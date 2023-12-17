Женщина проходит мимо предвыборного рекламного щита, на котором изображен президент Сербии Александар Вучич с членами его правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде, Сербия, 14 декабря 2023 года

Признание Косово, санкции против России: к чему могут привести выборы в Сербии В Сербии начинаются досрочные парламентские выборы

17 декабря по всей Сербии открываются избирательные участки. В рамках досрочных выборов сербы проголосуют за депутатов парламента, региональных законодателей и даже за нового градоначальника столицы. В опросах лидирует Сербская прогрессивная партия президента Александара Вучича, ее главный конкурент — альянс «Сербия против насилия». Почему страна идет на досрочные выборы, чего ждать от голосования и что может измениться для России — в материале «Газеты.Ru».

В Сербии 17 декабря стартуют досрочные выборы в Народную скупщину республики. Параллельно в стране пройдут выборы на уровне автономного края Воеводина и в 66 муниципалитетах, в том числе в столице. Избирательный порог для партий в этот раз составляет 3%. Согласно опросам, попасть в парламент смогут как минимум пять объединений.

Как следует из декабрьского исследования OFID, с 38,7% поддержки в рейтинге лидирует коалиция «Сербия не должна останавливаться» во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александара Вучича, второе место — за оппозиционным альянсом «Сербия против насилия» (27,1%). Замыкает топ объединение социалистов, традиционных союзников президентской партии и «Объединенной Сербии» — 8,9%. На четвертой строчке — крайне правый «Национальный сбор» с 6,1% поддержки, а на пятом месте — «Национально-демократическая альтернатива» с 5,3%.

Расклад сил

По оценкам местных СМИ, правящая партия Вучича не сможет получить единоличное большинство в 250-местном парламенте Сербии. В зависимости от исхода голосования ей придется вступать в союз с социалистами и другими политическими силами. Впрочем, шансы оппозиции заполучить контроль над Скупщиной еще ниже.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что ожидать серьезных сдвигов не стоит и, вероятно, правящая коалиция останется у руля. Руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Екатерина Энтина считает, что большинство голосов избирателей, скорее всего, при любом раскладе наберет Сербская прогрессивная партия.

«Поскольку влияние оппозиции в Сербии в последние годы планомерно растет, не исключено, что традиционной правящей коалиции на парламентском уровне придется скооперироваться с кем-то из правых партий или, что очень маловероятно, с кем-то из либеральной оппозиции. Тем не менее это не помешает партии Вучича сохранить довольно крепкие позиции в парламенте», — пояснила эксперт.

Она добавила, что гораздо больше опасений для правящей партии будет на выборах в Белграде, где оппозиционные силы могут взять верх, но возможная потеря столицы вряд ли будет иметь критическое значение при сохранении контроля над парламентом.

С этим отчасти согласна и главный научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Елена Гуськова. По ее словам, расклад сил достаточно примитивный, вряд ли стоит ожидать каких-то больших перемен.

«Особенностью текущих выборов является разрозненность оппозиции, которая не смогла прийти к соглашению, чтобы выступить против правящих сил единым фронтом. Поэтому политическая картина, вероятно, останется прежней. В итоге сильной оппозиции не будет, но ее голос в парламенте будет слышен», — отметила эксперт.

Зачем Сербии досрочные выборы

За последние семь лет Сербия уже третий раз идет на внеочередное голосование. Прошлые досрочные выборы прошли чуть больше года назад. Необходимость нового голосования объясняют рядом факторов: в первую очередь, это одно из требований участников протестов, спровоцированных весенней стрельбой в столичной школе.

С точки зрения Екатерины Энтиной из Института Европы РАН, на организацию досрочных выборов повлияло сразу несколько моментов, в том числе внешнеполитический фактор.

«Проведение выборов в декабре дает Вучичу возможность довольно долго затягивать с формированием кабинета министров и тем самым завешивать необходимость ответа на все требования Брюсселя. Формально правительство Сербия может создавать до конца мая. За это время пройдут выборы в России. Кроме того, в июне состоится голосование в Европарламент, которое отвлечет внимание Брюсселя от балканской проблематики.

В итоге Сербия сможет оттянуть требования как по давлению на Россию, так и по косовскому вопросу как минимум до осени 2024 года. С учетом скорости изменения международных обстоятельств к тому моменту мир уже будет находиться в какой-то совершенно другой геополитической действительности», — добавила эксперт.

В то же время Елена Гуськова из Института славяноведения РАН не исключила, что Вучич решил пойти на досрочные выборы на фоне снижения своей популярности из-за переговоров с непризнанным Косово при посредничестве ЕС.

«Идут переговоры, которые явно Сербия проигрывает. Европа по факту выставила ультиматум Белграду, призвав признать Косово для интеграции в Евросоюз. Решать этот вопрос необходимо, и если сделать это перед выборами, то партия Вучича бы проиграла. А вот после голосования она уже в любом случае останется на следующий срок. Вероятно, это и стало причиной досрочных выборов», — отметила эксперт.

Чего ждать России

На выборах правящая коалиция по факту противостоит двум лагерям оппозиции: условно проевропейскому и крайне правому национальному. Нельзя сказать, что российский вопрос, в том числе в контексте отказа Вучича от присоединения к санкциям против Москвы, сильно превалирует в предвыборной повестке. Однако президент Сербии не раз указывал, что Запад активно пытается продавить решения по ограничительным мерам в отношении России. Может ли в таких условиях исход голосования ударить по российско-сербскому взаимодействию, вопрос спорный.

По мнению Екатерины Энтиной из Института Европы РАН, негативных последствий ожидать не стоит, поскольку даже оппозиционные партии Сербии не видят выгоды в ухудшении отношений с Москвой.

«Большая часть сербской оппозиции, как либеральной, так и демократической, разделяет очень прагматичные взгляды на взаимодействие с Москвой. Драган Джилас, который де-факто возглавляет оппозицию Сербии, неоднократно говорил, что, несмотря на сложности из-за отказа Белграда от санкций против России, принимать ограничительные меры и портить отношения с Москвой нерационально. Поэтому, как бы выборы ни прошли, на отношения с Россией они не повлияют», — сказала эксперт.

Елена Гуськова из Института славяноведения РАН считает, что перспектива введения санкций против России со стороны Сербии может стать реальностью после выборов.