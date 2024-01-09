Военная операция на Украине, день 685-й

Конгресс США на этой неделе может прийти к соглашению по миграционной политике, заявил в интервью Fox News сенатор Джеймс Лэнкфорд.
❗️ После вчерашних обстрелов Белгорода три человека находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Члены Совета национальной безопасности Белого дома обсудили перспективы оказания помощи Украине с представителями компаний военно-промышленного комплекса США. Об этом пишет Reuters.
На встрече помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о необходимости «помочь украинцам преодолеть технологические трудности, мешающие, по их оценкам, добиться прогресса» на поле боя».
Минобороны Украины впервые закупило 50 тыс. комплектов военной формы для женщин. Об этом рассказал глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» ВКС России уничтожили укрепленные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.