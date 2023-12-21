Пол Уилан во время оглашения приговора в Мосгорсуде, 2020 год

«Моя жизнь проходит»: осужденный в России за шпионаж Уилан обвинил США в предательстве Осужденный в России американец Уилан обвинил США в предательстве

Находящийся в мордовской колонии Пол Уилан рассказал в интервью Би-би-си, что чувствует себя преданным Вашингтоном. Он пожаловался, что США из раза в раз обменивают других граждан страны, пока его жизнь проходит. Во время «Итогов года» Владимир Путин заявил, что Москва не против обменять Уилана, но на подходящих условиях.

«Кидать спагетти в стену и смотреть, какие прилипнут»

Осужденный в РФ за шпионаж американец Пол Уилан обвинил власти США в предательстве, так как они до сих пор не могут обменять его и вернуть домой. Об этом он сказал в интервью Би-би-си.

«Серьезное предательство. Это крайне неприятно», — заявил Уилан по телефону.

Он пояснил, что у Вашингтона были разные «серьезные предложения» по его обмену, однако это все «не то, чего хотят русские».

«Поэтому они (власти США. — «Газета.Ru») продолжают перебирать варианты, чтобы посмотреть, какой сработает. Проблема в том, что в это время моя жизнь проходит ... Пять лет [прошло]», — подчеркнул американец.

Он сравнил действия США с попытками «кидать спагетти в стену и смотреть, какие прилипнут», и признался, что боится и дальше оставаться в конце очереди по обмену заключенными между странами.

За время, что Уилан отбывает срок, Россия и США обменяли несколько человек. В 2022-м Россия обменяла американского морcкого пехотинца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. В начале декабря прошлого года Москва отправила на родину осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, а Вашингтон — россиянина Виктора Бута, который сидел в США за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма. Имя Уилана тоже фигурировало в последних переговорах, но добиться его освобождения не получилось.

«Хотим договориться»

Уилана задержали в Москве в 2018 году. В 2020-м Мосгорсуд дал ему 16 лет колонии строго режима по ст. 276 УК (шпионаж). Отбывать наказание американца отправили в одну из мордовских колоний.

Wall Street Journal со ссылкой на источник весной писала, что Россия хотела обменять Уилана на бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, которого приговорили в Германии к пожизненному заключению за ликвидацию гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Владимир Путин называл грузина одним из организаторов теракта в московском метро.

Владимир Путин 14 декабря во время «Итогов года» (так теперь называется прямая линия и большая пресс-конференция президента) сказал, что Москва не против обменять Уилана, но на подходящих условиях.

«Вы говорите, почему бы им (арестованным в России американцам. — «Газета.Ru») не вернуться на родину? [А] почему бы им не совершать правонарушений на территории Российской Федерации? Но это все риторика. Но мы не то чтобы отказались их возвращать.

Мы не отказываемся. Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны. <...> Американская сторона должна услышать нас», — отметил Путин.

Он добавил, что Россия и США ведут диалог на этот счет, хоть он и «непростой». Российский лидер отметил, что стороны говорят на «понятном друг для друга языке», и подчеркнул, что решения об обмене должны опираться на «гуманитарные соображения».

Подход Вашингтона

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в августе разговаривал с Уиланом по телефону. Дипломат призвал американца сохранять веру и заявил, что Вашингтон делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть его. Брат Уилана Дэвид назвал этот разговор «долгим и откровенным».

Источник CNN уточнял, что это был второй телефонный разговор между Уиланом и Блинкеном за все время, что тот отбывает срок. CNN отметил, что американец может звонить из своей мордовской колонии, но как именно была организована связь с Вашингтоном, не уточнил.

В начале апреля источник Wall Street Journal из Белого дома рассказывал, что США открыты для «креативных решений» по обмену Уилана:

«Мы постоянно прикидываем, какие варианты из тех, что не противоречат закону, могут оказаться своевременными и полезными».

Уилан жаловался, что в мордовской колонии сотрудники будят его по ночам, не дают врача со знанием английского и вообще плохо к нему относятся. В 2022 году американец попадал в тюремную больницу. В конце ноября этого года на него напал 50-летний заключенный из Турции. По словам Уилана, тот сделал это из-за неприязни к США.