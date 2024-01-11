«Россия потом переедет нас»: Зеленский отказался от перемирия Зеленский заявил, что прекращение огня выгодно лишь России

Владимир Зеленский выступил категорически против прекращения огня и мирных переговоров с Россией. Украинский президент выразил уверенность, что Москва воспользуется ситуацией, чтобы восстановить силы, а затем, спустя два-три года, «может переехать» украинцев. В Кремле тем временем заявили о полном отсутствии прогресса по переговорам, а тайную встречу по «формуле мира» в Саудовской Аравии сочли странной и несерьезной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против прекращения огня, заявив, что возможная пауза «поможет только Российской Федерации», дав возможность перегруппироваться, пополнить свои подразделения и технику.

«Пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны, и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще»,

— цитирует его слова ERR.

В то же время политик признал, что западные союзники, несмотря на «все свои старания», не успевают пополнять постоянно истощающиеся боевые запасы ВСУ. Тем не менее, «мир сегодня помогает Украине», а о приостановке помощи речи идти не может, подчеркнул он.

«Дать два-три года Российской Федерации? Она потом может переехать нас. Мы бы так не рисковали», — сказал Зеленский.

Украинский лидер выразил уверенность, что во время перемирия Россия закупит боеприпасы у Ирана и Северной Кореи, существенно пополнит свои запасы.

«У России есть дефицит, и мы видим, как этот дефицит влияет на их устойчивость на поле боя», — заявил он.

Зеленский добавил также, что последствия конфликта стали ощущать и жители России, что, по его мнению, снизило уровень поддержки СВО среди населения. «Санкции, экономика у них падает. Она не растет. Дефицит оружия, то есть запасы. Я не хочу сказать, что это очень быстро происходит, но тем не менее все это происходит», — заключил он.

Тайная встреча

По информации ряда международных СМИ, в декабре 2023 года в Саудовской Аравии прошла тайная встреча по предложенной Зеленским «формуле мира». В ней приняли участие представители Украины, ее стран-союзниц из G7 и небольшой группы стран Глобального Юга. Серьезного прогресса, как сообщается, достигнуто не было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что в мирном процессе вокруг Украины пока нет прогресса, де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров. Прошедшую в Саудовской Аравии тайную встречу он назвал «странной».

«Совершенно труднообъяснимые процессы по этой «мирной формуле» [президента Украины Владимира] Зеленского: какая-то комбинация стран, которые обсуждают некую «мирную формулу» без участия России. Очень странный процесс, но ничего другого, то есть ничего серьезного в этом плане нет», — отметил представитель Кремля.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в свою очередь подчеркнул, что пока не видит готовности Украины к переговорам с РФ. «Федеральное правительство полагает, что Украине решать, когда начинать переговоры», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов (цитата по ТАСС).

«По нашим разговорам с украинской стороной мы такую готовность в настоящий момент распознать не можем. Если она появится, мы ее прокомментируем», — добавил Хебештрайт.

Последний раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. А уже в октябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Сигналы Москвы

1 января президент России Владимир Путин во время посещения военных в госпитале им. Вишневского заявил, что Россия хочет завершить конфликт как можно быстрее, но на своих условиях. При этом на Западе изменили риторику и тоже склоняются к переговорам, отметил российский лидер.

«Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот в чем проблема. Но у них ничего не получится, это просто исключено, абсолютно исключено. Просто абсолютно исключено. Я думаю, что осознание этого постепенно приходит, и риторика меняется», — сказал президент, подчеркнув, что стратегическая инициатива в зоне СВО сейчас находится в руках российских военнослужащих.

Газета The New York Times еще в конце декабря сообщала со ссылкой на источники, что Путин «сигнализирует западным чиновникам по каналам закулисной дипломатии», что готов к прекращению огня. Согласно якобы предложенному им плану, завоеванные территории остаются российскими, зато Зеленский остается на своем посту, а Украина продолжает быть независимым государством.

«Они говорят: «Мы готовы к переговорам о прекращении огня». Они хотят остаться там, где они сейчас на поле боя», — рассказал газете высокопоставленный иностранный чиновник.