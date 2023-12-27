«Повод сводить счеты»: в Абхазии на фоне протестов утвердили передачу России «Пицунды»

В Абхазии на фоне «бессрочного митинга» оппозиции парламент утвердил передачу советской партийной дачи «Пицунда» России. Это произошло, несмотря на то, что иностранцы не могут получать в собственность абхазскую недвижимость. Президент республики рассказал, что дачу попросил лично Владимир Путин. Депутат Константин Затулин в комментарии «Газете.Ru» объяснил, кто пытается «раскачать ситуацию».

Кто «раскачивает ситуацию» с дачей

Беспорядки в Абхазии из-за передачи России госдачи в городе Пицунда на Черноморском побережье «искусственно подогреваются извне», заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

«Это начинают так называемые друзья бучу организовывать, рядом там находятся кой-какие страны, которые заинтересованы в этом», — считает сенатор.

Парламентарий уточнил, что Россия и Абхазия подписали соглашение о передаче первой «старой сталинской дачи» еще два года назад, Абхазии оставалось только ратифицировать документ. Он подчеркнул, что парламент страны уже рассмотрел вопрос и поддержал соглашение.

Происходящее обычно для Абхазии, где постоянно сменяется власть, и «то один, то другой президент вынужден уйти досрочно под влиянием толп», рассказал «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, местные политические силы используют все предлоги, чтобы очернить и сместить соперников. Как, например, сейчас, когда абхазская оппозиция из-за дачи обвиняет действующую власть в том, что она «распродает Абхазию».

«Это вообще позор, что определенная оппозиция в Абхазии использует конкретно вот этот повод для того, чтобы сводить счеты с властью. У них хватает своих собственных внутренних проблем, которые могут быть предметом внутренней дискуссии. <...> Абхазия очень нуждается в поддержке России. <...>. Но люди, которые сегодня с демагогическими лозунгами, значит, пытаются раскачать ситуацию вокруг дачи Абхазии. Им до этого дела нет. Им главное свергнуть власть под любым предлогом», — подчеркнул Затулин.

Депутат добавил, что на самом деле оппозиция неофициально говорит Москве, что не против отдать дачу и «с удовольствием подписать любые документы», когда сама придет к власти. Он также заверил, что «никто в России не претендовал на то, чтобы вывезти землю Абхазии на российскую территорию или отколоть кусок Абхазии от Абхазии».

Просьба «главного гостя»

Госдача в Пицунде построена в середине XX века по решению советского лидера Никиты Хрущева. Она занимает около 180 га. Именно на этой даче политик проводил отпуск летом 1964 года, когда партийная верхушка в Москве воспользовалась его отсутствием и решила сместить его, отметил Затулин.

Здесь же Владимир Путин проводил некоторые рабочие встречи. Президент Абхазии Аслан Бжания подчеркнул, что дача — это «место, куда приезжает наш главный гость».

В 1995 году Россия получила дачу в безвозмездное пользование. Иностранцы, согласно местным законам, не могут покупать в Абхазии недвижимость, только арендовать. По словам Бжании, несмотря на это, с 2010 по 2020 год правительство РФ неоднократно официально просило у Сухума в собственность здания и сооружения на территории дачи. В 2020 году Путин лично «в свойственной [ему] тактичной манере» попросил Бжанию о том же самом, пояснив, что Россия хочет отремонтировать дачу и сделать полноценную резиденцию для президента РФ.

«Объектам, которые были построены на территории госдачи, около 60 лет. <...> Никакой капитальный ремонт там не производился. Я в позапрошлом году на этой госдаче жил две недели, <...> многое там пришло в непригодное состояние. Все это нуждается в частичном капитальном ремонте, а может и в сносе и новом строительстве», — высказал мнение Бжания.

Абхазский президент пообещал Москве уладить вопрос. Объясняясь перед гражданами своей страны, он сказал, что Россия получит «по сути, здания и сооружения, а не землю» и Путин заслужил эту дачу. По словам Бжании, РФ много помогала и помогает Абхазии, а в ответ за все время попросила только дачу.

«Мы этот объект передаем не бизнес-структурам, не случайным людям, мы передаем его руководителю, который сделал, как мне представляется, очень многое для Абхазии. <...> Дискуссия, развернувшаяся по этому вопросу, у меня вызывает удивление», — резюмировал политик.

Чем недовольна оппозиция

Однако оппозиция Абхазии думает по-другому — решение о передаче дачи там назвали антиконституционным и 26 декабря начали бессрочный митинг у здания парламента. Председатель оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба пояснил, что в тексте соглашения «есть пункты, которые возмущают общественность» и в текущем виде его нельзя ратифицировать.

Как пояснил «Газете.Ru» Затулин, Абхазия решила ратифицировать соглашение о передаче дачи, то есть провести его через процедуру одобрения в парламенте, «по своим причинам».

«Тут возникли проблемы, я не могу сейчас на память точно сказать, но были какие-то недочеты в этом документе, что дало повод в обстановке внутренней политической турбулентности в Абхазии ухватиться за это оппозиции», — сообщил депутат.

МИД Абхазии заявил 26 декабря об исправлении неточностей в соглашении по госдаче. Речь шла о точных границах участка дачи на суше и в море. Противники сделки отмечали, что, кроме 180 га заповедника на берегу Черного моря, Россия должна была получить с дачей еще 115 га морского пространства.

Решение парламента Абхазии

Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче дачи на внеочередном заседании 27 декабря.

«Все переживали за эту ситуацию, также много переживаний было у депутатов парламента. <...> Сегодня мы приняли ряд делегаций, обсуждали ряд опций принятия этого соглашения, чтоб обезопасить республику», — описал происходящее спикер парламента Лаша Ашуба.

На заседании присутствовали 28 депутатов (всего их 35), утвердить соглашение согласились 26.

При этом парламент одновременно принял сразу в трех чтениях несколько изменений в законодательство, необходимых в свете ситуации с «Пицундой». В их числе «специальный конституционный закон», который депутаты приняли после переговоров с оппозицией. В нем говорится, что Россия получает земельный участок и акваторию в аренду на 49 лет с возможностью продления и не может передать их «третьим лицам», иначе дача немедленно вернется в собственность республики.

«Данное соглашение не предусматривает передачу РФ земли, на которой расположен объект. Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО России», — уточнил посол РФ в республике Михаил Шургалин.