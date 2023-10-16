«Политический раскол» или «Праздник демократии». Что принесли Польше «самые важные выборы»

Польская правящая партия «Право и справедливость» не набирает необходимого для формирования абсолютного большинства в парламенте после завершившихся в воскресенье выборов. К настоящему моменту подсчитаны 75% бюллетеней. Лидер «Гражданской коалиции» Дональд Туск уже заявил, что он и сторонники «выиграли демократию, свободу и нашу Польшу». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После подсчета 75% голосов поляков у правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) — 37,03% процентов. У оппозиционной «Гражданской коалиции» (ГК), возглавляемой экс-главой Европейского совета и бывшим премьер-министром Дональдом Туском, — 29,11%, сообщает Wyborcza.pl.

Далее идут «Третий путь» с 14,47%, «Новые левые» с 8,31% и «Конфедерация» с 7,24%.

Несмотря на то, что правящая партия «Право и справедливость» получила большинство голосов на выборах, она уже не сможет сохранить абсолютное большинство в парламенте и сформировать правительство, даже если вступит в коалицию с ультраправой «Конфедерацией».

Польские СМИ пишут об этих выборах как о «самых важных с конца 1990-х». Рейтинг правящей «ПиС» падал с весны, поэтому оппозиция была настроена оптимистично и уверенно.

Лидер «Гражданской коалиции» Туск заявил о смене эпох и подчеркнул, что начнёт переговоры о формировании правящей коалиции сразу же после оглашения официальных результатов.

«Это конец плохих времен, конец правления «ПиС». Мы отстранили их от власти», — сказал Туск. «Мы выиграли демократию, свободу, нашу Польшу», — заключил он.

Лидер правящей «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в свою очередь призвал дождаться официальных результатов, поскольку «могут произойти интересные события».

Общенациональный референдум

Помимо выборов в парламент, в Польше также должен был пройти референдум, но из-за низкой явки его, скорее всего, признают несостоявшимся. Явка составила всего 40% избирателей при необходимом минимуме в 50%.

Поляки должны были ответить на четыре вопроса: «Согласны ли вы на неконтролируемый приток мигрантов?», «Выступаете ли за устранение всех заграждений на границе с Беларусью?», «Согласны ли на повышение пенсионного возраста?» и «Поддерживаете ли вы продажу госпредприятий иностранным частным компаниям?».

Поддержка Украины

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда назвал итоги выборов в Польше «проблемой для Киева».

«Сейчас то, что мы видим на экзит-полах, является проблемой для Украины. Это связано с тем, что, по данным экзит-полов, на выборах победила партия «ПиС», но у оппозиции большинство голосов, и это создает очень неопределенную ситуацию», — цитирует его слова Interia.

Дунда полагает, что такая неопределенность может привести к очередным выборам в следующем году, если постоянное большинство в парламенте так и не удастся сформировать. Возобновление избирательной кампании в свою очередь будет означать замалчивание темы помощи Украине. Это опасно для Киева, добавил Дунда.

Политолог-полонист Станислав Стремидловский полагает, что Польшу действительно ждет внутренний кризис, а выборы в парламент продемонстрировали существовавший в польском обществе раскол. В таких условиях проведение новых выборов через короткий промежуток времени вполне возможно.

«Политический раскол в польском обществе существовал и до парламентских выборов. Результаты электорального процесса просто зафиксировали разрыв в еще большем виде. Однако я не думаю, что противостояние войдет в горячую фазу, как это было во время судебной реформы или запрета абортов в 2016 и 2021 годах», — отметил Стремидловский.

При этом президент Польши Анджей Дуда не потерпит конкуренции и «не даст оппозиции спокойной жизни», уверен эксперт.

Посол России в Польше Сергей Андреев в то же время уверен, что позиция Варшавы по украинскому кризису не изменится после выборов. «Маловероятно», — сказал он.

По мнению Андреева, итоги выборов в Польше не окажут влияния на отношения Киева и Варшавы и поддержку Украины.

Единственной партией, которая до выборов выступала за прекращение помощи Украине, была ультраправая «Конфедерация». Ряд представителей политической силы даже пытались запустить кампанию с лозунгом «Стоп украинизации Польши». Остальные политические силы никогда не отказывались от поддержки Варшавой Киева.

Праздник демократии

Ранее президент Дуда назвал прошедшие в стране парламентские выборы «праздником демократии». Он отметил самую высокую явку за весь период независимости страны и поблагодарил тех, кто обеспечил безопасный процесс голосования.

«Демократия в Польше стабильна, я этому очень рад. Я рад, что есть голос польского общества, какова его воля — эта воля будет у нас завтра. <…> Поздравляю новых депутатов и сенаторов, которые получат места в новом парламенте», — говорится в заявлении президента.