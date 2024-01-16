По просьбе Зеленского: Швейцария проведет саммит по «формуле мира»

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амерд во время встречи в Берне, 15 января 2024 года

Украинский лидер Владимир Зеленский добился проведения международного саммита в Швейцарии, на котором вновь обсудят украинскую «формулу мира». Реальная цель таких встреч — привлечь на сторону Украины и западных союзников глобальный Юг. Последний пока не поддерживает Украину так, как ей бы хотелось. Москва называет все переговоры о мире без участия России бессмысленными.

Швейцария согласилась провести у себя глобальный саммит по «формуле мира» на Украине после просьбы украинского президента Владимира Зеленского, сообщило на своем сайте швейцарское правительство.

«Швейцария поддерживает <...> все инициативы, направленные на достижение прочного мира на Украине. <...> По просьбе украинского президента Швейцария согласилась провести саммит по формуле мира. Дальнейшие детали сейчас прорабатываются», — говорится в пресс-релизе.

Зеленский прокомментировал будущий саммит на совместной пресс-конференции 15 января с президентом Швейцарии Виолой Амерд. Украинский лидер прилетел в республику ради январского экономического форума в Давосе.

«Мы открыты для всех стран, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность, поэтому делайте выводы, кого мы приглашаем [на этот саммит]. Мы хотели бы, чтобы присутствовал глобальный Юг... нам важно показать, что весь мир против агрессии России», — сказал Зеленский.

Амерд, в свою очередь, рассказала, что Зеленский попросил ее организовать «встречу на высшем уровне» в Швейцарии, и она согласилась. «Мы договорились углубленно заниматься этим вопросом, чтобы мирный процесс был успешным», — пообещала она.

Когда и где в Швейцарии может пройти саммит, пока неизвестно.

В сообщении о саммите правительство Швейцарии указало, что помогает Украине с начала конфликта в феврале 2022 года. На поддержку страны, включая ее восстановление и разминирование, до 2028 года выделено около 1,5 млрд швейцарских франков. В пользу Украины и «соседних стран» уже пожертвовано около 400 млн франков. Также на сегодня, по данным правительства, Швейцария приютила примерно 66 тыс. украинских беженцев.

Есть ли будущее у «формулы мира» Зеленского

Накануне, до официального старта форума, в Давосе советники национальной безопасности более 80 государств обсудили украинскую «формулу мира». России на этой встрече не было, как и Китая.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции пояснил, что подобные дискуссии помогают подготовиться к будущему диалогу с Москвой. Он отметил, что без участия Кремля конфликт разрешить невозможно.

«Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово. <...> Альтернативы нет, Россия также должна быть частью переговоров», — сказал Кассис.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же назвал такие собрания без России «разговорами ради разговоров».

«Без нашего участия, конечно, какие-либо обсуждения возможны, но они лишены перспективы для какого-либо результата», — отметил Песков.

Глава МИД России Мария Захарова заявила, что «никакой мирной формулы Зеленского не существует», а «кураторы Зеленского» на самом деле хотят не мирных переговоров, а «завлечь под видом мирного процесса как можно больше стран, чтобы создать видимость антироссийской консолидации». Она заявила, что если швейцарские предложения об участии России высказаны, «чтобы повлиять на принципиальные подходы» к конфликту Москвы, то «в эту ловушку нас не заманят».

Киев надеялся с помощью обсуждения своей «формулы мира» в Давосе заручиться поддержкой глобального Юга, многие страны которого неохотно поддерживают Украину, пишет американское агентство Bloomberg. С этой же целью в прошлом году прошли три международные встречи: в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте. Собрание в Давосе в плане численности оказалось самым успешным. В июне в Данию приехали представители всего 14 стран, в августе в Саудовскую Аравию уже более 40, в октябре на Мальту — 66.

Однако в фактическом смысле встреча в Давосе, по описанию Bloomberg, закончилась без ясного понимания, куда двигаться дальше. Кассис предположил, что эта встреча, вероятно, была последней в нынешнем формате. Он также назвал «большим разочарованием» отсутствие Китая, который «мог бы сыграть ключевую роль» в урегулировании конфликта.

Швейцария и Украина также несколько разошлись с Киевом во взглядах. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своих публичных выступлениях больше говорит о «победе» Украины, а Кассис — о необходимости «сделать все, чтобы закончить эту войну», обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Главное требование «формулы мира» Зеленского — полный вывод российских войск. Также декларируемой целью Киева остается возврат к границам 1991 года — то есть, возвращение Крыма.

«Ничего серьезного в этом плане нет. В этом плане де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров», — говорил Песков.

Пресс-секретарь имеет в виду указ Зеленского от 2022 года. Он «констатировал невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным». Москва со своей стороны регулярно заявляет, что открыта к переговорам, но на своих условиях.