Сломать Байдена: зачем конгресс движется к импичменту президента США

Палата представителей конгресса США сделала шаг в пользу импичмента Джо Байдена. Законодатели поддержали официальное оформление расследования против главы Белого дома. Конгрессмены подозревают Байдена в получении миллионов долларов от иностранных государств, в том числе Украины и Китая, с помощью его сына Хантера. Грозит ли президенту США импичмент, насколько серьезны обвинения законодателей и что будет с выборами 2024 года — в материале «Газеты.Ru».

Республиканцы в палате представителей конгресса США единогласно одобрили решение о продолжении разбирательства в рамках процедуры импичмента Байдена, а все представители Демократической партии проголосовали против.

Это решение позволит законодателям продолжить сбор доказательств против Байдена и даст больше полномочий.

В чем обвиняют Байдена

Само расследование республиканцы запустили еще осенью. Оно касается предполагаемой причастности Байдена к зарубежной лоббистской деятельности его сына Хантера в то время, когда сам политик занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Три комитета нижней палаты конгресса пришли к выводу, что семья нынешнего американского лидера и ее партнеры получили свыше $24 млн от иностранных источников в Китае, Украине, Казахстане, Румынии и России .

Белый дом эти подозрения отвергает, а сам Байден назвал последнее решение республиканцев «атакой с помощью лжи». По словам президента США, законодатели тратят время на «безосновательные политические трюки» против него.

«Я каждый день просыпаюсь сосредоточенный на проблемах американцев, реальных вещах, влияющих на их жизни, вопросах силы и безопасности нашей страны в мире. К сожалению, республиканцы в палате представителей не со мной», — подчеркнул Байден.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают перспективы расследования в отношении президента США. Так, главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что ситуация, в которой оказался Байден, отличается от дела против его предшественника Дональда Трампа, который попадал под процесс импичмента дважды.

«Нынешнему президенту США вменяется действительно серьезное уголовное преступление — получение взяток от иностранного государства и торговля национальными интересами. Такие подозрения можно даже подвести под госизмену или шпионаж. Это очень серьезная вещь. И даже если Байден откажется от выборов или каким-то образом сойдет с дистанции, эти обвинения могут остаться.

Тут создается прецедент, чтобы пресечь любого рода иностранное вмешательство и получение взяток из внешних источников, которые потенциально могут навредить нацбезопасности США. Смотреть сквозь пальцы в таких вопросах опасно», — пояснил эксперт.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин допускает, что обвинение, в случае обнаружения доказательств, вряд ли сильно навредит Байдену.

«Скорее всего, все это ни к чему серьезному не приведет. Пожурят и на этом все закончится. Байден — системный политик, часть американского истеблишмента. Как правило, с президентами плохо не обходятся. Байдену и его сыну Хантеру вряд ли что-то грозит. Они неприкасаемые», — отметил эксперт.

Грозит ли президенту США импичмент

Голосование по авторизации расследования открывает путь для вынесения обвинений президенту, а в конечном счете — для запуска процесса импичмента. У Республиканской партии достаточно голосов для позитивного решения и передачи дела в сенат, которому и предстоит вынести приговор главе государства. Однако в верхней палате у республиканцев большинства нет, и сложно сказать, поддержат ли импичмент сопартийцы Байдена в рядах демократов.

С точки зрения Владимира Васильева из института США и Канады РАН, юридическая процедура вряд ли приведет к отстранению главы Белого дома, но это и не является самоцелью расследования республиканцев.

«По сути, речь идет о формировании мощного психологического давления на президента США и его семейство, чтобы сломать Байдена. Вся американская политика — это своего рода политический бокс. Смысл всегда состоит в одном: держит ли удар политический деятель или нет. В свое время Клинтон этот удар выдержал, Трамп тоже, и теперь пришел черед Байдена. В его случае есть основания предполагать, что он может не справиться», — добавил эксперт.

С этим отчасти согласен и Константин Блохин. По его словам, чтобы Байдена подвести под монастырь, нужно согласие в сенате, но демократы своего кандидата вряд ли подвернут импичменту.

«Все это делается лишь для создания очень неприятной обстановки вокруг президента США. Как Байден пытается постоянно дискредитировать Трампа и закрыть ему возможность для борьбы за Белый дом. Так и республиканцы пытаются схожий трюк провернуть с президентом США. Это попытка оказать давление и вряд ли импичмент на самом деле состоится», — указал эксперт.

Что будет с выборами

Усиление давления на Байдена происходит на фоне перехода президентской кампании США в активную фазу. С января 2024 года в штатах начнется волна первичных выборов, которая летом завершится избранием кандидатов в главы государства от республиканцев и демократов на партийных съездах. Байден не раз говорил о своих планах по переизбранию, но его рейтинги в последнее время оставляют желать лучшего.

По декабрьскому опросу The Wall Street Journal, его деятельность одобряют лишь 37% американцев . Более того, президент США проигрывает в гипотетической дуэли с Трампом: согласно исследованию, действующего главу государства готовы поддержать 43% респондентов, а его предшественника — 47%.

По мнению Владимира Васильева из института США и Канады РАН, пока неизвестно, начало процесса импичмента объединит демократов вокруг Байдена или обнажит полную недееспособность главы государства перед лицом республиканцев.

«В любом случае шансы президента США на переизбрание это никак не улучшает. В Америке есть одна примета: если глава государства столкнулся с попыткой импичмента, он сойдет с дистанции на выборах.

К примеру, это подтвердилось в случае Трампа на выборах 2020 года, хотя сенат его оправдал. Если верить приметам, то переизбрание Байдена не состоится», — пояснил эксперт.

Константин Блохин из Центра исследований проблем безопасности РАН уверен, что в последнее время в целом мало кто верит в переизбрание Байдена.

«Низкие рейтинги и возраст политика говорят о том, что он пойдет на второй срок разве что только под капельницей. Вся история США напоминает качели: демократы сменяют республиканцев и наоборот. Реально администрация Байдена опасается лишь одного кандидата — Трампа. На сегодняшний день нет другого претендента, сравнимого с них по харизме и популярности», — подчеркнул эксперт.