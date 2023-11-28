«Плана ни у кого нет». Украина не готова к боевым действиям в 2024 году

У военного руководства Украины нет плана ведения боевых действий в 2024 году, заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Видеозапись опубликована на ее YouTube-канале.
«Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», — сказал он .
По его словам, генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) должен был подготовить смету на военные расходы и предоставить план по мобилизации или демобилизации украинских граждан, однако до сих пор этого не сделал.
«Руководство должно уйти»
26 ноября заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая также заявила, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нет плана на 2024 год.
По ее словам, «военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц».
«Если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти», — написала она в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
После этого представитель президента Украины в Раде Федор Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в комитете по национальной безопасности «может угрожать национальной безопасности».
В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у Киева есть план на следующий год, однако подчеркнул, что «не может поделиться его деталями».
Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что 2024 год станет для Киева решающим в противостоянии с Россией.
«Следующий год будет решающим», — отметил Ермак на встрече с советниками по национальной безопасности ключевых украинских союзников в Вашингтоне.
Возможность переговоров
25 ноября Арахамия говорил, что руководство страны выступает за продолжение боевых действий с Россией из-за плохой переговорной позиции Украины. Он выразил мнение, что любые договоренности с РФ нужно выносить на референдум.
«Мы не можем сейчас сесть за стол переговоров. У нас переговорная позиция очень плохая. За что мы сейчас будем садиться? Там, где мы остаемся, давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет? <...> Такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум», — отметил депутат в интервью «1+1» (цитата по изданию «Страна.ua»).
Договоренности нужно будет ратифицировать в парламенте, но депутаты Рады не смогут прийти к согласию, так как у них «полярные взгляды», подчеркнул Арахамия.
В том же интервью он заявил, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако британский премьер-министр Борис Джонсон отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с Москвой. С такой трактовкой событий согласились и в МИД России.
«Именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной», — подчеркнула 28 ноября официальный представитель дипведомства Мария Захарова. По ее словам, западным странам изначально не нужны были мирные переговоры, они стремились разжечь конфликт.