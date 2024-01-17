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Политика

Военная операция на Украине, день 693-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 693-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
Рано утром российские средства ПВО сбили четыре украинские ракеты РСЗО Vampire и два БПЛА над Белгородской областью. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Киев в ближайшие недели подпишут соглашение о гарантиях безопасности, и пообещал передать Украине ракеты SCALP и сотни авиабомб. Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Одессе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:35

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев рассказал ТАСС, что российские средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников и 13 реактивных снарядов РСЗО HIMARS в районах населенных пунктов Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое ДНР.

08:34

Российские минометы уничтожили опорники ВСУ на Южно-Донецком направлении — Минобороны РФ

08:33

08:27

Федеральный суд Германии заявил, что украинских призывников не будут экстрадировать из страны, если на Украине им будет грозить наказание за отказ идти на военную службу, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на документы, опубликованные немецким бундестагом.

08:23

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в рамках пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Братислава никогда не даст согласие на лишении Будапешта права голоса в Евросоюзе.

08:19

Депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес в ходе заседания заявил, что стремление Запада к конфликту с Россией уничтожило Украину:

«Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков ЕС на разжигание конфликта, который был не в наших интересах и помог уничтожить Украину без всякой уважительной причины».

08:13

Украинский телеканал Frеедом сообщил о серии мощных взрывов в Одессе. Воздушную тревогу объявили в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

08:07

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Елисейском дворце заявил, что Париж и Киев в ближайшие недели подпишут соглашение о гарантиях безопасности. Он добавил, что в феврале отправится на Украину и согласует поставки французского оружия ВСУ. Франция готова передать авиационные крылатые ракеты большой дальности SCALP, сотни авиабомб и самоходные артиллерийские установки CAESAR.

08:03

⚡️МО РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили четыре украинские ракеты РСЗО Vampire и два беспилотника БПЛА над Белгородской областью.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 693-го дня специальной военной операции России на Украине.

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Картина дня
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