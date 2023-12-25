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Политика

Военная операция на Украине, день 670-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 670-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Группа боевых вертолетов ВКС РФ поразила авиаракетами С-8 скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинские СМИ сообщили о взрывах и атаке «шахедов» на Одессу. Старший офицер ВСУ анонимно сообщил в интервью The Independent, что Россия лишила Украину возможности производить «нужное снаряжение у себя». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Россия парализовала военную промышленность Украины. Об этом в интервью британской газете The Independent заявил старший офицер Вооруженных сил Украины, пожелавший остаться анонимным.

08:37

08:28

Одесса атакована «шахедами», сообщает издание «Политика страны».

08:17

Группа боевых вертолетов ВКС РФ поразила неуправляемыми авиаракетами С-8 скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

08:11

Бывший главнокомандующий НАТО, адмирал в отставке Джеймс Ставридис призвал Конгресс США увеличить военную помощь Украине, сообщает The Hill.

«Мы должны оказать Украине военную поддержку. Их дело справедливое», — сказал он.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 670-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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