Военная операция на Украине, день 693-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 693-й день

Рано утром российские средства ПВО сбили четыре украинские ракеты РСЗО Vampire и два БПЛА над Белгородской областью. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Киев в ближайшие недели подпишут соглашение о гарантиях безопасности, и пообещал передать Украине ракеты SCALP и сотни авиабомб. Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Одессе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.