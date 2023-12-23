«Нужен президент, заслуживший доверие». СРЗП поддержала Путина и не выдвинула своего кандидата Глава ЦИК Памфилова: число претендентов на выдвижение в президенты достигло 29

Члены партии «Справедливая Россия — За Правду» решили не выдвигать своего кандидата на президентские выборы в 2024 году. Как заявил на съезде лидер фракции Сергей Миронов, стране нужен именно такой президент, как действующий лидер — Владимир Путин. Сам глава государства поблагодарил справороссов за поддержку и выразил надежду на конструктивное взаимодействие. По информации ЦИК, число претендентов на выдвижение в президенты уже достигло 29 человек.

Съезд партии «Справедливая Россия — За Правду» поддержал выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале партии.

Решение поддержать действующего главу государства принято единогласно. Всего проголосовали 192 делегата. На предыдущем съезде в мае члены партии уже условились не выдвигать своего кандидата, однако теперь этот выбор зафиксирован официально.

Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов выразил мнение, что России нужен президент, которому доверяет народ.

«Нашей стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознает свою ответственность перед народом — это Путин», — сказал политик на съезде партии.

Делегаты также избрали Миронова председателем собрания. Секретарем избрана заместитель руководителя фракции, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Сам Путин направил приветствие делегатам и гостям XIII съезда партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» и выразил благодарность за поддержку. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Желаю вам плодотворной работы. И, конечно, хочу выразить искреннюю признательность за поддержку. Рассчитываю на продолжение конструктивного взаимодействия и содержательного диалога на благо России и нашего народа», — говорится в послании.

Претенденты на пост

Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты уже достигло 29 человек, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Многие наши коллеги сейчас ходят на съезды претендентов, которых сейчас уже 29», — сказала она (цитата по ТАСС).

Крайний срок подачи документов самовыдвиженцами — 27 декабря. Кандидаты от партий должны подать документы не позднее 1 января. При этом претенденты, выдвинутые парламентскими партиями, освобождены от сбора подписей.

Партия «Яблоко» сообщила, что ее лидер Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах. При этом в пресс-службе партии добавили, что сбор подписей не остановлен, поскольку они поступают от россиян, и «Яблоко» «не в силах» его остановить.

Кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ накануне предложила пленуму кандидатуру Николая Харитонова. В подмосковных «Снегирях» прошел съезд партии, который тайным голосованием выдвинул Харитонова кандидатом.

Харитонов пообещал, что не будет критиковать Путина во время предвыборной кампании.

«Я за что буду критиковать? Он отвечает за свой цикл работы. Зачем я буду критиковать? Я, по-первых, не из таких людей, чтобы критиковать коллег. Каждый человек отвечает за свою работу, поэтому избиратели оценят итоги работы и мои, и других претендентов, в том числе Владимира Путина», — сказал политик после съезда.

ЛДПР выдвинула лидера партии Леонида Слуцкого. На съезде партии 19 декабря за его кандидатуру (единственную в бюллетене) проголосовали 106 делегатов.

Сбор подписей

В России 23 декабря начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина. Волонтеры избирательного штаба действующего президента вместе с отделениями Народного фронта и «Единой России» приступили к работе.

Как ранее сообщила сопредседатель штаба, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, сбор подписей будет продолжаться до конца января.

В новых регионах голоса будут собирать в выездном формате. «В силу своей специфики в четырех новых субъектах в основном выездным образом собираются. Людей, которые хотят оставить подписи, в новых регионах очень много, но собирать людей в кучи небезопасно, поэтому стараемся там работать выездным образом», — пояснил заместитель главы исполкома Народного Фронта Борис Подольный.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. 22 ноября Центральная избирательная комиссии приняла постановления, утверждающие список документов, которые должны будут предоставить в ЦИК кандидаты на пост президента России.