Военная операция на Украине, день 670-й

Россия парализовала военную промышленность Украины. Об этом в интервью британской газете The Independent заявил старший офицер Вооруженных сил Украины, пожелавший остаться анонимным.
Группа боевых вертолетов ВКС РФ поразила неуправляемыми авиаракетами С-8 скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Бывший главнокомандующий НАТО, адмирал в отставке Джеймс Ставридис призвал Конгресс США увеличить военную помощь Украине, сообщает The Hill.
«Мы должны оказать Украине военную поддержку. Их дело справедливое», — сказал он.