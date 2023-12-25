«Подлинное лицо европейских крысенышей»: что в России думают о сербских протестах Песков заявил о попытках третьих сил провоцировать беспорядки в Сербии

В Сербии протесты сторонников оппозиционного блока переросли в беспорядки с требованием пересмотра итогов парламентских выборов. Последняя акция в Белграде закончилась попыткой штурма городского парламента и экстренным обращением президента Александара Вучича к нации. В Кремле считают, что протесты могли спровоцировать третьи силы. При этом в Госдуме и Совфеде по-разному оценивают демонстрации в Сербии. Что в России думают о сербских протестах — в материале «Газеты.Ru».

Воскресный вечер 24 декабря продолжил серию протестов в Белграде, инициированных условно прозападным оппозиционным блоком «Сербия против насилия». Сторонники альянса перекрыли одну из центральных улиц сербской столицы, выступив с требованием отменить итоги досрочных выборов, прошедших в республике 17 декабря и завершившихся победой правящей коалиции во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александара Вучича.

Демонстрации, начавшиеся с выступлений оппозиционных политиков на сцене, установленной между зданием избиркома Белграда и резиденцией главы государства, переросли в беспорядки и столкновения с полицией, а также попытку штурма столичной скупщины (парламента). Участие в протестах приняли примерно 2,5 тыс. активистов, 35 человек задержали по подозрению в подстрекательстве к провокациям . Около 30 сотрудников правоохранительных органов пострадали.

close Сторонники оппозиции пытаются штурмовать здание городского собрания в Белграде, Сербия, 24 декабря 2023 года Сторонники оппозиции пытаются штурмовать здание городского собрания в Белграде, Сербия, 24 декабря 2023 года Сторонники оппозиции на митинге в Белграде, Сербия, 24 декабря 2023 года Сторонники оппозиции на митинге в Белграде, Сербия, 24 декабря 2023 года Лидер оппозиции Александар Кута во время акции протеста в Белграде, Сербия, 24 декабря 2023 года Полную галерею можно посмотреть

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К ночи полиции удалось разогнать протест, в том числе за счет применения слезоточивого газа. Акции привели к экстренному обращению Вучича к нации, в ходе которого он исключил возможность переворота в республике, обвинил оппозицию в подготовке демонстраций заранее и пообещал преследовать зачинщиков беспорядков. При этом городские власти назвали произошедшее «майданизацией», а в правительстве Сербии поблагодарили российские спецслужбы за предупреждение о готовящихся акциях.

Что говорят в Кремле

В России беспорядки в Сербии восприняли с определенным беспокойством. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва видит попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать беспорядки в Белграде.

«Есть внутреннее законодательство, избирательные органы, есть также наблюдатели, которые не фиксировали каких-либо нарушений, которые способны поставить под сомнение легитимность состоявшихся выборов. Кроме того, налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа , спровоцировать подобные беспорядки в Белграде. Это то, что мы наблюдаем», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, в России не сомневаются в способности руководства Сербии обеспечить законность в государстве и считают ситуацию внутренним делом республики. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва не собирается вмешиваться в ситуацию и бережно относится к отношениям с Белградом.

Как ситуацию оценивают в Госдуме

Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты сходятся на том, что сербская оппозиция вряд ли сможет переломить ситуацию в республике в свою пользу путем протестов. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рад тому, что демонстрации откроют глаза сербам на противников Вучича.

«Смешно, что так называемая коалиция «Сербия против насилия» — союз феминисток, абортниц и соевых куколдов, — объединившись против насилия, пытаются сами его осуществить. Как люди совершенно недемократичные, они считают, что нужно все брать силой, если у них не получилось по-другому.

Я очень рад, что это (протесты оппозиции) произошло, потому что наши сербские братишки в очередной раз увидят подлинное лицо европейских крысенышей, которые пытаются все поменять в Сербии и продать родную страну», — высказал свою оценку депутат.

Он добавил, что Сербия — великая страна и европейцы должны знать, что она им не по зубам. Милонов предположил, что теперь европейские элиты и «леваки» будут вливать средства в сербский протест, но вряд ли смогут добиться успеха.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что «определенные спецслужбы» организовывают и спонсируют протесты в Сербии, пытаясь «раскачивать лодку».

«Эта ситуация не проходит по всему миру. Некоторые заинтересованные спецслужбы пытаются раскачивать лодку везде. Как внутри нашей страны, так и вокруг нее, в особенности в дружественных России государствах. Они пытаются переломить ситуацию в своих интересах. Я уверен, что сербские братушки сильны, они все видят и знают. В Сербии понимают, кто на протяжении столетий защищал их и был настоящим другом, в том числе для Югославии. Они будут делать все возможное, несмотря на провокации», — указал депутат.

Что думают в Совфеде

В Совете Федерации же отмечают предполагаемое участие других государств в запуске сербских демонстраций. Как заявил «Газете.Ru» председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, протесты могут быть согласованны за рубежом.

«Акции могут быть результатом электоральной неудачи и попыткой ее компенсировать, либо они, возможно, инициированы из-за рубежа и будут использованы как напоминание Вучичу. То есть угроза «сербского майдана» рассматривается в западных столицах как способ воздействия на политику Сербии», — отметил сенатор.

По мнению Пушкова, прозападные силы в Сербии готовы выполнять все указания Запада, в том числе признать независимость Косово, что для большинства сербов неприемлемо, поэтому им сложно добиться успеха на избирательных участках. Он добавил, что в республике уже однажды получилось раскачать ситуацию, когда в 2000 году свергли президента Слободана Милошевича.

«С тех пор ситуация в Сербии изменилась, сербы убедились в том же, в чем и Россия: прозападные силы ослабляют национальную идентичность, пытаются подчинить страну своим интересам. И сказать, что миллионы людей выйдут на улицы по мановению волшебной палочки, нельзя», — подчеркнул сенатор.

В то же время глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин не исключил, что протесты в Сербии связаны с мировой ситуацией в целом. По его словам, сейчас идет непростая борьба, она «носит геополитический характер стратегического противостояния» .

«Нет ничего удивительного в том, что в отдельно взятой стране после победы одной силы мгновенно спонсируется другая, чтобы поставить под сомнение результаты состоявшихся выборов. Искать эти рычаги достаточно просто, можно взять новейшую историю Украины или Грузии. Фокусные группы, которые находятся под ежедневным инструктажем соответствующих центров на Западе. Поэтому борьба будет продолжаться и еще очень долго, тут быстрых результатов никто не гарантирует», — пояснил сенатор.

По мнению Карасина, в сербской ситуации возможны любые сценарии, в том числе и негативные для властей. Сенатор выразил мнение, что надо надеяться на сохранение позиций победившей стороны, поскольку это отвечает интересам стабильности в Европе, в частности на Балканах.