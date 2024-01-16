СМИ попросили Пескова прокомментировать идею о нейтральном флоте в Черном море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать инициативу о создании нейтрального флота в Черном море. Ее выдвинули на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Важно понимать детали. Поскольку я не располагаю деталями предложения, не возьмусь комментировать», — сказал представитель Кремля во время брифинга с журналистами.

На прошлой неделе ВЭФ призвал нейтральные государства создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения.

Комментируя это предложение, заместитель пред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов, напомнил, что любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может пройти через пролив Босфор.

Парламентарий подчеркнул, что существуют правила морского судоходства и соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора.

До этого Минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. В МО Турции отметили, что военные действия на Украине создали негативные условия для безопасности в Черном море.

Ранее Украина начала переговоры с НАТО об охране коридоров в Черном море.