Военная операция на Украине, день 670-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 670-й день

Группа боевых вертолетов ВКС РФ поразила авиаракетами С-8 скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинские СМИ сообщили о взрывах и атаке «шахедов» на Одессу. Старший офицер ВСУ анонимно сообщил в интервью The Independent, что Россия лишила Украину возможности производить «нужное снаряжение у себя». «Газета.Ru» ведет хронику событий.