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В Эстонии не исключили рождественского наступления российской армии на Украине

Эстонский генерал Террас: Россия испортит Украине Рождество своим наступлением

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Gleb Garanich/Reuters

Депутат Европарламента от Эстонии и экс-министр обороны страны Рихо Террас заявил, что Россия может испортить Украине Рождество военным наступлением, если соберет достаточно сил, так как у ВСУ заканчивается вооружение. Его слова приводит ERR.

«Силы Украины заканчиваются. У них на исходе техника и оружие. У России этого тоже немного, но они могут собраться для этого конкретного рождественского наступления», — заявил Террас.

Он подчеркнул, что Россия «существенно усилила военное давление на Украину».

Экс-министр обороны Эстонии также отметил, что на Западе понимают необходимость поддерживать Киев в военном отношении. По его словам, если союзники Украины прекратят поддержку, «это будет плохим сигналом для всего мира». Страны Запада должны внести свой вклад в обеспечение безопасности этой страны, констатировал Террас.

До этого The New York Times писала, что российская армия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине. В материале говорится о том, что России за последние несколько недель удалось взять под свой контроль новые территории.

«Недавние наступления России под Авдеевкой, а также вокруг других городов, таких как Купянск, Бахмут и Марьинка, также являются еще одним свидетельством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя», — говорится в тексте.

Ранее генерал США в отставке рассказал, почему контрнаступление ВСУ оказалось неудачным.

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