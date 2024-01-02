Украинская компания «ДТЭК» планирует отключить свет в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.
Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с The Economist заявил, что граждане Украины сконцентрировали свое внимание на внутренних проблемах в ущерб контрнаступлению ВСУ. Кроме этого, лидер связал причины провала контрнаступления ВСУ с утечкой информации.
Украинская компания «ДТЭК» утверждает, что в Киеве нет света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах. Издание «Страна.ua» пишет, что электроэнергию могли отключить превентивно.
Глава французской партии «Народный республиканский союз» и политолог Франсуа Асселино в своих соцсетях утверждает, что фермеры в ФРГ бастуют из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство страны, но средства массовой информации умалчивают об этом.
Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» ликвидировали украинские опорные пункты на Угледарском участке — МО РФ.
Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. Он уточнил, что в Деснянском районе горит обломок БПЛА на открытой местности. В Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Также взрывы слышны в районе Оболонь.
Командующий российской дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, что в 2024 году Россия получит на вооружение самолеты на новых принципах с улучшенными качествами. Кобылаш подчеркнул, что основными задачами для дальней авиации в наступившем году являются поддержание высокого уровня боеготовности и боевой подготовки, исправности авиационной техники и вооружения, а также освоение новой и модернизированной боевой техники.
Министерство обороны РФ сообщило, что даже в новогодние праздники ВСУ не оставляют попыток организовать высадку на левый берег Днепра. Российские мотострелковые и артиллерийские подразделения уничтожают противника на подходе.
❗️Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с британским журналом Economist заявил, что в 2024 году ВСУ намерены изолировать Крым и подорвать военные возможности России на полуострове. Он добавил, что на востоке украинская армия перейдет к обороне. Оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева Зеленский назвал «немедленной задачей» ВСУ.