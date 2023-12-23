Буржуазное перерождение и моральное разложение. Почему расстреляли Берию Как Лаврентий Берия проиграл в борьбе за власть после смерти Сталина

Лаврентий Берия – наиболее противоречивый деятель советской истории. Он сократил масштабы репрессий и курировал создание советской атомной бомбы, а после смерти Сталина начал реформы, ставшие прологом будущей «оттепели». Несмотря на это, его обвинили в государственной измене и расстреляли 23 декабря 1953 года. Почему Берия проиграл в борьбе за власть – в материале «Газеты.Ru».

Провел амнистию, запретил пытки

Закат сталинского правления сопровождался обострением карательной политики. Под удар попали различные социальные и этнические группы – «Ленинградское дело, «Дело врачей-вредителей», «Мингрельское дело» и др. Берия, этнический мингрел, попал в немилость вождя и ощущал на себе возможность скорой расправы. Поэтому смерть Сталина в марте 1953 года воспринималась им как возможность провести коренные преобразования в государстве.

После кончины вождя руководящие должности в СССР распределились между его ближайшими соратниками. Берия имел серьезные позиции в советской иерархии. Во время войны он был членом Государственного комитета обороны: руководил производством самолетов, моторов, боеприпасов, танков. В декабре 1945 года он покинул НКВД и стал администратором проекта по созданию ядерного оружия в СССР. Позже академик Игорь Курчатов скажет: «Если бы не он, Берия, бомбы не было бы».

В Советском Союзе ощущалась необходимость смягчения тоталитарного режима, поэтому Берия, который не был замешан в организации наиболее одиозных уголовных процессов последних сталинских лет, вернулся на пост руководителя госбезопасности, возглавив объединенное МВД и МГБ. Также он сохранил позиции первого заместителя председателя Совета Министров СССР и члена Президиума ЦК КПСС.

Берия попытался исправить злоупотребления прошлых лет, в частности, предложил широкомасштабную амнистию для заключенных, чей срок не превышал пяти лет.

Под амнистию также попали тяжелобольные, несовершеннолетние, престарелые и женщины, имеющие детей до 10 лет. 27 марта 1953 года Президиум Верховного Совета издал указ, по которому на свободу вышли 1 181 264 человека.

Для пересмотра нашумевших уголовных дел создали специальную следственную группу. 4 апреля 1953 года газета «Правда» объявила, что «врачи-убийцы» стали жертвами произвола, а признательные показания по их делу получены с помощью недопустимых и строжайше запрещенных методов. Последовал приказ Берии, запретивший применять к арестованным меры «принуждения и физического воздействия». Следователя Михаила Рюмина арестовали, бывшего главу МГБ Семена Игнатьева сняли с должности – они несли ответственность за дело против врачей.

Второе лицо в государстве

Во время похорон Сталина 9 марта 1953 года на Красной площади слово для выступления на траурном митинге получили лишь три члена нового руководства страны. Первым произнес речь Георгий Маленков, ставший после смерти вождя главой советского государства – председателем Совета Министров СССР. Далее выступил Берия – формально второе лицо в государстве, но фактически теневой лидер, совместивший полномочия главы госбезопасности с должностью первого зампреда правительства. Также в триумвират вошел Вячеслав Молотов, вернувшийся на пост министра иностранных дел.

close 100% Слева направо: Вячеслав Молотов, Николай Булганин, Лазарь Каганович, Климент Ворошилов, Георгий Маленков, Николай Шверник, Чжоу Эньлай, Лаврентий Берия, Анастас Микоян, Никита Хрущев и другие проходят по Охотному ряду за гробом с телом Иосифа Сталина, 1953 год РИА Новости/РИА Новости

Между Маленковым и Берией возникла конкуренция за пересмотр сталинского наследия. Они стремились дистанцироваться от репрессивной политики прежних лет и продемонстрировать иной подход к управлению страной.

