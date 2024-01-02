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Политика

Военная операция на Украине, день 678-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 678-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
В Минобороны РФ сообщили о попытках украинских военных высадиться на левый берег Днепра. В Киеве, Харьковской области и Кропивницком произошли взрывы. Владимир Зеленский в беседе с Economist заявил, что в 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:43

Украинская компания «ДТЭК» планирует отключить свет в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

09:32

В Киеве снова раздаются взрывы, сообщает «Страна.ua».

09:27

Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с The Economist заявил, что граждане Украины сконцентрировали свое внимание на внутренних проблемах в ущерб контрнаступлению ВСУ. Кроме этого, лидер связал причины провала контрнаступления ВСУ с утечкой информации.

09:15

Украинская компания «ДТЭК» утверждает, что в Киеве нет света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах. Издание «Страна.ua» пишет, что электроэнергию могли отключить превентивно.

09:14

«Страна.ua» сообщила о новых взрывах в Харькове.

09:11

Украинские СМИ пишут, что в некоторых районах Киева пропали свет и вода.

09:09

08:55

«Страна.ua» сообщила о новых мощных взрывах в Киеве.

08:48

Глава французской партии «Народный республиканский союз» и политолог Франсуа Асселино в своих соцсетях утверждает, что фермеры в ФРГ бастуют из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство страны, но средства массовой информации умалчивают об этом.

08:45

08:44

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Винницкой области.

08:43

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

08:38

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» ликвидировали украинские опорные пункты на Угледарском участке — МО РФ.

08:33

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. Он уточнил, что в Деснянском районе горит обломок БПЛА на открытой местности. В Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Также взрывы слышны в районе Оболонь.

08:32

В Киеве, Харьковской области и Кропивницком произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

08:22

Командующий российской дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, что в 2024 году Россия получит на вооружение самолеты на новых принципах с улучшенными качествами. Кобылаш подчеркнул, что основными задачами для дальней авиации в наступившем году являются поддержание высокого уровня боеготовности и боевой подготовки, исправности авиационной техники и вооружения, а также освоение новой и модернизированной боевой техники.

08:18

Министерство обороны РФ сообщило, что даже в новогодние праздники ВСУ не оставляют попыток организовать высадку на левый берег Днепра. Российские мотострелковые и артиллерийские подразделения уничтожают противника на подходе.

08:12

❗️Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с британским журналом Economist заявил, что в 2024 году ВСУ намерены изолировать Крым и подорвать военные возможности России на полуострове. Он добавил, что на востоке украинская армия перейдет к обороне. Оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева Зеленский назвал «немедленной задачей» ВСУ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 678-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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