«Новые люди» и «Партия роста» выдвинули единого кандидата в президенты Съезд «Новых людей» выдвинул вице-спикера ГД Даванкова кандидатом на выборы-2024

Фракции «Новые люди» и «Партия роста» решили объединиться и выдвинули единого кандидата для участия в выборах президента России в марте 2024 года. Им стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Политик уже участвовал в выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года и набрал 5,34% голосов, заняв четвертое место из пяти.

Объединение сил

Партия «Новые люди» главы компании Faberlic Алексея Нечаева, основанная в 2020 году, и «Партия роста» уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, созданная в 2016 году, подписали соглашение об объединении. Первый съезд объединенных партий наметили на февраль.

«Всем здоровым силам современности надо объединяться. <...> По итогам летних кампаний и осенних выборов мы решили [вместе с «Партией роста»], что будем идти вместе и продолжать нашу линию к объединению», — сказал Нечаев в ходе съезда «Новых людей», отметив, что ранее оба политических объединения провели вместе успешные региональные кампании.

По словам Титова, команды давно объединились, а 24 декабря «объединяются партиями». Он назвал слияние партий большим шагом вперед. «Мы его [слияние] высоко ценим, надеемся, что впереди только успех», — отметил он.

Как отметил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, стране нужна оптимальная экономика, которая развивает бизнес. По его словам, в нужное русло экономику «может направить только сильное профессиональное государство».

«Члены политсовета согласились с необходимостью будущего слияния двух партий под условным названием «Новые Люди. Рост» , — сообщили РИА Новости в пресс-службе «Партии роста».

Политические планы

По словам Титова, в последнее время государство, с одной стороны, шло «на уникальные стимулирующие пакеты для малого бизнеса, инвестиционных проектов», с другой — власти приняли непопулярное у бизнеса решение — ввели экспортный налог.

«Поэтому нам нужно сегодня найти оптимальный вариант нашей экономики. Думаю, что именно у нас есть такая возможность», — сказал Титов.

Нечаев же сообщил, что «Новые люди» и «Партия роста» выдвинут единого кандидата на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах. Им стал вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков. Выступая на съезде, он призвал всех сказать переменам «да».

В ответ на вопрос, собирается ли он критиковать президента РФ Владимира Путина в рамках предвыборной кампании, Даванков сказал, что не видит в этом смысла.

«Никому лучше от критики не будет. Критика [политических оппонентов] осталась в каких-то других временах. Я не делал этого и во время московской кампании [во время выборов мэра Москвы в сентябре].

Я старался донести нашу повестку, то, что волнует москвичей. И сейчас я планирую сделать примерно то же самое, только по всей России», — сказал он.

У Даванкова в планах посетить 30 городов и пообщаться с избирателям. По словам политика, у него есть гипотеза того, какой должна быть Россия, и он хочет проверить ее на людях. На выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года депутат набрал 5,34% голосов, заняв четвертое место из пяти кандидатов.

Выборы президента

8 декабря Центризбирком России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.

В этот же день Путин объявил об участии в выборах главы государства. Президент сообщил о своем намерении герою ДНР Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героя России.

Накануне партия «Справедливая Россия — За правду» отказалась выдвигать своего кандидата и поддержала выдвижение Путина на президентских выборах в 2024 году. Ее лидер Сергей Миронов заявил, что России «нужен президент, который заслужил доверие народа».

Крайний срок подачи документов самовыдвиженцами — 27 декабря. Кандидаты от партий должны подать документы не позднее 1 января. Претенденты, выдвинутые парламентскими партиями, освобождаются от сбора подписей. Партия «Яблоко» ранее сообщила, что ее председатель Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, к 23 декабря число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты достигло 29 человек.