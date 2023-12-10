«Мы отправили $100 млрд, а они посадили американца»: Маск потребовал объяснений от Зеленского

Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского объяснить, почему США передали Украине уже $100 млрд, а в это время гражданина США Гонсало Лиру не выпускают из украинской тюрьмы. Блогера, который жил в Харькове и критиковал киевское правительство, задержали и арестовали в мае 2023-го. В июле Лира пытался сбежать в Венгрию на мотоцикле, его пропустили, но позже задержали в Закарпатье. Первый суд по его делу пройдет 12 декабря. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Миллиардер Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американско-чилийского блогера Гонсало Лиры. Об этом Маск написал в соцсети X (бывший Twitter).

Пост Маска стал ответом на слова телеведущего Такера Карлсона, который заявил, что Лира с лета 2023 года находится в украинской тюрьме, где его пытают.

«После того, как мы отправили Украине $100 млрд, они еще и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Если все так, то у нас серьезные проблемы», — написал американский миллиардер.

Кто такой Гонсало Лира?

Гонсало Лира — режиссер и блогер с двойным гражданством Чили и США. Лира долго жил в Харькове, на момент начала СВО он находился в Киеве. Себя Лира позиционирует как непредвзятого обозревателя, который показывает то, о чем обычные СМИ предпочитают молчать.

В феврале 2022 года Лира начал освещать ход спецоперации, в том числе разоблачал фейки. Блогер в своих соцсетях поддерживал позицию России, критиковал НАТО, администрацию Байдена и Владимира Зеленского. В апреле 2022 года Лира рассказал «Известиям», что Харьков превратили в город-призрак. По его словам, выехать из Харькова было невозможно из-за украинских военных, которые прикрывались гражданскими как живым щитом.

В мае 2023-го блогера задержала СБУ, его арестовали. Лиру обвиняют по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание и признание «агрессии России против Украины») Уголовного кодекса страны.

«Задокументировано, что весной прошлого года он лично снимал провокационные видео, в которых пытался фиксировать лица украинских защитников и оскорблял их», — сообщили в СБУ.

1 августа Лира написал в соцсети X (бывший Twitter), что в СИЗО ему запретили звонить даже адвокатам и не разрешили внести залог. Кроме этого, он сообщил, в изоляторе его пытали другие заключенные.

«Один заключенный даже извинился передо мной, сказав, что у него нет выбора», — добавил блогер.

Лира рассказал, что сначала ему сломали ребро, но это было не самое страшное. 21 июня его пытали 30 часов — ему не давали спать, избивали и сильно выкручивали руки. В конце этих пыток один из заключенных, по словам блогера, ударил его в грудь настолько сильно, что появился синяк. За это тот получил выговор от надзирателя, потому что оставлять следы было нельзя.

Кроме этого, Лира также сообщил, что у него отобрали всю технику и вымогали в общей сложности 70 тысяч долларов.

После задержания Лиры МИД России призвал мировое журналистское сообщество «поднять голос в защиту коллеги и потребовать его немедленного освобождения».

Пытался сбежать

Комментируя пост Маска, СБУ заявила, что блогера все-таки отпустили под домашний арест после внесения залога. Об этом пишет Страна.ua.

Сам Лира написал в X (бывший Twitter), что условием освобождения было ношение электронного браслета, конфискация документов и подписка о невыезде из города. При этом браслет ему не выдали, а документы, наоборот, вернули. На руках у него оказались паспорта и водительские права.

Когда блогера выпустили из СИЗО, не уточняется, однако известно, что в июле его остановили при попытке пересечь границу на мотоцикле. Лира объяснил, что собирался ухать в Венгрию и попросить там политическое убежище. Пересечь границу он смог, однако позже его задержали в Закарпатье по решению суда и доставили в Харьков.

СБУ также сообщила, что досудебное расследование по данному уголовному против Лиры окончено. Рассмотрение в суде назначено на 12 и 21 декабря.