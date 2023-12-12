«Горшок пуст»: США хватит денег для Украины только «на пару недель»

В Белом доме заявили, что выделенных для Украины средств хватит «на пару недель». Вашингтон намерен направить Киеву еще два пакета помощи, однако после этого поддержка иссякнет, если конгресс не одобрит дополнительное финансирование. Тем временем Владимир Зеленский встретился с сенаторами – он пытался убедить их выделить средства и обещал, что помощь не разграбят.

США планируют выделить Украине два пакета военной помощи в течение двух недель до конца 2023 года, после чего Вашингтон исчерпает свои ресурсы для помощи Киеву, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNBC.

«Мы будем делать все возможное, чтобы продолжить поддерживать Украину, если у нас закончатся деньги, но без них мы немногое сможем сделать. <...> Нам нужно это дополнительное финансирование. У нас осталась еще пара недель. <...> Но на этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины», — отметил он.

Кирби предложил тем, кто думает, что Вашингтон тратит слишком много денег на поддержку Украины, представить, насколько дороже окажется отказ от нее. Предложение он адресовал представителям Республиканской партии, блокирующим выделение дополнительных средств для Киева.

Представитель Белого дома допустил начало более крупной войны на европейском континенте в случае отказа от помощи Украине. В таком случае, по его словам, американцам придется участвовать в конфликте с Россией из-за обязательств Вашингтона перед союзниками по НАТО, поскольку Россия «угрожала своей агрессивной риторикой» некоторым странам альянса.

Зеленский приехал в конгресс

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря прибыл в конгресс США для встречи с сенаторами от обеих партий и спикером палаты представителей, республиканцем Майком Джонсоном. У него также запланированы переговоры с американским президентом Джо Байденом в Белом доме.

Как сообщил телеканал CNN, в ходе выступления перед сенаторами украинский лидер пытался убедить их предоставить Украине финансирование, просил о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) и заверял, что переданные Киеву средства не будет расхищены. По словам лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера, Зеленский «очень подробно обрисовал», в какой помощи нуждается Украина.

При этом спикер палаты представителей Джонсон после встречи с Зеленским заявил, что не изменил своей позиции и считает, что США сначала необходимо заняться защитой собственной границы с Мексикой, а не помощью Украине.

Сам президент Украины в Telegram-канале назвал встречу в сенате «дружественной» и «откровенной».

«Рассказал сенаторам об актуальной безопасности и экономической ситуации в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки», — написал он.

Успеть до конца года

7 декабря в сенате США не допустили до голосования законопроект о выделении $106 млрд в качестве помощи Украине, Тайваню и Израилю (из них Киеву. — $61 млрд). Для рассмотрения документа требовались голоса 60 сенаторов, но поддержали его лишь 49 человек, а 51 отдал голос «против».

Республиканцы, блокирующие законопроект, добиваются включения в него положений о безопасности на американо-мексиканской границе.

Кирби тогда заявил, что администрация президента США не может пообещать Киеву дальнейшее финансирование из-за ситуации в конгрессе. Он добавил, что проблема — в позиции «небольшого числа республиканцев», которые «хотят держать в заложниках эту помощь».

Спикер палаты представителей Джонсон ранее не исключал, что противоречия удастся уладить до конца декабря. Однако телеканал Fox News Digital 12 декабря сообщил, что сенат вряд ли успеет заключить сделку по предоставлению дополнительного финансирования Украине и Израилю на сумму в $106 млрд в обмен на изменение иммиграционного законодательства США на этой неделе и уйдет на новогодние каникулы до 9 января.