«Лишение субъектности»: почему США хотят видеть Польшу лидером ЕС

США хотели бы видеть Польшу лидером Евросоюза, заявил замглавы Госдепа О'Брайен. Он отдельно отметил, что Вашингтон ожидает углубления сотрудничества с Варшавой на фоне смены руководства республики на условно проевропейское. Почему в США заговорили о лидерстве Польши в ЕС и ждать ли от новой власти сотрудничества с Белым домом, — в материале «Газеты.Ru».

Заместитель госсекретаря США по европейским делам Джеймс О'Брайен заявил, что Вашингтон хотел бы видеть Варшаву лидером Евросоюза. В интервью Rzeczpospolita он отметил, что американская сторона всегда тесно сотрудничала с Польшей вне зависимости от того, какая администрация занимала Белый дом.

«Мы очень хотим, чтобы Польша была лидером в Европейском Союзе. И это декларируемая цель нового правительства. Это дает нам поддержку. Мы также хотели бы, чтобы Польша имела тесные отношения со всеми своими соседями. И это также официальная цель нынешнего правительства. А приверженность верховенству закона, свобода слова и права человека — это ценности, которые важны для нас. Так что это также вселяет в нас оптимизм», — добавил О'Брайен.

По его словам, США считают позитивным для ЕС возможное улучшение отношений Варшавы с Берлином и решение споров с Украиной. О'Брайен подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Польшей, в том числе в энергетической и военной сферах, с приходом к власти оппозиционной условно проевропейской коалиции во главе с бывшим главой Евросовета Дональдом Туском.

С чем связаны заявления Госдепа по Польше

Заявления О'Брайена прозвучали после его встреч с новым руководством Польши. Кабмин Туска приходит на смену бывшей правящей крайне правой партии «Право и справедливость» (ПиС), которая заключила немало контрактов в США, в частности, в сфере обороны, и всячески развивала сотрудничество в противовес довольно натянутым отношениям с Брюсселем. Новый кабмин же, как ожидается, восстановит взаимодействие с ЕС, в особенности с Германией, с которой у ПиС не раз возникали прения, в том числе по вопросам репараций по итогам Второй мировой войны.

Будет ли кабмин Туска делать уклон в сторону Европы в противовес США, в отличии от евроскептиков из «Право и справедливости», пока неизвестно. По словам О'Брайена, он не ожидает снижения уровня взаимодействия между Вашингтоном и Варшавой при новой власти.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты же по-разному оценивают слова представителя Госдепа. Так, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев не исключил, что у американцев возникла некая нервозность из-за смены власти в Польше .

«Совсем простые ребята в лице крайне правой партии «Право и справедливость» в Польше существенно власть потеряли. А более сложные ребята во главе с Туском, у которых более комплексные отношения с ФРГ и хорошая работа с Брюсселем, выиграли выборы. Не исключено, что заявления по поводу того, что США хотели бы видеть Варшаву лидером ЕС — это довольно неуклюжая попытка установить дополнительный контакт с новым правительством. Туск вряд ли будет проводить антиамериканскую политику, но с ним взаимодействовать США будет сложнее, что их и немного пугает», — пояснил эксперт.

В свою очередь старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, напротив, считает, что США по факту не о чем беспокоиться, поскольку Вашингтон отчасти помог оппозиционной коалиции Туска прийти к власти.

«Углубление сотрудничества Польши с США, разумеется, будет, несмотря на приход к власти оппозиционного правительства во главе с Туском. Есть ошибочное мнение о том, что правительство «Право и справедливости» было проамериканским. На самом деле оно было пропольским, просто интересы Варшавы и Вашингтона во многом совпадали.

Во время правления «Права и справедливости» Польша была страной, которая в любой ситуации отстаивала свои интересы и не прогибалась, а теперь будет по-другому. Туск — конформист, который способен договариваться даже во вред Польше. И по факту американцы привели его к власти», — добавил эксперт.

Он отметил, что Туск сам не мог победить «Право и справедливость», поэтому была разработана схема с объединением нескольких партий с совершенно разными повестками в альянс. Офицеров-Бельский подчеркнул, что в итоге это сработало и теперь Польша «постепенно лишается своей субъектности».

Польша — лидер ЕС?

На данный момент сложно представить Варшаву одним из главных государств в Евросоюзе. Если верить европейской прессе, то ключевые страны объединения — Германия, Франция, Испания и Италия. Зачастую предпочтение уходит государствам Западной Европы, поскольку они обладают наиболее сильными экономиками в ЕС. Польша же все еще отказывается входить в зону евро и получает весомые дотации из европейских фондов.

С точки зрения Тимофея Бордачева из НИУ ВШЭ, Польша, конечно, не может стать лидером Евросоюза. По его словам, Варшава сильно зависит от ключевых европейских государств.

«В последние несколько лет американские начальники вообще выключили необходимость думать, прежде чем что-либо говорить. Несут любой бред. Никаким лидером в ЕС Польша быть не может, денег у нее нет, экономики нет, инвестиционно она полностью зависит от Германии, а в сельском хозяйстве — от Франции. Без этих двух государств Варшава в целом останется без штанов, поскольку она получает больше всех дотаций из бюджета Евросоюза», — отметил эксперт.

В то же время Дмитрий Офицеров-Бельский из ИМЭМО РАН назвал двоякой текущую ситуацию вокруг Польши. По его мнению, пока по своему потенциалу Польша не тянет на лидера ЕС и вряд ли сможет достичь этого статуса в ближайшие несколько десятилетий.

«С другой стороны, в последние годы Варшава начала играть большую международную роль, чем позволял ее потенциал. Это огромная заслуга польской дипломатии и отношений с США. То есть взаимодействие с Вашингтоном помогало Польше занимать свою позицию в отношениях с Россией, Брюсселем. Это давало им возможность проводить достаточно смелую и эффективную политику. Тем не менее, в том же Госдепе вряд ли ждут превращения Польшу в лидера Европы. Американская дипломатия тут хотела бы выдать Польше некий аванс», — добавил он.

Устраивают ли США лидеры Европы

После смены республиканской администрации в Вашингтоне на демократическую в январе 2021 года американо-европейские отношения развиваются в довольно позитивном ключе. Смена претензий времен правления президента США Дональда Трампа, в том числе из-за недостаточных трат стран ЕС на оборону в рамках НАТО, сменилась условной консолидацией под руководством его преемника Джо Байдена.

В последнее время в медиапространстве больше указывают на зависимость ЕС от США, чем раздор между сторонами. Это касается и ключевых государств объединения, к примеру, Германии, которая следует американской позиции по конфликту на Украине, ориентируясь на Белый дом в поставках оружия Киеву.

По словам Дмитрия Офицерова-Бельского, в последнее время Вашингтон устраивает абсолютно все в отношениях с текущими лидерами Евросоюза , в том числе с Германией и Францией.

«Американцы никогда не пытаются делать ставку только на одну лошадь. Поэтому они одновременно развивают отношения с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером ФРГ Олафом] Шольцем. Заявления в пользу Польши же связаны с тем, что Вашингтон пытается задать большую скорость евроатлантической интеграции. Речь не о НАТО, а об идеи Трансатлантической зоны свободной торговли и инвестиций. Американцам удалось взять европейцев почти под полный контроль и теперь этот план может быть воплощен», — заключил эксперт.