Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СМИ попросили Пескова прокомментировать идею о нейтральном флоте в Черном море

Песков не смог прокомментировать идею о нейтральном флоте в Черном море

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать инициативу о создании нейтрального флота в Черном море. Ее выдвинули на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Важно понимать детали. Поскольку я не располагаю деталями предложения, не возьмусь комментировать», — сказал представитель Кремля во время брифинга с журналистами.

На прошлой неделе ВЭФ призвал нейтральные государства создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения.

Комментируя это предложение, заместитель пред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов, напомнил, что любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может пройти через пролив Босфор.

Парламентарий подчеркнул, что существуют правила морского судоходства и соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора.

До этого Минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. В МО Турции отметили, что военные действия на Украине создали негативные условия для безопасности в Черном море.

Ранее Украина начала переговоры с НАТО об охране коридоров в Черном море.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами