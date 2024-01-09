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Политика

Военная операция на Украине, день 685-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 685-й день

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Алексей Майшев/РИА Новости
Минобороны заявило об уничтожении укрепленных пунктов и живой силы ВСУ на Донецком направлении экипажами ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник». Минобороны Украины впервые закупило 50 тыс. комплектов военной формы для женщин. Члены Совета нацбезопасности Белого дома обсудили перспективы оказания помощи Украине с представителями компаний ВПК США. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:43

Конгресс США на этой неделе может прийти к соглашению по миграционной политике, заявил в интервью Fox News сенатор Джеймс Лэнкфорд.

08:23

❗️ После вчерашних обстрелов Белгорода три человека находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

08:15

Члены Совета национальной безопасности Белого дома обсудили перспективы оказания помощи Украине с представителями компаний военно-промышленного комплекса США. Об этом пишет Reuters.

На встрече помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о необходимости «помочь украинцам преодолеть технологические трудности, мешающие, по их оценкам, добиться прогресса» на поле боя».

08:10

Минобороны Украины впервые закупило 50 тыс. комплектов военной формы для женщин. Об этом рассказал глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

08:07

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» ВКС России уничтожили укрепленные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 685-го дня специальной военной операции России на Украине.

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