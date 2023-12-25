Только для россиян: Путин ужесточил получение материнского капитала Путин подписал закон о маткапитале только на детей с гражданством РФ по рождению

Президент России Владимир Путин одобрил закон, который усложняет получение материнского капитала для приезжих. Теперь мигранты не смогут претендовать на выплаты, если родили ребенка до получения российского гражданства. По оценке экспертов, это сэкономит государству десятки миллиардов рублей.

Путин подписал закон, по которому материнский капитал будут выплачивать только родителям-гражданам РФ и только, если их ребенок также является по рождению российским гражданином. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

У родителей, которые претендуют на маткапитал, должно быть гражданство России на момент рождения ребенка. При этом неважно, где они фактически живут. Исключение сделано для жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Они сохранят право на маткапитал, даже если не были гражданами РФ на момент рождения своих детей.

Ребенок родителей-граждан России при рождении автоматически становится российским гражданином. Это происходит и в случае, если один из родителей гражданин, а другой нет, но ребенок при этом не приобрел иностранное гражданство по рождению или родился в России.

Закон вступит в силу с 1 января следующего года. Материнский капитал в 2024 году составит почти 631 тыс. на первого ребенка и около 834 тыс. на второго. Средства можно потратить только на определенные цели, например, образование ребенка, улучшение жилищных условий. Маткапитал оформляется в виде именного сертификата, его нельзя обналичить.

Если пара родила первого ребенка еще не будучи гражданами России, а при рождении второго родители уже получили гражданство, на второго ребенка маткапитал будут выплачивать как на первенца, разъяснял Минтруд.

«Если на момент рождения второго ребенка родители приобрели российское гражданство, то маткапитал они получат только на того ребенка, который являлся гражданином Российской Федерации при рождении. То есть при получении права на маткапитал первым считаться будет тот ребенок, который родился на территории Российской Федерации, а мать являлась гражданкой РФ на момент его рождения. Соответственно, и средства сертификата будут начисляться как на первенца », — поясняло ведомство.

Для чего нужен новый закон

Он устраняет «лазейку», когда на маткапитал могли претендовать мигранты, которые родили ребенка в другом государстве, но переехали в Россию и получили российские паспорта. Теперь число претендентов на маткапитал сократится примерно на 100 тыс. человек, а государство сэкономит несколько десятков миллиардов рублей, считает профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Материнский капитал был создан «для стимулирования рождаемости россиян», но превратился в «кормушку для мигрантов», заявлял депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. В конце ноября он предложил еще больше ужесточить законодательство и отобрать маткапитал у родителей с двойным, а не только российским гражданством. Кроме того, по задумке депутата, один из родителей для получения выплаты должен быть гражданином России по рождению. Соответствующие поправки Матвеев внес в Думу.

В конце октября вступил в силу новый закон о российском гражданстве. Он расширил перечень преступлений, из-за которых гражданство можно потерять (если он получено не по рождению). Среди таких правонарушений действия, угрожающие национальной безопасности и территориальной целостности России, призывы к экстремизму, диверсия, дезертирство, фейки об армии и дискредитация вооруженных сил. Кроме того, теперь претендующие на российский паспорт обязаны изучать не только язык, но и историю страны.