«Военная база под прикрытием»: в Давосе предложили создать флот для защиты Черного моря Депутат Журавлев заявил, что нейтральный флот в Черном море может быть враждебным для РФ

На Всемирном экономическом форуме в Давосе предложили нейтральным государствам создать военно-морскую группу для защиты судов в Черном море. В России эту идею уже раскритиковали. Сенатор Сергей Цеков считает, что в этой инициативе вряд ли будет участвовать хотя бы одна страна. Идея малореализуема и с точки зрения закона, так как Турция на основании Конвенции Монтрё закрыла проход военных судов через черноморские проливы еще в марте 2022 года. Подробнее — в материале «Газеты. Ru».

Нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для защиты торговых судов, заявили в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в Давосе с 15 по 19 января. Об этом сообщает РИА Новости.

«Риск для перевозки зерна и удобрений из портов Черного моря должен быть смягчен путем создания военно-морской оперативной группы нейтральных стран, которая могла бы сопровождать суда», — говорится в докладе.

В ВЭФ считают, что инициатива поможет обеспечить стабильность на мировых продовольственных рынках. По мнению аналитиков, создание такой группы также могло бы стать проверкой возможности нескольких стран сотрудничать на море, после чего модель можно будет применять «в других спорных водах».

Реакция России

Идею о создании нейтрального флота в Черном море уже раскритиковали в России. Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил РИА Новости, что подобная «военно-морская группа» противоречит договору о Босфоре (имеется в виду Конвенция Монтрё о статусе проливов, которая регулирует судоходство в Босфоре и Дарданеллах, а также в Мраморном море; согласно конвенции, в случае участия Турции в войне, а также угрозы войны, она может запретить проход через проливы любых военных судов; за торговыми судами всех стран сохраняется свобода прохода через проливы как в мирное, так и в военное время).

«По этому соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, в случае если там находится конфликт — Турция в этом плане строго выполняет соглашение и до последнего дня выполняла», — отметил Климов.

Сенатор также добавил, что воспринимать всерьез инициативы ВЭФ не стоит, потому что форум — это не межгосударственное объединение и «ничем не отличается от общества по ловле бабочек».

Депутаты Госдумы РФ Михаил Шеремет и Алексей Журавлев считают провокационным заявление в докладе ВЭФ.

«Создание нейтральными государствами каких-то особых конвоев для противодействия российскому Черноморскому флоту сразу же делает их вовсе не нейтральными, а вражескими. Уверен, что государства, расположенные по берегам Черного моря, отлично это осознают и никаких шагов в этом направлении предпринимать не будут. Иначе рискуют оказаться законной целью для российских вооруженных сил», — заявил Журавлев в беседе с РИА Новости.

Михаил Шеремет также отметил, что западные страны под прикрытием якобы гуманитарных целей пытаются создать в Черном море военную базу.

Он подчеркнул, что Россия сама в состоянии реализовать и обеспечить безопасность прохождения судов в Черном море, для этого странам Запада нужно перестать вооружать Украину.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков считает, что «никакой группы здесь не будет», в нейтральный флот вряд ли войдет хотя бы одна страна. При этом возникает вопрос, о каких нейтральных странах идет речь. По словам Цекова, есть уверенность, что государства черноморского бассейна — Грузия и Турция — в подобной инициативе участвовать не будут.

«Если речь идет о странах, которые находятся далеко за пределами Черноморского бассейна — в Средиземном море или вообще откуда, то 99%, что эти страны тоже не будут участвовать в подобной акции», — добавил парламентарий.

Проливы закрыты

Ранее идею защищать торговые суда в Черном море высказывали в Великобритании. Министр обороны королевства Грант Шэппс в интервью для The Telegraph заявил, что страна изучает, какую роль сможет сыграть ее флот. Эту инициативу, по словам Шэппса, он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в разговоре с ТАСС указал на то, что Великобритания просто не сможет направить свои корабли в Черное море из-за позиции Турции. В марте 2022 года Анкара на основании Конвенции Мотрё закрыла проливы для военных кораблей любых стран.

В декабре 2023 года агентство Reuters сообщило, что Великобритания передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown для усиления флота в Черном море. Позже в СМИ появилась информация, что Анкара пропустила минные тральщики в черноморскую акваторию. В частности, такое сообщения опубликовала турецкая газета Aydınlık со ссылкой на китайские СМИ.

Власти Турции эту информацию опровергли, передавало ТАСС. Анкара также уведомила Великобританию и других союзников по НАТО, что «не даст разрешение на проход военных кораблей в Черное море через турецкие проливы» до полного окончания конфликта.