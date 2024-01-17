«Полет не по должности». Почему назначить Буданова главкомом ВСУ — плохая идея Экс-замминистра Тука: Зеленский намерен заменить Залужного на Буданова

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Владимир Зеленский намерен назначить на должность главкома ВСУ Кирилла Буданова. Есть ли у действующего главы разведки необходимый опыт и знания и почему в Киеве предпочитают его кандидатуру, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Тука утверждает, что нынешнему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному собираются предложить должность в Совете национальной безопасности и обороны страны.

По словам бывшего замминистра, на место военачальника планируют назначить действующего главу украинской разведки Кирилла Буданова. Его специально командировали в Давос, чтобы представить партнерам Киева в качестве преемника Залужного.

Кандидат без опыта

Для начала присмотримся к биографии претендента на должность главнокомандующего ВСУ. В 21 год Буданов окончил Одесский институт Сухопутных войск ВСУ (позже преобразован в военную академию) с присвоением воинского звания лейтенант. На этом его учеба завершается. Как говорят в кадровых органах ВС РФ в этом случае, имеет первичное военное образование.

Затем Буданов служил в спецназе Главного управления разведки министерства обороны Украины, где занимал различные должности (если в официальной биографии не упоминается какие именно, то это означает только одно — должности были малозначительные).

В итоге можно сказать и так — полком, дивизией, корпусом и армией в ходе боевых действий возможный преемник Залужного никогда не командовал.

Опыта штабной работы тоже не имеет. Академии вида Вооруженных сил (типа российской им. Фрунзе) не заканчивал. В каком-либо аналоге Военной академии Генерального штаба ВС РФ обучения также не проходил. Одно это вызывает немалое удивление.

Как можно предлагать в качестве кандидата на должность главнокомандующего вооруженными силами страны человека, который не имеет опыта управления в боевой обстановке даже дивизией и военного образования оперативного и оперативно-стратегического уровня?

Похоже, политическое руководство в Киеве исходит совершенно из других представлений о качествах и характеристиках возможного претендента.

Почему именно Буданов?

Находясь на посту начальника ГУР (Главного управления разведки Минобороны Украины), молодой генерал Буданов без устали раздавал интервью разного рода СМИ и, можно сказать, не вылезал из телевизора. При этом он демонстрировал ярко выраженный, как говорят военные, полет не по должности — критиковал и руководство страны, и Вооруженных сил Украины. Иными словами, постоянно давал оценки, далеко выходящие за пределы его должностных полномочий.

В любой другой стране с устоявшимися порядками и правилами в публичном доступе не было бы даже фотографии начальника военной разведки, а на Украине руководитель ГУР стал одним из главных шоуменов.

В любой другой армии за подобные поступки находящийся на действительной военной службе генерал был бы немедленно отстранен от должности, получил назначение с большим понижением или же вовсе был уволен в запас.

Ничего подобного с Будановым не произошло. А это говорит только об одном — начальник ГУР представляет собой некий центр силы, по своему значению и весу значительно превосходящий влияние генерала Залужного. Другого объяснения для этой ситуации просто нет.

Кто виноват в провале контрнаступления

Политическое руководство в Киеве одним из виновником провала наступательной операции прошлого года склонно считать главнокомандующего ВСУ генерала Залужного. Однако свои выводы из оценки обстановки главком делал исключительно на основании данных разведки, представляемых ему начальником ГУР. А одним из главных планирующих документов любой наступательной операции опять-таки является план разведки.

Так что в неудаче наступательной операции ВСУ вина Буданова весьма значительна (если даже не главная). Но на этом заострять внимание в Киеве почему-то не принято.

А ведь именно глава ГУР должен был попасть под нож в качестве основного виновника неудач ВСУ. Но ему, что называется, все сошло с рук.

И теперь его рассматривают в качестве возможного главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Укрепит ли это руководство ВСУ, естественно, покажет только будущее. Вполне возможно, что до самого последнего момента в Буданове мирно спал военный гений, сравнимый с дарованиями фельдмаршала Гельмута Мольтке-старшего (в XIX в. во главе прусского Генштаба способствовал созданию массовой армии, ее перевооружению, придумал, как ускорить мобилизацию и оперативно развернуть войска на фронте. — «Газета.Ru»), генералиссимуса Евгения Савойского (входит в число наиболее повлиявших на военное искусство европейских полководцев Нового времени до периода Семилетней войны) и маршала Франции Морица Саксонского (отличился во время войны за Австрийское наследство 1740–1748 годов). Но сомнения, исходя из анализа биографии нового украинского полководца, все же остаются.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).