В стенограмме заседания Президиума ЦК КПСС от 10 марта 1953 года сохранился тезис Маленкова: «Считаем обязательным прекратить политику культа личности». Чтобы завоевать доверие населения, глава правительства изменил экономический курс – поручил заняться производством товаров народного потребления и увеличить вложения в развитие легкой и пищевой промышленности, а также сельского хозяйства. Из-за этого в народе даже возникла поговорка: «Пришел Маленков, поели блинков».

Берия тоже пытался решить остросоциальные проблемы. Он отменил паспортные ограничения, мешавшие бывшим заключенным передвигаться по стране. В его записке на имя Маленкова сказано: «Если взглянуть на карту СССР, то можно видеть, что вся страна пестрит режимными городами и различными запретными зонами, где запрещено проживать гражданам, имеющим судимость. Министерство внутренних дел СССР считает необходимым упразднить существующие паспортные ограничения в городах и местностях Советского Союза».

По инициативе главы госбезопасности прекратились дорогостоящие и малоэффективные стройки, на которых использовался труд заключенных ГУЛАГа. В частности, по предложению Берии закрыли проект по строительству Главного Туркменского канала (в 1954 году стройку возобновили, что в дальнейшем привело к экологической катастрофе – исчезновению Аральского моря).

Коллективное руководство

Отказ от политики культа личности проявился в создании системы коллективного руководства. Власть в стране перестала концентрироваться в руках одного человека или в рамках отдельного ведомства. В новой системе государственную власть, представленную Советом Министров, уравновешивал партийный аппарат. Фактическим руководителем партии после смерти Сталина стал Никита Хрущев. В сентябре 1953 года его изберут первым секретарем ЦК КПСС.

Смещение Берии произошло из-за того, что он стремился быть лидером в новой системе и поставил под сомнение авторитет партийной номенклатуры. Инициативы главы госбезопасности затрагивали направления, которые выходили за пределы его сферы ответственности.

Например, он активно занимался вопросами национальной политики, что приводило к кадровым перестановкам в республиках.

Интерес к этой проблеме возник из-за партизанской борьбы, которая не утихала в западных регионах СССР. В Прибалтике и Западной Украине действовало националистическое подполье, которое испытывало антирусские настроения и сопротивлялось советизации. Берия выступил против силового решения этого вопроса. Чтобы вызвать доверие у людей из национальных республик, он предложил опираться на местные кадры и сократить количество руководителей, присланных из Москвы.

Берия поручил республиканским органам внутренних дел подготовить отчет о кадровой политике в Западной Украине. Выяснилось, что из 311 руководящих работников в регионе только 18 были выходцами из местного населения.

«По настоянию Берии Президиум ЦК КПСС признал неудовлетворительным руководство КП Украины. Первый секретарь Украинской компартии (приемник, между прочим, Хрущева) Мельников Л.Г. был снят с работы, отозван в Москву. На пост первого секретаря ЦК КП Украины был назначен Кириченко А.И.», – пишет историк Алексей Топтыгин в книге «Лаврентий Берия. Неизвестный маршал госбезопасности».

Кроме того, министром внутренних дел Украины стал генерал-лейтенант Павел Мешик – соратник Берии, возглавлявший службу безопасности Атомного проекта. Мешик – коренной украинец, уроженец Конотопа. Он рекомендовал партийным работникам республики учить украинский язык, не позволил первому секретарю Львовского обкома Зиновию Сердюку присвоить здание из ведомства детсада МВД и потребовал от секретаря Киевского обкома Петра Шелеста вернуть катер пожарного надзора, одолженный для охоты. Партийные чиновники Украины жаловались Хрущеву на чрезмерную опеку со стороны главы госбезопасности и его соратников.

Также Берия занимался внешнеполитическими вопросами. Он предлагал объединить Германию, чтобы преодолеть экономическое отставание ГДР от ФРГ. Из Восточной Германии с января 1951 года по апрель 1953 года бежали 447 тысяч человек. Причиной бегства был курс руководства ГДР (его возглавлял коммунист Вальтер Ульбрихт) на форсированное строительство социализма в республике. Он выражался в усилении классовой борьбы, ограничении предпринимательства, ускоренной индустриализации и создании колхозов. В то время как жители ФРГ получали помощь от США (план Маршалла) и постепенно восстанавливали экономику, население Восточной Германии оказалось на грани кризиса из-за инициатив своего руководства.

