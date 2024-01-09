«Мифы о неслыханной эффективности»: почему украинская ПВО не может сбить российские ракеты Полковник Ходаренок: украинские ЗРК не способны сбить «Кинжалы» и ракеты «Искандера-М»

В конце прошлого и начале 2024 года ВС РФ нанесли несколько десятков групповых и один массированный удар оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как работает украинская ПВО, правдивы ли данные о ее эффективности и почему Киев не может сбить российские «Кинжалы» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Для начала поясним, какие удары бывают в принципе, поскольку даже в экспертном сообществе есть определенное недопонимание, что собой представляют массированные и групповые удары.

Удары могут быть по масштабам стратегическими, оперативными и тактическими. В зависимости от применяемых средств: ядерными (ракетно-ядерными), огневыми (ракетными, ракетно-артиллерийскими, авиационными), удары войсками (силами). По количеству участвующих средств и поражаемых объектов — массированными, групповыми, одиночными.

Массированные удары наносятся оперативными и оперативно-стратегическими объединениями (фронт, армия), а групповые – оперативно-тактическими (корпус) и тактическими соединениями (дивизия).

В данном случае разберем только типовой алгоритм работы украинских военных и СМИ в случае ракетно-авиационных ударов ВС РФ, причем сделаем это всего на двух примерах — атаках 29 декабря 2023 года и 2 января 2024 года.

Что произошло 29 декабря 2023 года

Как известно, первый массированный ракетно-авиационный удар (МРАУ) российских войск по объектам на территории Украины был произведен около трех часов ночи по киевскому времени 29 декабря 2023 года. Но уже в 9:30 этого же дня (и на этот срок надо обратить особое внимание) официальные представители ВСУ доложили, что Россия запустила 158 средств воздушного нападения (СВН). Из них пять ракет Х-47М2 «Кинжал», 14 ЗУР ЗРС С-300/400, 36 БЛА Shahed136/131 (то есть Герань 2), восемь ракет Х-22/32, 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555/55, одна ракета Х-59, четыре ракеты Х-31П, 14 «Искандер-М».

Что касается результативности работы украинской ПВО, то украинские источники сообщили, что уничтожено 87 крылатых ракет из 122, 27 ударных БЛА из 36. В общем, и точность, и эффективность просто потрясающие.

Возникает вполне простой вопрос — а как же с такой скоростью (а подобный временной период с точки зрения специалиста действительно очень небольшой) ВСУ разобрались и с общим количеством СВН, принимающих участие в ударе, и с точностью до одной ракеты (БЛА) определили количество пораженных воздушных объектов (причем разобрались даже с учетом того, что удар был осуществлен в условиях организованных помех и сам по себе был весьма высокой плотности). Да и по типам ракет и беспилотников у ВСУ никаких сомнений нет (опять-таки с точностью до конкретной единицы).

А ведь за подобный отрезок времени можно только собрать сведения от командиров зенитных ракетных дивизионов и батарей о количестве произведенных боевых стрельб и израсходованных ракетах, но не более того.

Далее, даже с учетом средств автоматизации в частях и соединениях ПВО (зенитных ракетных и радиотехнических войск), надо собрать данные о проводке всех воздушных объектов со всех радиолокационных рот (батальонов), отработать (то есть вычертить) схему налета противника, собрать со всех зенитных ракетных подразделений карточки стрельбы. В них должны быть следующие данные: обнаружил цель (время, дальность, азимут, высота, параметр), открыл огонь по цели (время, дальность, азимут, высота, параметр), встреча ракеты (или очереди ракет) с целью (время, дальность, азимут, высота, параметр).

Затем все эти данные наложить друг на друга, подтвердить поражение воздушных объектов данными объективного контроля (то есть фотографиями экранов индикаторов и данных соответствующей аппаратуры), собрать сведения об обнаруженных обломках средств воздушного нападения на земле (а только таким образом (и никаким другим) можно определить тип пораженной цели), и уже потом на основе подобных данных составлять итоговое боевое донесение. Хорошо, если этот объем информации удастся собрать, обработать и обобщить за сутки, но иногда даже и трех дней не хватает, чтобы детально разобраться в произошедшем.

