например, отправиться на фронт воевать в ЧВК «Вагнер».

Глава узбекского землячества проживает в Москве. Нынешнюю узбекскую администрацию Баратов называет «диктаторским режимом», с которым у граждан Узбекистана нет будущего.

Баратов также периодически дает комментарии изданию Би-би-си и «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов), которые выходят на русском и узбекском языках. Глава «Ватандоша» высказывал мнение, согласно которому Россия, как преемница СССР, должна признать своими гражданами узбекских, таджикских и киргизских трудовых мигрантов и их семьи, которые проживают на территории России без официального разрешения. Кроме того, Баратов призывал всех соотечественников из всех стран мира переселяться в Россию.

«Я советую узбекистанцам ехать в Россию, чем возвращаться в Узбекистан, где царит диктаторский режим, где они не смогут прокормить свои семьи. Если они переселятся в Россию, то им на каждого человека выделят землю на Дальнем Востоке или Сибири. Это означает, что семья из пяти человек может получить пять гектаров земли. Спустя время [узбеки] могут создать на территории России второй Узбекистан», — говорил глава организации.

Кто такой Усман Баратов

Родился в узбекском городе Фергана. Баратову 65 лет. Получил высшее образование в 1980 году в Андижанском институте хлопководства. Работал агрономом в совхозе в своем родном городе, затем — младшим научным сотрудником Всесоюзного института хлопководства. После этого отправился на военную службу в Афганистан. В 1982 году после демобилизации приехал в Москву, где продолжил учебу в аспирантуре Института почвоведения.

После 1991 года поменял паспорт гражданина СССР на российский паспорт. На родину после этого жить не возвращался, но интересовался жизнью соотечественников за рубежом. В 90-е основал в Москве национальную организацию узбеков, а затем «Ватандош» (соотечественник — в переводе с узбекского). В 2016 году попытался стать депутатом Госдумы, но безуспешно.

В России Баратов официально зарегистрирован в подмосковном Ступино. Там же были оформлены его дочь и сын — 29-летняя Мадина Баратова и 24-летний Умар. Умар затем регистрировался в девятиэтажке в Тушино.

С 2004 года глава узбекского землячества занимался бизнесом: продавал в частном магазине овощи и фрукты, табак, чай, кофе. В 2021 году ФНС ликвидировала ИП Баратова как недействующее.