ЦИК приняла заявки от 16 кандидатов в президенты России. Кто возглавит штаб Путина ЦИК: онлайн-голосование на выборах президента в 2024 году пройдет в 29 регионах

Центризбирком разрешил Путину начать сбор подписей для президентских выборов и принял заявки от еще 15 потенциальных кандидатов. По данным «Коммерсанта», лидерами избирательного штаба Путина могут стать военный из ДНР, глава одной из московских коронавирусных больниц и актер Владимир Машков.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла заявки от 16 кандидатов в президенты, ожидается, что это еще не все желающие, рассказала председатель комиссии Элла Памфилова, передает ТАСС.

«[Избирательная] кампания вступила в активную фазу», — сообщила Памфилова.

Помимо Путина о решении баллотироваться в президенты заявляли экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (сейчас в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, глава Межрегионального союза выпускников детских домов и интернатов Анатолий Рабинович, журналистка и бывший депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова, муниципальный депутат Долгопрудного от «Союза правых сил» Борис Надеждин.

Также комиссия сообщила, что дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в марте 2024 года пройдет в 29 регионах. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что уже 30 регионов России в разное время и на разных уровнях выборов применяли ДЭГ. Среди них отказались от электронного голосования Оренбургская и Тульская области. Вологодская область будет проводить онлайн-голосование впервые.

Центризбирком также зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Владимира Путина и его доверенных лиц. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Теперь он может официально начать предвыборную кампанию и сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах.

По информации газеты «Коммерсантъ», избирательный штаб Путина возглавят глава парламента Донецкой народной республики Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач одной из московских больниц Марьяна Лысенко . Все они входят в инициативную группу по выдвижению Путина. По словам источника издания, близкого к администрации президента, решено, что сопредседатели штаба должны представлять разные группы общества.

«Эти фигуры носят символический характер, но у них будет зеленый свет в государственных медиа», — сказал глава фонда «Президентская политика» Михаил Виноградов про будущих сопредседателей штаба Путина.

Виноградов отметил, что они не принимают какие-то решения, а играют представительскую роль.

На президентских выборах 2018 года сопредседателями штаба Владимира Путина были руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и глава медицинского центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев (сейчас депутат Госдумы).

Чем известны предполагаемые лидеры путинского штаба

В разговоре с Жогой Путин впервые объявил о намерении идти на пятый срок. Военный попросил его об этом 8 декабря после церемонии вручения наград Героям России.

«Хотел бы просить вас принять участие в этих выборах, потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора… Вы наш президент, работы очень много», — сказал Жога.

«Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента», — ответил Путин.

48-летний Жога родился в Донецкой области, жил в Славянске, до войны владел несколькими точками продажи рыбы на рынке. С 2014 года вместе с сыном присоединился к пророссийской стороне, стал военным. Сын Жоги Владимир возглавлял батальон «Спарта». В марте 2022 его не стало — он признан Героем России. Подразделением теперь руководит Жога-старший. В конце сентября его избрали спикером парламента ДНР.

60-летний актер Машков с начала спецоперации выступает в ее поддержку, несколько раз ездил в ДНР и ЛНР. В марте по инициативе Машкова на фасаде московского Театра Олега Табакова повесили большую букву Z.

53-летнюю Лысенко выбрали в том числе потому, что среди сопредседателей штаба должна быть женщина, указал источник «Коммерсанта». Главврач Московской городской клинической больницы № 52 участвовала в борьбе с коронавирусом. В конце июня награждена званием Героя труда «за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией». Лысенко высоко оценивала организацию противодействия вирусу в Москве.

«Нам тоже есть что показать, чем поделиться, но у нас будто какой-то комплекс неполноценности. Возможно, это идет из 90-х годов, когда не хватало денег и ресурсов, а Запад был недосягаемым образцом. Когда учишься в ординатуре, у тебя всегда есть наставник, к которому ты можешь обратиться за советом. Но, мне кажется, мы немножко заигрались в эту оглядку на старших товарищей. <...> Что-то есть во мне, наверное, такое… Ура-патриотическое», — отмечала врач.