Так что когда официальные представители ВСУ типа спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната сообщают о предельно конкретных результатах работы ПВО (с точностью до одного средства воздушного нападения противника), да еще в тот момент времени, когда, что называется, дым после ракетно-авиационного удара еще не рассеялся, подобные доклады заслуживают только одной оценки — это халтура.

Но именно на подобных сообщениях ВСУ рождаются мифы о просто неслыханной эффективности работы украинской системы противовоздушной обороны, которая, по их же словам, находится в пределах 0,9–1,0.

О поражении объектов инфраструктуры и предприятий ВПК после МРАУ российских войск, обычно украинские источники сообщают так: пострадали жилые дома, роддом, детский сад, торговые центры, наземные вестибюли станций метро, складские помещения. То есть ВС РФ стреляли-промазали-попали в роддом. И на подобных фактах затем поднимается волна о не избирательности российских ударов и зверином облике ВС РФ.

К этому подключаются и украинские политики, которые начинают сообщать о том, что треть российских ракет не долетела до цели. В этом случае хочется спросить — а на основании каких данных появляются подобные суждения?

Пожалуйста, приведите цифры и факты. Но ни первого, ни второго, разумеется, нет.

А о том, что 29 декабря 2023 года в результате ракетного удара ВКС РФ была поражена государственная акционерная холдинговая компания «Артем» в Шевченковском районе Киева, специализирующаяся на производстве ракет разного класса, приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов, официальные представители Воздушных сил Украины, разумеется, умалчивают.

Ни слова, естественно, нет и о том, что при ударах 29 декабря сильно пострадало научно-производственное предприятие ВПК Украины конструкторское бюро «Луч» — разработчик противокорабельной крылатой ракеты «Нептун». И это только два примера, а на самом деле их гораздо больше.

Разумеется, в ходе вооруженного конфликта далеко не все сведения следует выкладывать в общественный доступ. Но и безудержно врать-то, наверное, тоже не стоит.

Может ли ЗРС Patriot сбить ракету «Кинжал»

Примерно такая же картина, как и с МРАУ 29 декабря, наблюдается в официальных сообщениях ВСУ и публикациях украинских СМИ о действиях ВС РФ при ударе 2 января 2024 года. И на этот раз все один к одному — 99 ракет запущено, 72 уничтожила ПВО Украины. Однако есть и особенности — по сообщениям украинских источников, 2 января при отражении ракетно-авиационного удара 10 из 10 «Кинжалов» были успешно сбиты ВСУ.

По моему глубокому убеждению, в Воздушных силах Украины (зенитных ракетных войсках) вообще нет ни одной зенитной ракетной системы (комплекса), способной поразить ракету Х-47М2 «Кинжал». И тут дело даже не в гиперзвуке.

Чтобы сбить «Кинжал», нужны как минимум зенитные управляемые ракеты с весьма специфической боевой частью. Обычно ЗУР комплектуются БЧ для поражения аэродинамических целей, то есть готовые поражающие элементы в них сравнительно небольшие по размеру и весу (2-2,5 г). А для уверенного поражения баллистических целей подобных «Кинжалу» требуется, что называется, крупная фракция готовых поражающих элементов. Таких ракет на Украине нет.

А как же ЗРС Patriot? Ведь несколько батарей этой системы есть в боевом составе зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ. Для поражения баллистических целей могут быть использованы ЗУР MIM-104C/D/E и противоракета ERINT. Но точных данных о том, что именно эти изделия США передали украинцам, нет. Как и нет сведений о том, что подобные американские ЗУР способны поразить бронированный «Кинжал», действующий совместно со средствами РЭБ, а тем более вызвать детонацию боевой части «Кинжала».

close 100% Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

А что же украинцы выкладывают на своих выставках в качестве обломков пораженных средствами ПВО «Кинжалов»? Вполне возможно, что обломки и выкладывают. Только не от сбитых зенитными ракетными комплексами «Кинжалов», а собранные фрагменты от ракет Х-47М2 на местах их попадания в объекты ВСУ.

В качестве вывода можно сказать, что гиперзвуковая Х-47М2 и баллистическая ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» представляют собой для украинской ПВО объекты, поразить которые зенитные ракетные войска ВСУ на данном этапе не в состоянии.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).