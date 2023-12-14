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В Госдуме предложили ввести «родительскую зарплату» для неработающих мам

Депутат ГД Лантратова призвала ввести родительскую зарплату для неработающих мам

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Депутат Государственной думы Яна Лантратова в интервью RT прокомментировала заявление президента России Владимира Путина в ходе пресс-конференции о том, что он видит решение проблемы с абортами в обращении к традиционным ценностям и в улучшении материального благосостояния граждан.

Как отметила парламентарий, глава государства дал понять, что запрет абортов и улучшение демографической ситуации в стране — не одно и то же.

«Глава государства показал, что он в курсе реальных проблем, которые надо решать. Со всем согласна. Также считаю, что надо расширять возможности использования материнского капитала, дать налоговые льготы для семей с детьми и «родительскую зарплату» неработающим мамам», — подчеркнула Лантратова.

Как заявил российский лидер, в области запрета медицинского прерывания беременности нужно действовать очень аккуратно, решение проблемы лежит в двух областях: обращение к традиционным ценностям и повышение благосостояния семьи.

Президент подчеркнул, что государство должно быть заинтересовано в том, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка. Он поручил и дальше продолжать разрабатывать меры по поддержке семей с детьми.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках.

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