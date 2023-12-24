«Это авантюра». Кто в Европе не захотел гарантировать безопасность Украины Шесть стран ЕС отказались присоединиться к декларации о гарантиях для Украины

Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины, сообщил замруководителя офиса Зеленского Сибига. По его мнению, эти страны все еще могут «стать стороной декларации». Накануне глава офиса Зеленского Ермак сообщил о присоединении 31 страны к этой инициативе, 15 из которых готовы начать консультации. Обсуждения уже начаты со странами G7. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Отказ от помощи

Шесть стран — членов Европейского союза (ЕС) не присоединились к гарантиям безопасности для Украины, сообщил заместитель руководителя офиса президента страны Андрей Сибига. Он уточнил, что соглашение отказались поддержать Австрия, Хорватия, Польша, Мальта, Венгрия и Словакия.

«Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации»,

— сказал заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского изданию «Страна.ua».

Глава офиса президента Андрей Ермак накануне сообщил, что к декларации о гарантиях безопасности для Украины в общей сложности присоединилась 31 страна, 15 государств выразили готовность начать консультации по двусторонним соглашениям. По словам Ермака, со всеми странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) уже начаты обсуждения, а Франция, Италия, Германия и Великобритания — передали проекты документов.

Предательство и здравый смысл

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин связал отказ шести стран ЕС от гарантий безопасности для Киева с бесполезностью подобных мер. Как подчеркнул Карасин, «здравый смысл постепенно пробивает дорогу», люди в этих государствах видят бесполезность усилий, направленных на безусловную помощь Киеву.

«Украинский режим очень быстро становится и политическим, и военным инвалидом. Он вряд ли способен [привести] к чему-то хорошему и к чему-то решительному, поэтому отсюда такое чувство — и разочарование, и нежелание дальше участвовать во всей этой авантюре», — заявил сенатор.

На фоне новости о неприсоединении нескольких стран ЕС к гарантиям безопасности для Украины депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что Запад вынуждает Украину рассматривать менее выгодные условия заключения мира с Россией, тем самым предавая Киев.

«Прошло почти два года войны на Украине, а всегда неизбежное предательство Запада уже началось. Сейчас Украину вынуждают к условиям гораздо худшим, чем в апреле 22-го, когда ее друзья из НАТО призывали продолжать борьбу», — сказала она.

Соглашение на саммите НАТО

12 июля страны группы G7 на саммите НАТО в Вильнюсе приняли декларацию об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает наращивание поставок вооружений Киеву, в том числе авиации, военных судов и современной наземной техники. Также декларация содержит положения о подготовке украинских военных, представлении разведывательной информации, поддержке инициатив в области киберзащиты.

Важной частью этих соглашений должны стать положения о совместном оборонном производстве, отмечал Ермак 23 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа заявил, что ждет от Вашингтона гарантий безопасности по аналогии с Израилем. Формат предполагает, что США окажут помощь Украине в случае необходимости, однако не дают обещаний в принятии участия в боевых действиях.

Во второй половине ноября ЕС представил странам-участницам проект плана долгосрочных обязательств перед Украиной в области безопасности. Этот документ лег в основу консультаций с Киевом и странами G7.

Из шести не присоединившихся к документу государств открыто выступают против поставок военной помощи Украине Венгрия и Словакия. В ноябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости добиться урегулирования конфликта на Украине мирным путем. 22 декабря словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что конфликт России и Украины не сможет решиться военным путем, а ставка западных стран на снабжение Киева оружием и деньгами провалилась.