«Тайная встреча». О чем представители Киева пытались договориться в Эр-Рияде Bloomberg сообщил о деталях тайной встречи по Украине США с союзниками в Эр-Рияде

Стали известны подробности тайной встречи, которую представители Украины, стран G7 и некоторые государств глобального Юга провели в середине декабря в Эр-Рияде. Президент Украины рассчитывал получить поддержку своей «формулы мира», которая предполагает отвод российских войск к границам 1991 года. Как сообщили источники Bloomberg, Владимир Зеленский не встретил понимания своей инициативы у развивающихся стран, которые предложили Киеву напрямую договариваться с Москвой. Глава МИД РФ Сергей Лавров еще в конце декабря сообщил, что в России знали о ходе этих «секретных переговоров». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Тайная встреча

Советники по национальной безопасности Украины, высокопоставленные представители стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), а также чиновники некоторых стран глобального Юга 16 декабря тайно встретились в Саудовской Аравии, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, на встрече обсуждали так называемую «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Киев в рамках встречи хотел получить поддержку участников переговоров своих условий окончания конфликта. Однако это сделать не удалось.

В то же время, как отметил один из собеседников агентства, Украина и ее союзники по G7 отвергли призывы развивающихся стран о начале прямых переговоров между Украиной с Россией.

По данным Bloomberg, представители Китая, ОАЭ и Бразилии, ранее участвовавшие во встречах в таком формате, на этот раз не присутствовали на переговорах. Однако Бразилия передала свое письменное заявление. На встрече также приняли участие чиновники из Индии, Турции и Саудовской Аравии.

Аналогичные встречи прошли в Копенгагене, Джидде и на Мальте в 2023 году. Следующую подобную встречу в более широком формате запланировали провести в середине января в Швейцарии в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, куда приглашены более 100 стран. Об этой встрече советников глав государств по урегулированию кризиса вокруг Украины сообщал в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД России знали о встрече

Как подчеркнул председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, подобные встречи Украины и союзников на территории разных стран проходят регулярно, но об итогах этих переговорах обычно не рассказывают.

«Это еще одно доказательство того, что хозяином на территории Украины являются Соединенные Штаты. Украинская власть выполняет их поручения, периодически советуясь и получая указания: как действовать, на чем настаивать, где просить деньги и вооружение. Такие встречи, думаю, продолжаются по всему миру», — сказал сенатор.

Глава МИД России Сергей Лавров еще 28 декабря рассказал о прошедшей в декабре «секретной встрече» по «формуле мира» Зеленского.

«G7 плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — сообщил министр.

По его словам, в России о переговорах узнали от представителя союзной для Москвы страны, участвовавшей на встрече. «Участники из числа наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ», — рассказал министр.

Как отметил Лавров, еще одну подобную встречу запланировали на январь, а в феврале пройдет «саммит мира», «где эту формулу Зеленского будут утверждать». Глава российского дипломатического ведомства еще раз характеризовал «формулу мира», предложенную главой Украины, плодом больного воображения.

«Формула мира»

«Формулу мира» Зеленского по урегулированию конфликта с Россией представили на саммите G20 осенью 2022 года. Документ состоит из 10 пунктов. В нем прописаны международные гарантии безопасности для Украины, включая создание зоны безопасности вокруг АЭС в Запорожье, а также положения о том, что Россия должна вывести войска, восстановив территориальную целостность Украины в границах 1991 года, освободить всех пленных по принципу «всех на всех».

В ходе прямой линии 14 декабря президент Владимир Путин заявил, что мир на Украине наступит после того, как Россия добьется целей проводимой там СВО. Он подчеркнул, что «цели эти не меняются» и речь идет о денацификации, демилитаризации Украины и о ее нейтральном статусе.

Зеленский же, подводя итоги года, в очередной раз назвал неактуальным вопрос переговоров с Москвой.

«У нас есть «формула мира». <...> Когда будет готов соответствующий документ и все государства объединятся вокруг него, мы сможем передать его представителям России. Если они его воспримут, это будет сигнализировать о готовности к переговорам», — сказал он.

Зеленский активно ищет поддержки «формулы мира» среди руководителей различных стран. В начале декабря украинский лидер встретился с лидерами Южной Америки, в том числе с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем, с лидером Парагвая Сантьяго Пенью, президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу и главой Эквадора Даниэлем Нобоа.