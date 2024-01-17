Шольц поставил на поражение России: что ждет отношения Москвы и Берлина в 2024 году Французский историк Тодд: поражение НАТО на Украине примирит Москву и Берлин

По мнению французского историка Эммануэля Тодда, попытки отдалить Берлин от Москвы обречены на провал, так как стороны больше не могут находиться в конфронтации. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты говорят о полной заморозке двухсторонних отношений на политическом уровне, которая сохраняется, хотя невыгодна обеим странам. Чего ждать от отношений России и Германии в этом году — в материале «Газеты.Ru».

США одержимы идеей отдаления Германии от России, считает французский историк Эммануэль Тодд. В интервью Journal du Dimanche он отметил, что Вашингтону не удастся в этом преуспеть.

«Попытки Вашингтона отдалить Берлин от Москвы — а американцы одержимы этой стратегической мыслью года так с 2004-го — окончатся провалом. <...> Рано или поздно они (РФ и ФРГ. — «Газета.Ru») начнут сотрудничать. Поражение США и Украины проложит дорожку к их сближению. Соединенные Штаты не смогут до бесконечности сдерживать эту, выражаясь образно, гравитационную силу, которая притягивает Германию и Россию друг к другу», — сказал Тодд.

С его точки зрения, РФ и ФРГ — основные европейские державы, которые больше не могут конфликтовать, а в экономическом плане дополняют друг друга.

«Политические контакты заморожены»

С началом российской военной спецоперации взаимодействие Москвы и Берлина, мягко говоря, ухудшилось. Как заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, почти все форматы взаимодействия российской и немецкой сторон упразднены или заморожены по инициативе Германии.

«Антироссийские настроения в политических кругах ФРГ по-прежнему доминируют. Любые попытки прорвать русофобский консенсус местных элит встречаются в штыки, приравниваются к пропаганде и обслуживанию интересов Кремля. За посещение нашего посольства можно подвергнуться увольнению, не говоря уже о публичной обструкции. Одобрение действий России приравнивается к уголовному преступлению», — отметил дипломат в интервью РИА Новости.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты подтверждают такую оценку. Так, руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов указал на то, что все заморожено, за исключением отдельных каналов экономического взаимодействия:

«Немецкие компании, в основном малый и средний бизнес, продолжают работать в России, несмотря на давление общественного мнения. Есть и контакты гражданского общества, консульства работают, есть поездки взаимные.

Но политический уровень полностью заморожен. Первые лица не общаются, как и представители МИД двух государств».

Отношения сторон находятся в глубоком кризисе, считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

«Политические контакты заморожены, экономическое взаимодействие существенно сократилось, а межобщественное сотрудничество носит преимущественно деструктивный характер. В то же время показательным является продолжение работы многих немецких компаний на российском рынке вопреки экономическим санкциям и внешнему давлению», — подчеркнул эксперт.

Отсутствие выгоды

Германия как страна-участница Евросоюза присоединилась к масштабным санкциям против России, введенным после начала спецоперации на Украине. Кроме того, Берлин начал активную работу по сокращению зависимости от энергоресурсов РФ, в том числе газа, в пользу более дорогих аналогов. ФРГ также нарастила военную и финансовую поддержку Киева, что часто критикуют оппозиционные партии внутри страны, призывая к отказу от ограничений против Москвы и переговорам по Украине.

С точки зрения Белова, текущую ситуацию нельзя назвать позитивной как для Германии, так и для России. По его словам, подобное положение дел невыгодно обеим странам.

«Но это не инициатива Москвы. Все, что заморожено в контексте отношений двух государств, сделано по инициативе Германии.

Теоретически понятно, что налаживание отношений выгодно, но при нынешней власти в Берлине эти шансы не будут использоваться», — сказал эксперт.

Соколов разделяет точку зрения о том, что нынешнее положение дел невыгодно обеим сторонам. Он добавил, что об этом говорил как Владимир Путин, так и новый посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф.

«Однако, как показывают многие экономические показатели, Москве удалось в значительной степени компенсировать потери от обрушения российско-германских торгово-экономических связей, чего нельзя сказать о Берлине», — заявил эксперт.

Ждать ли сближения?

Смогут ли стороны улучшить взаимодействие в ближайшее время и может ли завершение конфликта на Украине привести к налаживанию их отношений, вопрос спорный. В текущей ситуации Берлин официально обещает поддерживать Киев «столько, сколько потребуется» и не собирается подталкивать Украину к переговорам, хотя и выступает за поиск мирного решения конфликта.

По мнению Белова, ожидать быстрого сближения России и Германии, в том числе в 2024 году, не стоит даже в случае завершения украинского кризиса.

«Никаких надежд на это нет. Возможно какое-то инициативное расширение на уровне гражданских инициатив, но потепления как такого не будет, пока не будет решен конфликт. Преодоление его последствий, вероятно, займет годы. Дальнейшее сосуществование Запада, Глобального Юга и российского пространства, которое она встраивает через ЕАЭС и БРИКС, полностью неопределенно. Раскол в мировом хозяйственном и военно-политическом пространстве, скорее всего, с нами на годы вперед. Как этот момент будет преодолен, пока никто сказать не может», — заключил эксперт.

При этом Соколов не ждет возобновления конструктивного диалога между Россией и Германией при правительстве во главе с канцлером Олафом Шольцем:

«Маловероятно, что правительство Шольца согласится на возобновление конструктивного диалога с Россией, поскольку в определенный момент сделало ставку на ее военное поражение в ходе украинского конфликта с последующими глубокими социально-политическими переменами. Кроме того, последовательный курс на нормализацию связей с Москвой будет тормозиться МИД ФРГ, который находится под контролем партии «Союз 90/ Зеленые», настроенными в отношении России наиболее непримиримо».