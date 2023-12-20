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Выборы президента РФ впервые проведут с использованием онлайн-голосования

ЦИК: онлайн-голосование на выборах президента РФ пройдет в 30 регионах

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Александр Гальперин/РИА Новости

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на президентских выборах пройдет в 30 российских регионах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«Решение принято», — заявила на заседании глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Среди субъектов РФ, где состоится онлайн-голосование: Москва, Севастополь и Республика Крым, Ненецкий Автономный округ. ДЭГ на выборах главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, будет использоваться в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской и других областях.

До этого стало известно, что заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ поступили от 28 субъектов РФ без учета российской столицы.

17 декабря зампред Совета безопасности, председатель фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал президентские выборы главным политическим событием в стране.

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

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