В книге «Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930-1950 годы» советский разведчик Павел Судоплатов пишет: «Перед самым Первомаем 1953 года Берия поручил мне подготовить секретные разведывательные мероприятия для зондирования возможности воссоединения Германии. Он сказал мне, что нейтральная объединенная Германия с коалиционным правительством укрепит наше положение в мире. Берия предупредил меня, что этот план является сверхсекретным, и аппарат Молотова, как и все Министерство иностранных дел, подключится к делу лишь на втором этапе, когда начнутся переговоры».

Очевидно, что активность Берии нарушала равновесие, сложившееся в коллективном руководстве СССР после смерти Сталина. При этом глава госбезопасности отметился своей склонностью к пересмотру репрессивной политики прежних лет, что не могло не тревожить его коллег по высшему эшелону власти.

«Лаврентий Павлович имел в своем распоряжении значительную часть материалов, обличающих практически всех руководителей, а в первую очередь Маленкова и Хрущева, в активном проведении репрессий », – пишет историк Рудольф Баландин в книге «Маленков. Третий вождь Страны Советов».

Заговор

Германский вопрос оказал существенное влияние на судьбу Берии. В ГДР 17 июня 1953 года начались массовые народные выступления против политики СЕПГ – правящей партии в Восточной Германии. Демонстранты требовали снижения норм выработки и проведения свободных выборов для смены социально-экономического курса в стране. Они даже смогли штурмом взять следственный изолятор в Магдебурге и освободить заключенных, которые примкнули к протесту. В Москве решили направить в ГДР советские войска для усмирения бунтовщиков.

Для выявления зачинщиков беспорядков Берия отправил в Берлин своих доверенных лиц: начальника военной контрразведки Сергея Гоглидзе и заместителя начальника контрольной инспекции МВД Амаяка Кобулова. Позже он и сам поехал в командировку в ГДР.

Во время отсутствия Берии в Москве против него устроили заговор . Хрущев, Маленков и Молотов окончательно договорились о смещении конкурента. Исполнителями стали представители генералитета: министр обороны Николай Булганин, маршал Георгий Жуков, командующий войсками Московского военного округа Кирилл Москаленко.

Когда Берия вернулся из поездки, его арестовали на заседании Совмина 26 июня. Его лишили всех званий и поместили почти на полгода в подземное помещение штаба Московского военного округа. На Пленуме ЦК КПСС 7 июля обсуждался вопрос «О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берии».

Берию объявили агентом международного империализма, обвинили в проведении массовых репрессий 30-х годов и в попытке поставить МВД над партией и правительством. Кроме того, обвинители указали на буржуазное перерождение и моральное разложение бывшего министра госбезопасности.

Приговор Берии гласил, что он «сколотил враждебную советскому государству изменническую группу заговорщиков», которая стремилась использовать МВД против Компартии и правительства СССР «в интересах иностранного капитала для захвата власти и ликвидации советского рабоче-крестьянского строя». Согласно официальной версии, 23 декабря 1953 года Берию расстреляли по приговору специального судебного присутствия Верховного суда СССР.

Казнь слишком инициативного и информированного министра внутренних дел не привела к сплочению в рядах коллективного руководства, напротив, борьба за власть между бывшими союзниками только обострилась. Попытка добиться отставки Хрущева, занявшего первые позиции в советском государстве, обернулась поражением в 1957 году для участников «антипартийной группы».

Маленков лишился работы в Совете Министров. Его вывели из состава ЦК и отправили в Казахстан руководить ГЭС в Усть-Каменогорске, затем назначили директором Экибастузской ГРЭС. Лишь после выхода на пенсию в 1968 году он смог вернуться в Москву. Молотов тоже вышел из коллективного руководства. Бывшего министра иностранных дел назначили советским послом в Монголии, а в 1962 году отправили в отставку, исключив из партии за несогласие с курсом на десталинизацию.