«Плана ни у кого нет». Украина не готова к боевым действиям в 2024 году Депутат Рады Арахамия: у Украины нет планов боевых действий на 2024 год

Украинский депутат Арахамия заявил, что у Киева нет плана ведения боевых действий в 2024 году. К концу ноября Генштаб страны не подготовил ни смету на военные расходы, ни план по мобилизации или демобилизации военнослужащих. Ранее депутат Безуглая заявила, что военное руководство страны «не может представить никакой идеи» и просто требует «не менее 20 тысяч граждан в месяц». Она призывала к увольнению главкома ВСУ Залужного. При этом президент Зеленский говорил, что план есть, но он «не может его раскрыть».

У военного руководства Украины нет плана ведения боевых действий в 2024 году, заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Видеозапись опубликована на ее YouTube-канале.

«Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», — сказал он .

По его словам, генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) должен был подготовить смету на военные расходы и предоставить план по мобилизации или демобилизации украинских граждан, однако до сих пор этого не сделал.

«Руководство должно уйти»

26 ноября заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая также заявила, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нет плана на 2024 год.

По ее словам, «военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц».

«Если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти», — написала она в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

После этого представитель президента Украины в Раде Федор Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в комитете по национальной безопасности «может угрожать национальной безопасности».

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у Киева есть план на следующий год, однако подчеркнул, что «не может поделиться его деталями».

Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что 2024 год станет для Киева решающим в противостоянии с Россией.

«Следующий год будет решающим», — отметил Ермак на встрече с советниками по национальной безопасности ключевых украинских союзников в Вашингтоне.

Возможность переговоров

25 ноября Арахамия говорил, что руководство страны выступает за продолжение боевых действий с Россией из-за плохой переговорной позиции Украины. Он выразил мнение, что любые договоренности с РФ нужно выносить на референдум.

«Мы не можем сейчас сесть за стол переговоров. У нас переговорная позиция очень плохая. За что мы сейчас будем садиться? Там, где мы остаемся, давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет? <...> Такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум», — отметил депутат в интервью «1+1» (цитата по изданию «Страна.ua»).

Договоренности нужно будет ратифицировать в парламенте, но депутаты Рады не смогут прийти к согласию, так как у них «полярные взгляды», подчеркнул Арахамия.

В том же интервью он заявил, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако британский премьер-министр Борис Джонсон отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с Москвой. С такой трактовкой событий согласились и в МИД России.

«Именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной», — подчеркнула 28 ноября официальный представитель дипведомства Мария Захарова. По ее словам, западным странам изначально не нужны были мирные переговоры, они стремились разжечь конфликт.